Das plant Colditz mit der alten Brauerei am Markt

Colditz

Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass in Colditz Bier gebraut wurde. Und es ist auch ausgeschlossen, dass Sud- und Malzhaus der einstigen im Zentrum der Schlossstadt gelegenen Brauerei irgendwann einmal wieder für diesen Zweck genutzt werden. Die Stadt Colditz als neue Besitzerin der Immobilie hat sich dieser angenommen und will laut Bauamtsleiterin Kathleen Kunz die Sanierung und Nachnutzung des Gebäudekomplexes mit aller Konsequenz vorantreiben.

Gutachten übertrifft Kostenschätzung

Allerdings ist das Ergebnis eines von der Stadt in Auftrag gegebenen Sicherungsgutachtens insofern ernüchternd ausgefallen, als es zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die der Kommune bereits zugesagten Fördergelder laut Kunz vorn und hinten nicht ausreichen werden. „Laut dem Gutachten sind in Anbetracht der zum Teil extrem geschädigten Bausubstanz rund 1,2 Millionen Euro für die Sanierung des Gebäudekomplexes vonnöten“, so Kunz. Deshalb wolle man Rücksprache mit den Planern nehmen, um auszuloten, an welchen Punkten der Einsatz der Fördermittel Sinn macht, um das Gebäude zu sichern. Ein Hauptaugenmerk werde dabei auf der Sicherung zu den Nachbargebäuden und der Abstützung des Giebels liegen müssen. „Wir befinden uns zudem in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz und klären ab, ob etwa eine Abdeckung der schweren Ziegel möglich ist, wodurch das Dach merklich entlastet würde“, so Kathleen Kunz. Parallel dazu sei man auf der Suche nach weiteren Fördergeldern sowie nach Investoren. „In jedem Fall stellt die Sanierung und Umgestaltung diese Gebäudekomplexes einen enormen Gewinn für die Stadt und ihre Bewohner dar“, so die Colditzer Bauamtsleiterin.

Bürokomplex als „Coworking Space“ denkbar

Ganz konkret ist dieser Gewinn mit dem Begriff des „Coworking Space“ verbunden. Dieser Anglizismus steht für Geschäftskonzepte, die Arbeitsplätze und Infrastruktur wie Netzwerk, Drucker, Scanner, Telefon sowie Besprechungsräume zeitlich befristet zur Verfügung stellen. Die Mischung verschiedener Berufe und die geringere Verbindlichkeit unterscheidet solcherart Coworking Spaces von den herkömmlichen Bürogemeinschaften.

TU Dresden untersucht weitere Nutzungsmöglichkeiten

Weitere Nutzungsmöglichkeiten hat das vom Verein Lokale Aktionsgruppe Leipziger Muldenland gemeinsam mit der TU Dresden und Studenten selbiger Hochschule initiierte Seminar „Offene Orte“ erbracht. „Die Unterbringung eines Drogeriemarktes in dem Gebäude, den sich viele Colditzer in einer Befragung gewünscht haben, gibt der Zuschnitt der Räume zwar nicht her, aber diese würden sich für die Einrichtung der Tourist-Information ebenso anbieten wie für die Tätigkeit von Kultur- und Kunstschaffenden“, fasst Tobias Maisch vom Studio Wohnbauten innerhalb der TU Dresden die Ergebnisse zusammen. Vorstellbar wäre konkret eine Art Kunsthof mit wechselnden Ausstellungen und temporären gastronomischen Angeboten. „Architektonisch reizvoll wäre darüber hinaus die Öffnung der einstigen Tordurchfahrt zum Markt hin, sodass man von dort über den Hof bis hin zu dem hinter dem Gebäudekomplex befindlichen Parkplatz eine Art Passage anlegen könnte, die für das Stadtzentrum ganz sicher eine Belebung mit sich bringen würde“, so Maisch.

Von Roger Dietze