Das wollen die Naunhofer Kandidaten

Am 19. Januar sind die Naunhofer aufgerufen, sich ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten möchten am 1. April die Geschäfte von Amtsinhaber Volker Zocher (parteilos) übernehmen. Die LVZ stellte ihnen drei Fragen, auf die sie im Folgenden antworten.

Möchte Bürgermeisterin von Naunhof werden: Ute Blosfeld (AfD). Quelle: privat

Ute Blosfeld

Alter: 51

Partei: AfD

Wohnort: Riesa

Beruf: Managerin für Fach-und Führungskräfte / Auditorin

Fragen und Antworten:

1. Was wären Ihre wichtigsten Ziele als Stadtoberhaupt?

Oberste Maxime muss bleiben, dass nur das gemacht wird, was auch bezahlt werden kann. Für mich wird eines der wichtigsten Ziele sein, die gemeindlichen Gebühren, Abgaben und Steuern weiter zu stabilisieren (Wasserpreise), um Belastungen nicht zu vergrößern. Um mehr Lebensqualität zu schaffen muss weiterer Wohnraum geschaffen werden, die Verkehrssituation muss verbessert werden, die Infrastruktur muss erhalten bleiben und der weitere Ausbau des Gewerbegebietes, um Unternehmen anzusiedeln, muss vorangetrieben werden. Ortsnahe Kinderbetreuung ist wichtig und muss vorangebracht werden, um junge Familien zu fördern. Das Tourismuskonzept muss neu aufgelegt werden, um die Region weiter aufzuwerten, Hier gibt es noch genügend Potenzial, das es zu aktivieren gilt.

2. Welche Akzente würden Sie in Ihrer Arbeit setzen?

Meine Akzente werde ich setzen bei der Einbeziehung der Einwohner von Naunhof, sie sollen Mitspracherecht erhalten, um die Transparenz zu gewährleisten, wofür wieviel Geld ausgegeben werden soll. Durch mein gewohntes strukturiertes Arbeiten und meinen hohen Einsatz bei der Durchsetzung von Interessen soll es zu schnellen zielführenden Entscheidungen kommen. Meine jahrelange Erfahrungen im Berufsleben, wo ich immer mit Menschen zu tun hatte und Entscheidungsträger war, werden mir helfen, gute und richtige Entscheidungen zu treffen.

3. Wie stehen Sie zur Erweiterung der Osttangente?

Die Osttangente ist wichtig für Naunhof und zukünftige Unternehmen, die bereits signalisieren, sich hier niederzulassen. Dabei ist eine Idee, dies durch einen Tunnel so zu gestalten, dass der Bahnübergang nicht mehr so stark befahren wird und man auch die Straße enger bauen kann. Vorteile des Tunnels sind die geringen Kosten, die die Stadt betreffen. Da die Bahn unterquert wird, trägt die Bahn fast ein Dreiviertel der Kosten, der Rest wird durch eine Aufbaubank gefördert. Hinzu kommt, dass eine private Person, deren Grundstück gefährdet war, dadurch nicht mehr betroffen sein wird und das Grundstück erhalten bleibt. Dies ist eine der preiswertesten Varianten, die diskutiert wurden. Ich denke hauptsächlich daran, den Haushalt der Stadt zu schonen und ein besonderes Verkehrskonzept zu erarbeiten.

Wurde von der CDU nominiert: die parteilose Anna-Luise Conrad. Quelle: privat

Anna-Luise Conrad

Alter: 31

Partei: parteilos, unterstützt durch CDU

Wohnort: Naunhof

Beruf: Verwaltungsfachangestellte

Fragen und Antworten:

1. Was wären Ihre wichtigsten Ziele als Stadtoberhaupt?

Ich strebe ein aktives Gestalten unserer Heimatstadt und ihrer Ortsteile an. Zentrale Themenschwerpunkte sind für mich u.a. ein stabiler Haushalt, eine moderne Infrastruktur, ein naturnahes Erholungskonzept für die Erhaltung des Waldbades und die Erschließung unserer Seen, die Schaffung bezahlbaren und altersgerechten Wohnraums sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kitas, Schulen und ärztliche Versorgung. Unsere städtische Lage sollte als Chance für Gewerbeansiedlungen und die Reaktivierung von Brachflächen genutzt werden. Um das Leben in Naunhof attraktiver zu machen, bedarf es des Ausbaus von touristischen, kulturellen Angeboten sowie der Stärkung und Einbindung unserer Vereine. Mit dem Stadtrat und den Ortschaftsräten strebe ich ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis an. Die tägliche Arbeit zwischen Verwaltung und Bürger*innen muss von einem guten Miteinander geprägt sein.

2. Welche Akzente würden Sie in Ihrer Arbeit setzen?

Ein neues Miteinander bedeutet für mich insbesondere, Bürger*innen, Vereine, Engagierte und Institutionen einzubeziehen, zu integrieren und ihre Ideen mit aufzugreifen. Das bedeutet mehr Transparenz, mehr Mitbestimmung, mehr Dialog – beispielsweise durch regelmäßige Einwohnerversammlungen und die Gründung eines Jugendparlaments. Kluge Köpfe sollen in Entscheidungsfindungen mit einbezogen werden. Als Bürgermeisterin möchte ich nahbar und erreichbar sein – darin haben mich die vielen Gespräche der letzten Wochen bestärkt. Neben klassischen Sprechstunden, könnte ich mir auch digitale Wege der Kommunikation oder der Mitbestimmung durch und mit den Bürger*innen vorstellen. Ich möchte gern „Möglichmacherin“ für unsere Heimatstadt und unsere Ortsteile – für Alle – sein. Junge und frische Ideen – gepaart mit meiner jahrelangen Erfahrung als Verwaltungsexpertin werden mein Handeln prägen.

3. Wie stehen Sie zur Erweiterung der Osttangente?

Das ist ein wichtiges und notwendiges Thema, welches seit vielen Jahren schon geplant wird und endlich zur Umsetzung gebracht werden muss. Aufgrund der Erschließung neuer Wohngebiete und durch vermehrte Zuzüge ändert sich zunehmend auch die Verkehrslage in der Stadt. Für die Erweiterung der Osttangente muss es eine sinnvolle, aber auch finanzierbare Lösung geben, welche zur Entlastung der Situation führt. Davon hängt auch die weitere Sanierung anderer wichtiger Verkehrsstraßen in Naunhof ab. Hierzu braucht es ein durchdachtes Verkehrskonzept, welches dieses und weitere infrastrukturelle Themenschwerpunkte – wie den Nahverkehr, die Straßen sowie die Rad- und Fußwege – für die Stadt und ihre Ortsteile entsprechend mit berücksichtigt.

Geht für die Linke ins Rennen: Michael Eichhorn. Quelle: privat

Michael Eichhorn

Alter: 31

Partei: Die Linke

Wohnort: Naunhof

Beruf: Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Fragen und Antworten:

1. Was wären Ihre wichtigsten Ziele als Stadtoberhaupt?

Wir sollten einzelne Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung auf den Prüfstand stellen. Dabei denke ich insbesondere an die Gebührenordnung für öffentliche Einrichtungen sowie deren Reinigung. Hier dürfen wir nicht an der falschen Stelle sparen! Weil das Vereinsleben das Herz unserer Gemeinde ist und wegen der vollständigen Auslastung der Sportanlagen, ist es mein Ziel – über den Neubau an der Grundschule hinaus – eine weitere Turnhalle in Naunhof zu errichten. Ein weiterer Punkt ist eine Stadtverwaltung, die sich als Dienstleisterin für alle Menschen unserer Kommune versteht. Eine klare Erwartungshaltung und Ziele sowie regelmäßige Auswertungen sind notwendig. In Zeiten, in denen größere Städte vermehrt qualifizierte MitarbeiterInnen aggressiv abwerben, muss die Stadt Naunhof eine attraktive Arbeitgeberin sein. Der erstrittene Tarifvertrag muss ohne Wenn und Aber umgesetzt werden!

2. Welche Akzente würden Sie in Ihrer Arbeit setzen?

Insgesamt möchte ich in einem breiten Beteiligungsprozess gemeinsam mit den hier lebenden Menschen einen neuen Flächennutzungsplan und in diesem Zusammenhang ein Gesamtkonzept für die Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile erarbeiten. Das ist notwendig, um für ein vernünftiges Verhältnis von Wohnhäusern, Grünanlagen und sozialer Infrastruktur zu sorgen und die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner tatsächlich zu berücksichtigen. Auch beim Thema kommunale Wohnprojekte benötigt es Augenmaß. Wenn die Naunhofer Wohnbau GmbH ihren aktuellen Weg fortsetzt, sollten wir in wenigen Jahren wieder in der Lage sein selbst zu investieren. Sobald das möglich ist, möchte ich Initiativen für altersgerechten sowie familienfreundlichen Wohnraum starten. Damit junge Menschen hier bleiben können, muss auch für sie bezahlbarer Wohnraum durch die öffentliche Hand geschaffen werden.

3. Wie stehen Sie zur Erweiterung der Osttangente?

Die Umsetzung einer innerörtlichen Umgehungsstraße ist ein gravierender Eingriff in den Charakter unserer Stadt. Deshalb kann die endgültige Entscheidung nicht allein im Rathaus, sondern nur über eine Bürgerbefragung getroffen werden. Da es zum Thema eine neue Planung gibt, die mir als Stadtrat zwar bekannt ist, über die ich aber zum jetzigen Zeitpunkt noch zur Verschwiegenheit verpflichtet bin, muss der erste Schritt die Vorstellung dieser Planung im Rahmen einer Einwohnerversammlung sein. Die Herausforderungen an unsere kommunale Infrastruktur erschöpfen sich aber nicht im Bau einer Straße. Eine der dringlichsten Aufgaben ist der Ausbau vor allem der sozialen Infrastruktur. Wichtig ist, dass wir in einer wachsenden Kommune weiterhin unseren Aufgaben nachkommen können. Das Wohl der Stadt steht für mich in jedem Fall über persönlichen und parteipolitischen Befindlichkeiten!

Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen zur Naunhofer Bürgermeisterwahl: Jörn Köckritz Quelle: Maik Lehmann

Jörn Köckritz

Alter: 48

Partei: Bündnis 90 / Die Grünen

Wohnort: Naunhof

Beruf: Dipl.-Ing. Landschaftsnutzung Naturschutz

Fragen und Antworten:

1. Was wären Ihre wichtigsten Ziele als Stadtoberhaupt?

Naunhof wird in den kommenden Jahren durch Zuzug und infrastrukturelle Veränderungen geprägt sein. Ich möchte zusammen mit den Bürgern eine gemeinsame VISION für die Zukunft entwickeln. Dafür müssen wir ein städtebauliches Gesamtkonzept erarbeiten und die Integration der Baugebiete, insbesondere der Grünstadt, und das altersgerechte Wohnen sicherstellen, ein durchdachtes Verkehrskonzept umsetzen, die Schulen und Kitas an die Bedürfnisse anpassen und ausbauen, die Vereine stärken sowie ein naturnahes Seenkonzept entwickeln. Die Sanierung und Stabilisierung der Stadtfinanzen ist nötig für die weitere Unabhängigkeit von Naunhof. Zusätzliche Gewerbegebiete sowie die Förderung von Handwerk, Handel und Gewerbe sind notwendig, damit Naunhof auch den anstehenden Anforderungen gerecht wird. Mit der Anbindung an das Glaserfaserkabel wird Naunhof z.B. auch attraktiv für IT-basierte Unternehmen.

2. Welche Akzente würden Sie in Ihrer Arbeit setzen?

Ich möchte die Naunhofer Bürger und Entscheidungsträger wieder zusammenführen. Ich stehe für transparente Prozesse und Entscheidungen, eine bürgernahe effiziente Verwaltung, ein modernes Stadtinformationssystem, Ortsbegehungen und eine Web-basierte Bürgerbeteiligung. Ich habe in meiner Karriere eigenverantwortlich Beratung für Politik und Verwaltung durchgeführt und bin dazu befähigt, die genannten Prozesse zu leiten. Naunhof – Grünes Herz im Partheland! Wir brauchen ein Umweltkonzept, welches unsere Parthe, Teiche und Wälder aber auch unser Stadtgrün im Blick hat. Diese ökologischen Bereiche müssen als Lebens- und Erholungsraum erhalten bleiben. Naunhof kann nicht nur Wohnstandort sein. Nur mit den Einnahmen eines starken und leistungsfähigen Gewerbes wird Naunhof seine Verschuldung reduzieren können. Ich setze mich ein für mehr gewerbliche Investition und Akquirierung von Fördergeldern.

3. Wie stehen Sie zur Erweiterung der Osttangente?

Naunhof wird mit der Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete weiter wachsen. Dies führt zwangsläufig zu einer Zunahme des innerstädtischen Verkehrs. Ich bin deshalb der Überzeugung, dass das existierende Verkehrskonzept von 2003 für Naunhof überarbeitet und auf die veränderten Bedingungen angepasst werden muss. Wir brauchen ein zukunftsorientiertes Straßenkonzept, welches die Innenstadt und speziell die Leipziger Straße beruhigt, den Nahverkehr per Schiene, Bus und Rad stärker berücksichtigt sowie den Durchgangsverkehr reduziert. Mautflucht-bedingter Schwerlastverkehr muss gestoppt werden. Die Erweiterung der Osttangente wie derzeit geplant brächte keine echte Verbesserung, da die Erweiterung auch nur eine Ortsdurchfahrt und keine Umfahrung darstellt. Zudem fördert es eine weitere Zerschneidung von Naunhof und steht damit einer integrativen Stadtentwicklung entgegen.

Tritt für die FDP zur Naunhofer Bürgermeisterwahl an: Frank Stabler. Quelle: Annette Schwarz

Frank Stabler

Alter: 37

Partei: FDP

Wohnort: Albrechtshain

Beruf: selbstständiger Franchisenehmer und Versicherungsmakler

Fragen und Antworten:

1. Was wären Ihre wichtigsten Ziele als Stadtoberhaupt?

Es gibt für mich nicht das wichtigste Ziel als neues Stadtoberhaupt. Mir liegt es am Herzen, die Kommunikation zwischen mir, der Verwaltung im Rathaus und den Bürgern wieder auf ein Niveau zu bringen, dass bei anstehenden Entscheidungen und Entschlüssen keine offenen Fragen bleiben.

2. Welche Akzente würden Sie in Ihrer Arbeit setzen?

Aus meiner Sicht getroffene Fehlentscheidungen, die jetzt zu Lasten der Zukunft von Naunhof und seinen Ortsteilen entstehen, möchte ich korrigieren bzw. neu ausrichten. Ich möchte als neuer Bürgermeister Dinge mit dem Stadtrat gemeinsam in Gang setzen, wovon Naunhof in der Zukunft profitieren wird. Das umfasst:

– ein Zukunftsmodell unserer Schullandschaft aus Grund- und Oberschule, sowie des freien Gymnasiums ,

– einen schlüssigen und ausgeglichenen Haushaltsplan für die kommenden Jahre auszuarbeiten,

– sowie den Informationsfluss aus dem Rathaus zu den Bürgern transparenter zu gestalten.

3. Wie stehen Sie zur Erweiterung der Osttangente?

Die Osttangente ist ein unfertiges Konzept und stellt eine aus meiner Sicht große Problematik dar. Auf der einen Seite möchten wir den Verkehr aus Naunhof heraushalten, auf der anderen Seite Gewerbe ansiedeln. Wir möchten zügig durch Naunhof fahren, aber im Innenbereich im besten Fall nur eine 30er-Zone. Ich finde, man sollte eine Verlängerung von der Wurzener Straße zur Bahnhofstraße ausschließen, da durch die beiden Bahnübergänge der Verkehrsfluss erheblich gemindert wird, vor allem in den Stoßzeiten. Der Lkw-Verkehr durch Naunhof ist aus meiner Sicht das Einzige, was umgeleitet bzw. ferngehalten werden kann, und diese Möglichkeit sollten wir prüfen. Dafür benötigen wir keine Osttangente, so wie sie aktuell geplant ist.

Von Frank Pfeifer