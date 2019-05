Grimma

Wie lautet das Ergebnis der Europa- und Kommunalwahlen in meiner Kommune? Wer schafft es in den Stadt- oder Gemeinderat? Wie schneiden die Parteien bei der Kommunalwahl ab? Welche Abgeordneten aus Sachsen gehören künftig dem EU-Parlament an? LVZ.de berichtet über die aktuellen Entwicklungen bei der Kommunal- und Europawahl im Landkreis Leipzig. Die Ergebnisse finden Sie nachfolgend aufgeschlüsselt für alle Kommunen der Region Grimma.

Europawahl im Landkreis Leipzig

So hat die Region für Europa gestimmt – die Ergebnisse nach Städten und Gemeinden im Landkreis Leipzig. Die Wahlbeteiligung zur Europawahl im Landkreis Leipzig lag bei 57,4 Prozent.

In der Wahlzentrale in der ersten Etage des Bürgerzentrums Nerchau gehen die Schnellmeldungen aus den insgesamt 34 Wahlvorständen ein. Cannewitz war der erste Ort, der die Ergebnisse der Europawahl, die zuerst ausgezählt wird, per Telefon meldete. Mit 55 Stimmen liegt hier die AfD vor der CDU (33) und den Freien Wählern (12). Ein ähnliches Bild in Kleinbardau, das als zweite Schnellmeldung herein kam. Die AfD erreichte hier 92 Stimmen, vor der CDU (44), der Linken (23) und den Freien Wählern (13).

Von lvz