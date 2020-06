Das sind die neuen Elternbeiträge am Schulzentrum Muldental in Grimma

Grimma/Großbardau

Der Trägerverein des Evangelischen Schulzentrums Muldental hat ein Anheben des Schulgeldes beschlossen. Eltern zahlen ab dem neuen Schuljahr für das erste Kind an der freien Schule monatlich zehn Euro mehr, für das zweite Kind sind es fünf Euro.

Mitgliederversammlung stimmt zu

Die Mitgliederversammlung des Vereins stimmte am Montag der Finanzplanung 2020/21 zu und gab auch der aktualisieren Schulgeldordnung ihren Segen. Danach steigt das Schulgeld ab August auf monatlich 100 Euro für die Grundschule und 120 Euro für Oberschule und Gymnasium. Wird ein zweites Kind der Eltern in Großbardau unterrichtet, beläuft sich die Gebühr künftig auf 73 Euro (Grundschule) beziehungsweise 91 Euro (weiterführende Schulen). Fürs dritte Kind bleibt das Schulgeld unverändert (49 / 66 Euro).

Diese Sätze gelten zwei Jahre lang. Mit der neuen Verordnung wurde ab dem Schuljahr 2022/23 ein weiteres Anheben um wiederum monatlich zehn Euro fürs erste und fünf Euro fürs zweite Kind festgelegt.

Zweistöckiger Anbau ist geplant

Dass die Eltern tiefer in die Tasche greifen müssen, ist zum einen den steigenden Betriebskosten und Gehältern geschuldet, verdeutlicht der Geschäftsführer des Schulzentrums, Niko Kleinknecht. Zum anderen will der Verein mit diesen Einnahmen die Ausstattung des geplanten Anbaus mitfinanzieren.

Für den zweistöckigen Anbau ist laut Kleinknecht der Bauantrag gestellt. Bis Ende August soll der Förderantrag folgen. Das Schulzentrum erhofft sich über die Schulinfrastrukturverordnung einen Zuschuss des Freistaates Sachsen in Höhe von 60 Prozent. Genau weiß es der Trägerverein erst, wenn er den Bescheid in der Hand hält. Mit dem Anbau, der voraussichtlich 1,6 Millionen Euro kosten wird, will die Bildungsstätte der Platznot entkommen. Das neue Gebäude soll sechs flexibel handhabbare Zimmer erhalten.

Das Schulzentrum im Grimmaer Ortsteil Großbardau platzt aus allen Nähten. Quelle: Frank Prenzel

Vorgestellt wurde zur Mitgliederversammlung auch die neue Web-Site des Schulzentrums.

In diesen Tagen verlässt der dritte Abiturjahrgang die Schule – elf Absolventen. Doch der erste Abiball des Bildungszentrums, der im Juli in der Großbardauer „Weintraube“ mit der gesamten Schulgemeinschaft über die Bühne gehen sollte, musste abgesagt werden. Die Corona-Bestimmungen lassen keine Feier dieser Größe zu, erläutert Geschäftsführer Kleinknecht.

Feierliche Zeugnisausgabe in der Kirche

Die Schulabgänger dürfen sich aber auf eine feierliche Zeugnisausgabe in der Großbardauer Kirche freuen, einmal für Haupt- und Realschüler, einmal für die Gymnasiasten – inklusive der Eltern und Schulleitung. Laut Kleinknecht ist geplant, dass sich das Kollegium im Schulfoyer versammelt und beide Stätten via Internet verbunden werden. Dadurch könnte dank Kamera in der Kirche das Geschehen im Foyer und im Foyer das Geschehen in der Kirche mitverfolgt werden. „Wir wissen aber noch nicht, ob das funktioniert“, so Kleinknecht.

Von Frank Prenzel