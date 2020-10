Das erwarten Naunhofer Gymnasiasten von der US-Wahl

Naunhof

Joe Biden wird die Präsidentenwahl in den USA gewinnen. Das meinen, wenn auch nur mit knapper Mehrheit, die meisten Englischschüler der zwölften Klasse im Freien Gymnasium Naunhof. Sie gehören zu den Jugendlichen, die sich im Rahmen eines Projekts der amerikanischen Botschaft in Zusammenarbeit mit der Universität Lüneburg intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Mitte November wird sie der Generalkonsul der Vereinigten Staaten zu einer Nachbesprechung der Wahl besuchen.

Ziel des US School Election Projects ist es, Prognosen zum Ausgang der weltweit Beachtung findenden Abstimmung zu treffen. Gegenwärtig meinen 13 der Naunhofer Zwölftklässler, Biden würde das Rennen machen. Für zwölf von ihnen heißt der Sieger Donald Trump. Die Klasse also genauso gespalten wie die amerikanische Gesellschaft? Mitnichten, denn wenn es nach den Wünschen der Jugendlichen geht, fällt die Entscheidung eindeutig: 23 für Biden, zwei für Trump.

Blick auf einzelne Bundestaaten

Das Projekt dreht sich aber nicht nur ums große Ganze. Im Vordergrund steht das Abstimmungsverhalten in ausgesuchten Bundesstaaten. Die Englisch-Lehrerinnen des Freien Gymnasiums nahmen dafür ihre Schüler der zwölften Klassenstufe und zusätzlich die der elften zusammen und teilten sie in fünf Gruppen ein, die sich speziell mit Kalifornien, Arizona, Texas, Vermont und Georgia befassen sollten. 2016 war dort von vornherein klar, wer die Nase vorn hat. Doch das sieht jetzt, vier Jahre später, etwas anders aus.

Wandel denkbar

Kalifornien und Vermont gelten weiterhin als Hochburgen der Demokraten. Für Texas, Arizona und Georgia, die traditionell eher den Republikanern zuneigen, zeichnet sich momentan allerdings keine Tendenz ab, wer nach dem Prinzip „Der Sieger kriegt alles“ sämtliche Wahlleute des jeweiligen Staates erhält. Warum dieser Wandel?

Neue Generation mit neuen Themen

„Das Stimmverhalten kann sich ändern, weil sich Verschiebungen in der Bevölkerung ergeben, weil eine neue Generation mit wählen kann, die möglicherweise entscheidend ist. Außerdem gibt es einen hohen Anteil an Einwanderern aus Mexiko, von denen viele erstmals an die Urne treten dürfen“, weiß der Zwölftklässler Clemens Blüthner. „Weil Trump eine Mauer zum Nachbarland bauen will, wählen sie wahrscheinlich Biden, damit sie mit ihren Familienangehörigen besser im Austausch bleiben können.“

Analoge und digitale Informationen: Die Schüler werteten verschiedenartiges Material aus. Quelle: Thomas Kube

Andererseits boome in Arizona, mit dem sich Blüther intensiv beschäftigte, die Wirtschaft. „In den zahlreichen Kupferminen entstanden neue Arbeitsplätze. Doch Trump will im Grand-Canyon-Nationalpark Uran abbauen lassen, wodurch man viele Touristen verlieren würde. Das könnte ihm Stimmen kosten“, führt der Schüler weiter aus. Sein Klassenkollege Georg Möckel nennt Themen wie die Black-Live-Matters-Bewegung, Corona und den Klimawandel, die ebenfalls eine große Rolle spielen würden.

Analysen und Rollenspiele

Um zu solchen Aussagen kommen zu können, haben sich die Schüler über mehrere Wochen hinweg in das Thema eingearbeitet. „Wir analysierten, betrachteten, wie sich die Kandidaten selbst darstellten und in den Medien dargestellt wurden“, erläutert Marvin Richter aus der zwölften Klasse. „Wir führten Diskussionen, bei denen jeder eine Rolle einnahm: die von Trump und Biden sowie ihrer Vizes, aber zum Beispiel auch die eines Waffenproduzenten, eines Vertreters der IT-Branche, eines Obdachlosen und eines Mexikaners.“ Es ging darum, verschiedene Argumente auszutauschen.

Generalkonsul kommt zum Gymnasium

Ob die Gymnasiasten mit ihrer Prognose, dass ehemalige Republikaner-Hochburgen diesmal an die Demokraten gehen, richtig liegen, wird die Wahl am 3. November zeigen. Hinterher kommt der Generalkonsul der US-Botschaft für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Kenichiro (Ken) Toko, nach Naunhof. „Am 12. November werden ihm die Schüler präsentieren, was sie herausgefunden haben und Vergleiche mit dem tatsächlichen Wahlergebnis anstellen“, kündigt Englischlehrerin Katharina Kreinberger an. „Anschließend diskutieren sie mit dem Konsul.“

Von Frank Pfeifer