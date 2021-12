Das will der neue Leiter des Wilhelm Ostwald Parks anpacken

Grimma/Großbothen

Die digitale Aufarbeitung der umfangreichen Sammlung ist für den neuen Leiter des Wilhelm Ostwald Parks Großbothen eine zentrale Aufgabe der nächsten Zeit. Das sei Voraussetzung, um mit dem Bestand besser arbeiten zu können, sagt Ralf Gottschlich. Immerhin ist die Rede von rund 25.000 Objekten der imposanten Bibliothek des sächsischen Nobelpreisträgers und rund 15.000 weiteren Objekten aus dem Erbe Ostwalds. Bei der Digitalisierung „stehen wir ganz am Anfang“, so Gottschlich.

Bisherige Park-Leiterin musste gehen

Nach mehr als einjähriger Vakanz an der Spitze des 15-köpfigen Teams im Ostwald Park hält der gebürtige Radebeuler nunmehr die Fäden in der Hand. Die Neubesetzung wurde notwendig, nachdem sich die Wege der vorherigen Park-Leiterin Silke Kral und der Gerda und Klaus Tschira Stiftung aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur Park-Entwicklung getrennt hatten. Die Stiftung war 2009 gegründet worden und erwarb vom Freistaat Sachsen die damalige Ostwald-Gedenkstätte.

Das Haus „Glückauf“ im Wilhelm Ostwald Park Großbothen. Quelle: Frank Prenzel

Ralf Gottschlich bewarb sich aus beruflichen wie familiären Gründen auf die ausgeschriebene Stelle und kehrte nach rund 20 Jahren nach Sachsen zurück. Dank des neuen Jobs wählte der 52-Jährige eine Wohnung in Grimma – sieht seine Frau jedoch nach wie vor nicht täglich. Die Kunsthistorikerin lebt mit den zwei Teenager-Mädchen in Gera.

An der TU Dresden auch bei Werner Patzelt studiert

Der gelernte Maschinenanlagenmonteur (zu DDR-Zeiten im Druckmaschinenwerk Planeta) entschied sich zur Wende für ein Studium der Kunstgeschichte, Neueren und Neuesten Geschichte sowie Politikwissenschaften an der TU Dresden, wo er auch vor dem bekannten sächsischen Politikwissenschaftler Werner Patzelt saß. Ein Stipendium des Freistaates Sachsen am Zentralinstitut für Kunstgeschichte München verschlug ihn dann nach Süddeutschland. Hier forschte er zwei Jahre lang und schrieb in Kunstgeschichte auch seine Doktor-Arbeit. Heimisch wurde Gottschlich schließlich in Reutlingen bei Stuttgart, wo er im Kunstmuseum als wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Leiter fast zwei Jahrzehnte berufliche Erfüllung fand.

Park-Offerten 2022 Bereits jetzt liegt das Veranstaltungsprogramm 2022 des Wilhelm Ostwald Parks Großbothen vor. Hier finden sich mehrere Angebote wieder, die aufgrund der Corona-Einschränkungen in die Warteschleife kamen. Aufgelistet sind 14 Offerten, von denen die neue Sonderausstellung herausragen dürfte. Sie ist für die Zeit ab 8. Oktober geplant und führt anlässlich des 500. Todestages des Universalgenies Leonardo Da Vinci einige seiner bewegenden Erfindungen vor Augen. Unter der Überschrift „X-Perimente – das Unsichtbare sichtbar machen“ soll vom 24. bis 28. Januar nun endlich das mobile Schülerlabor des Deutschen Röntgen-Museums Remscheid in Großbothen ankern. Die Experimente richten sich exklusiv an Schulklassen der Stufen 4 bis 12. Pro Tag werden drei Workshops angeboten. Park-Leiter Ralf Gottschlich und Veranstaltungsorganisatorin Simone Eichler möchten schon jetzt auf den Vortrag von Albrecht Pohlmann am 26. März verweisen. Der Referatsleiter Zentrale Restaurierung im Hallenser Kunstmuseum Moritzburg sammelte neueste Erkenntnisse zur Farbenforschung des Nobelpreisträgers Ostwald. Neben jahreszeitlichen Führungen im weitläufigen Park, dem obligatorischen Steinbruchkonzert und der Beteiligung an den Tagen der offenen Gartenpforte, des offenen Denkmals und des internationalen Museumstages dürfte es zum „Experimentieren im Park“ am Kindertag (1. Juni) wieder rappelvoll werden.

Gottschlich lobt Vielgestaltigkeit des Parks in Großbothen

In Reutlingen arbeitete Gottschlich im Museumswesen mit Schwerpunkt Druckgrafik. An der Aufgabe im Wilhelm Ostwald Park reizt den 52-Jährigen das neue Betätigungsfeld und die „Vielgestaltigkeit der Einrichtung“. Sie sei nicht nur Museum und Tagungsstätte, sondern auch Park und Veranstaltungsort. Einen original erhaltenen Lebens- und Arbeitsort eines Nobelpreisträgers finde man kaum noch. Gottschlich sieht in Park und Sammlung „viel Potenzial“ – und kommt zurück auf die Digitalisierung des Bestandes. Die sei auch deshalb wesentlich, um die Sammlung den Besuchern und der wissenschaftlichen Arbeit zu erschließen. „Wir brauchen eine Grundinventarisierung.“ Früher oder später sollen die Daten dann auch online präsentiert werden. Momentan ist der Park auf „Museum digital“ nur mit wenigen Exponaten vertreten.

Das Haus „Werk“ im Wilhelm Ostwald Park Großbothen. Quelle: Frank Prenzel

Neben der Museumsarbeit mit den Kernaufgaben „Sammeln, Bewahren, Präsentieren“ seien die anderen Bereiche des Ostwald Parks gleichberechtigt zu sehen, gibt der neue Leiter zu verstehen. Er möchte gern mehr Tagungen nach Großbothen holen und den Kontakt zu Hochschulen ausbauen. Der Park sehe sich auch als Plattform für Lehrerfortbildung und Schüler-Angebote.

Ostwald erkannte schon die Sonne als Energieträger Nr. 1

Ostwald sei ein großer Universalgelehrter gewesen, betont Gottschlich. Es sei spannend, ihn in seiner Zeit neu zu verorten und zugleich die heutige Relevanz seiner visionären Aussagen heraus zu arbeiten. So habe der Nobelpreisträger bereits erkannt, dass Sonnenenergie die Energie der Zukunft sei. Die Gerda und Klaus Tschira Stiftung wolle das Leben und Werk von Wilhelm Ostwald bewahren und ins Heute übertragen.

Von Frank Prenzel