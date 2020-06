Das ist die neue Ortsvorsteherin im Grimmaer Ortsteil Höfgen

Grimma/Höfgen

An der Spitze von Höfgen steht jetzt eine Frau. Der Ortschaftsrat wählte Katrin Kahle einmütig zur neuen Ortsvorsteherin des vier Dörfer umfassenden Ortsteiles von Grimma. Die 46-Jährige hatte zur Sitzung Mittwochabend ihre Kandidatur bekannt gegeben. Als Stellvertreter steht Heiko Lehniger an ihrer Seite.

Katrin Kahle ist die neue Ortsvorsteherin von Höfgen. Als ihr Stellvertreter fungiert Heiko Lehniger. Quelle: Frank Prenzel

Die Wahl war durch den plötzlichen Tod von Steffen Andrä nötig geworden. Der langjährige Ortsvorsteher war im April für alle unerwartet im Alter von 59 Jahren gestorben. Er galt als die gute Seele im „Dorf der Sinne“ Höfgen mit Naundorf, Kaditzsch und Schkortitz.

Neues Gesicht in der Kommunalpolitik

Katrin Kahle ist ein neues Gesicht in der Kommunalpolitik. Zur Ortschaftsratswahl im vorigen Jahr war sie auf der Liste der Wählervereinigung Mühlendreieck erstmals angetreten und holte auf Anhieb 134 Stimmen und damit das drittbeste Ergebnis. Zuletzt fungierte sie als Andräs Stellvertreterin. Die gelernte Kauffrau und zweifache Mutter ist von jeher in Kaditzsch zu Hause, wo sie sich auch selbstständig gemacht hat und seit zehn Jahren Ferienwohnungen vermietet. Auch im ehemaligen Gasthof.

Sie habe großes Interesse an einer guten Entwicklung der Dörfer und einem guten Verhältnis zur Stadtverwaltung Grimma, sagte die 46-Jährige. Als Ortsvorsteherin sehe sie die Chance, mit Unterstützung der Stadt etwas bewegen zu können. Kahle möchte für die Einwohner der vier Dörfer ein offenes Ohr haben und deren Interessen und Sorgen gegenüber der Stadt kommunizieren.

Vier Dörfer sollen mit einer Stimme sprechen

„Mir ist wichtig, dass die vier Dörfer der ehemaligen Gemeinde Höfgen enger zusammenwachsen und mit einer Stimme sprechen“, gibt die 46-Jährige zu Protokoll. Dabei baut sie auf den jetzt fünfköpfigen Ortschaftsrat, in dem seit der Wahl im vorigen Jahr drei neue Gesichter sind. Ein erstes Projekt des neuen Rates soll die Schaffung eines Rastplatzes für Einwohner sowie Radfahrer und Wanderer an der Paltrockwindmühle in Schkortitz sein. „Hier wollen wir etwas Vorzeigbares schaffen“, so Kahle.

Dorfgemeinschaftshaus brennt auf den Nägeln

Wie den anderen Mitgliedern des Gremiums brennt ihr das der Stadt gehörende Dorfgemeinschaftshaus in Schkortitz auf den Nägeln. Damit es in gutem Zustand bleibt, darf die Werterhaltung nicht vernachlässigt werden. „Es ist das Dorfgemeinschaftshaus, das in Grimma am besten läuft“, erklärt die 46-Jährige mit Blick auf das Gewerbe im Gebäude und einen gut genutzten Veranstaltungsraum. In dem müssten die Silikonfugen erneuert werden, auch die bröckelnden Simse am Haus gehören in Handwerkerhand.

Der Ortschaftsrat Höfgen wünscht sich eine Werterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses in Schkortitz. So sind die Simse in schlechtem Zustand. Quelle: Frank Prenzel

„Wir haben eine super Wohnqualität, die Busverbindung lässt aber zu wünschen übrig“, nennt Kahle ein anderes Dauerthema. Ein Problem seien auch leere Gehöfte, für die aber nicht selten Erbengemeinschaften verantwortlich seien.

Mehrere Dauerbrenner in Höfgens Dörfern

Die neue Ortsvorsteherin, die den Garten, Fahrradfahren und Reisen als ihre Hobbys bezeichnet, besprach zur Ortschaftsratssitzung am Mittwoch einige Dauerbrenner mit den Räten und machte sich Notizen. Eines der Probleme ist die ehemalige Kompostieranlage der Firma Umwelt- und Recycling Dienstleistungs GmbH (URD), deren zwei Sickerwasserbehälter zur Gefahr für die Umwelt werden könnten. Es ging außerdem um den Abfluss des Feuerlöschteiches in Schkortitz, um den Graben, der geräumt werden müsste, oder um den Ärger bezüglich der Feuerwehr-Alarmierung.

Von Frank Prenzel