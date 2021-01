Das sind die Baustellen im Pegauer Jubiläumsjahr

Pegau

Ob mit oder ohne Corona: Die Stadt Pegau hat sich für 2021 einen dicken Stapel Arbeit vorgenommen. Im Mittelpunkt stehen sowohl die Sanierung des Rathauses und der Stadtmauer, die Erweiterung der Grundschule als auch die Gestaltung des Schützen- und des Bahnhofsvorplatzes. „Wir krempeln die Ärmel hoch“, sagt der Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) und freut sich auf ein besonderes Jubiläumsjahr.

Neue Kindereinrichtung mit 90 Plätzen

Kita Regenbogen: Im November 2019 war die Grundsteinlegung, im März 2020 wurde Richtfest gefeiert und Anfang April 2021 sollen die ersten Mädchen und Jungen einziehen: Für 3,4 Millionen Euro lässt die Stadt im Vorwerk eine neue Kindereinrichtung mit 30 Krippen- und 60 Kindergartenplätzen bauen. Gefördert wird das Vorhaben über das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz mit 80 Prozent. Coronabedingt kam es jedoch zu Verzögerungen im Bauablauf und zu Lieferschwierigkeiten, derzeit arbeiten die Fliesenleger im Objekt, danach übernehmen die Fußbodenleger und Maler. Eine Gartenarchitektin hat den Außenbereich gestaltet.

Stadtmauer mit Wehrtürmen erlebbar machen

Stadtmauer: Das „Erlebnis Stadtmauer“ steht weit oben auf der Pegauer To-do-Liste (Arbeitsliste). „Wir wollen dieses Jahr loslegen“, kündigte der Bürgermeister an, ohne Details zu nennen. Ziel ist es, die spätmittelalterliche Befestigungsanlage erlebbar zu machen, etwa mit einem Rundweg, Infotafeln und Sitzgelegenheiten. Dafür stehen rund 1,6 Millionen Euro zur Verfügung. Die Stadtmauer stammt aus dem 15. und 16. Jahrhundert und ist etwa 1,5 Kilometer lang. Markant sind der viereckige Wehrturm sowie zwei Schalentürme und ein Wassertor.

Großbaustelle im Rathaus

Rathaus: Das erste Haus am Markt wird in den nächsten Jahren eine Großbaustelle. Im Vorfeld gab es bereits Untersuchungen an der Fassade und den Sandsteinportalen, darüber hinaus erarbeiten Architekten, Denkmalpfleger und Statiker derzeit die Planungsgrundlagen. So soll an dem 1559 bis 1561 errichteten Renaissancebau die Elektrik erneuert, neue Sanitäranlagen sowie ein Aufzug installiert werden. Der Ratskeller mit dem griechischen Restaurant werde ebenso modernisiert wie der große Ratssaal zu Büros umfunktioniert. „Unser Ziel ist es, die historische Bausubstanz so weit wie möglich zu erhalten“, sagte der Bürgermeister. Abhängig von der denkmalpflegerischen Genehmigung und Fördermitteln soll zuerst die Fassade einen neuen Anstrich erhalten.

Grundschulanbau zieht sich bis 2022 hin

Schulen: Die Erweiterung der Grundschule um sechs Unterrichtsräume und zwei Fachkabinette ist eines der ehrgeizigsten Projekte in Pegau und kostet annähernd 3,7 Millionen Euro. Im Oktober fand der symbolische erste Spatenstich statt, mit einer Fertigstellung wird 2022 gerechnet. Aufgrund des Platzbedarfs und der Einschränkungen hinsichtlich des Denkmalschutzes erfolgt der dreigeschossige Anbau auf der Nordseite des Schulzentrums, direkt an die Oberschule. Weitere Vorhaben: Keller der Grundschule auf Vordermann bringen, Erweiterung des Schulsportplatzes um eine Rundlaufbahn, das Kunstkabinett in zwei Klassenzimmer umgestalten.

Caravan-Stellplätze auf dem Schützenplatz

Schützenplatz: Auf dem Schützenplatz kommt in diesem Jahr der Punkt aufs „i“. So sollen die Garagen im hinteren Bereich abgerissen und Platz für vier Caravan-Stellplätze mit eigenen Wasser- und Stromanschlüssen geschaffen werden. Bereits im Herbst hatte der Pegauer RB-Fanclub „Elsteraue-Bullen“ den ehemaligen Jugendclub per Nutzungsvertrag übernommen und zu einem „Haus der Vereine“ um- und ausgebaut. 2021 wird dort die Fassade neu gestrichen. Alles in allem sei der Schützenplatz mit Reithalle, Tanztrainingszentrum, Haus der Vereine, Spielplatz, überdachten Rastmöglichkeiten und der Einstiegsstelle für Wassersportler zu einem Schmuckstück geworden.

Der Garagenhof auf dem Schützenplatz soll in diesem Jahr vier Caravan-Stellplätzen weichen. Quelle: Kathrin Haase

Badgaststätte und Imbiss neu verpachtet

Stadtbad & Gaststätte: „Wir finden immer etwas, das wir in unserem Bad schöner machen können“, sagt Frank Rösel. Und so nimmt sich die Stadt 2021 den Eingangsbereich vor und wird vorm Bad Fahrradständer aufstellen und Abstellplätze für Mopeds sowie einen Freisitz schaffen. „Diesen Bereich hatten wir in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt.“ Zudem soll eine neue Chlorgasanlage eingebaut werden. Nach dem Ausstieg des Gaststätten- und Imbisswirts Matthias Maurer wurden zudem beide Objekte neu verpachtet – an den langjährigen Betreiber des griechischen Restaurants in Pegau. Der will mit Beginn der Badsaison zunächst den Imbiss öffnen, die Gaststätte folge später.

Wasserspiel für den Gutsherrenpark Kitzen

Ortsteile: Der Gutsherrenpark in Kitzen ist ein kleines Schmuckstück und soll bald noch heller funkeln. So plant die Stadt Pegau die Neugestaltung der Terrasse, Beginn ist im Februar, sowie des Teiches mit einem Wasserspiel. Vorgesehen ist ebenso die Sanierung des Fußweges von der Ernst-Thälmann-Straße, am Inspektorenhaus vorbei bis zum Parkeingang. Weitere Vorhaben: Bau des Mischwasserkanals in Eisdorf, Entschlammung und Neugestaltung des Dorfteiches in Scheidens, Neubau eines Spielplatzes in Werben, Erneuern des Fußbodenbelags inklusive Einbau einer Fußbodenheizung in der Sporthalle Kitzen, Bau eines Radweges von Pegau zum Werbener See.

Vier neue Bushaltestellen am Bahnhof

Bahnhofsvorplatz: Als ÖPNV-Verknüpfungspunkt wird der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet. Dazu werden alte Garagen abgerissen und vier neue Bushaltestellen geschaffen, kündigt Frank Rösel an. Fördermittel sind beantragt, Baustart soll Ende des Jahres sein, kann sich in Abhängigkeit von der Bewilligung der Fördermittel aber auch ins Jahr 2022 verschieben. Das Gesamtpaket kostet rund 1,1 Millionen Euro.

Der RB-Fanclub Elsteraue-Bullen hat den ehemaligen Jugendclub am Schützenplatz per Nutzungsvertrag übernommen und zu einem Haus der Vereine um- und ausgebaut. Quelle: Kathrin Haase

Aussichtsturm auf Kippengelände

Aussichtsturm: Für das Frühjahr ist der Bau eines 29 Meter hohen Aussichtsturmes auf dem Kippengelände in Pegau-West vorgesehen. Der viereckige Turm wirkt mit seinen windgeführten Lamellen etwas futuristisch – ein Modell ist derzeit am Aussichtspunkt Stöntzsch zu sehen. Von oben haben Besucher künftig die Möglichkeit, bis zur Bistumshöhe Markkleeberg und zur Halde Trages zu blicken. Ebenso erschließt sich das ehemalige Braunkohle-Tagebaugebiet Profen-Nord im Westen, wo in einigen Jahren ein großer See geflutet wird. Vor allem für Wanderer und Radfahrer, die dort regelmäßig entlangfahren, wird das eine Attraktion. Kostenpunkt: 300 000 Euro.

Auf dem Aussichtspunkt Stöntzsch soll im Frühjahr der 29 Meter hohe Aussichtsturm errichtet werden. Ein Modell ist bereits jetzt schon zu sehen. Quelle: Kathrin Haase

Festwoche im Jubiläumsjahr

Jubiläen: In diesem Jahr geht es rund – soweit Corona das zulässt: 925 Jahre Ersterwähnung Pegaus, 25 Jahre Altstadtfest und 15 Jahre Bildhauer-Pleinair. Das muss gefeiert werden. Laut Bürgermeister Rösel soll es im September eine Festwoche mit Oldtimertreffen (5.9.) und Altstadtfest (10.-12. September) geben. Das Jubiläums-Pleinair im Klostergarten findet laut Gastgeber Rainer Pleß vom 29. Mai bis 12. Juni statt und verspricht ein Wiedersehen mit den Bildhauern Markus Petersen und Liv Rösch.

Der Leipziger Bildhauer Markus Petersen ist ein alter Bekannter beim Pleinair. Er schuf unter anderem den Koloss von Pegau und 2019 diesen Papagei. Quelle: Kathrin Haase

Von Kathrin Haase