Das große Krabbeln: Veolia schafft in Grimma zwei Blühwiesen

Grimma

Es summt und krabbelt: Die Veolia Wasser Deutschland GmbH hat in Grimma zwei Blüh- und Bienenwiesen geschaffen – an der Mulde und am Wasserwerk. Damit setze sie sich bewusst für Artenvielfalt ein und wolle Tieren und Pflanzen einen natürlichen Lebensraum bieten, heißt es in einer Mitteilung. Das Unternehmen ist in der Region der Betriebsführer für den kommunalen Versorgungsverband Grimma-Geithain.

In diesen Tagen seien die Hinweisschilder an den Brunnen der Mulde-Fassung angebracht und das Projekt damit für jeden sichtbar beschriftet worden. Es sei Teil einer unternehmensweiten Aktion unter dem Titel „Wir fürs Klima“. In erster Linie würden an verschiedenen Veolia-Standorten Bäume gepflanzt – in Summe 100 Stück.

Bislang Fläche mehrmals im Jahr gemulcht

„Bevor wir uns für eine Blühwiese entschieden haben, haben wir die Fläche rund um die Brunnenstuben an der Mulde vier- bis fünfmal jährlich mulchen und mähen müssen. Jetzt kümmern wir uns höchstens zweimal im Jahr darum“, sagt Göran Schönstein, stellvertretender Bereichsleiter Trinkwasser. Das spare nicht nur Zeit, sondern habe den angenehmen Effekt, „dass wir damit den natürlichen Lebensraum erhalten konnten“.

Insgesamt seien an der Mulde rund 30 000 Quadratmeter Fläche in eine natürliche Blühwiese umgewandelt worden, wo sich von Frühjahr bis Herbst eine Menge Lebewesen zwischen den Blumen, Gräsern und Pflanzen tummeln könnten und etliche Pflanzen bereits schön angewachsen seien.

Blühsamen auf 2000 Quadratmeter am Wasserwerk

Während die weitläufige Fläche jetzt bewusst sich selbst überlassen bleibe, werde der Zugang zu den Brunnenstuben nach Bedarf von den Veolia-Mitarbeitern der Trinkwassergruppe Grimma gepflegt. „Die wasserwirtschaftlichen Anlagen müssen natürlich jederzeit ohne Einschränkungen zugänglich sein“, erklärt Schönstein.

Ein zweites Biodiversitätsprojekt ist laut Veolia jetzt am Wasserwerk Grimma entstanden. Hier sei eine größere Grasfläche in eine Bienenwiese umgewandelt worden. „Wir haben das Projekte mit Unterstützung einer ortsansässigen Firma für Garten- und Grünanlagenpflege umgesetzt, rund 2000 Quadratmeter Fläche aufwändig maschinell bearbeitet und einen speziellen Blühsamen in die Erde gebracht“, so Schönstein. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. „Es wimmelt hier nur so vor Insekten.“

Von LVZ