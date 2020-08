Daseinsforscher macht Tanndorfer Bahnhof bewohnbar

Colditz/Tanndorf

Der Vater stammt aus Ostpreußen, die Mutter aus Oberschlesien. Wenn einer von sich behaupten könne, Ossi zu sein, dann er. Michael Grigo, barfuß und im Diensthemd der Bahn, grient über beide Ohren. Geboren im Ruhrpott führte ihn sein weiterer Lebensweg über Westberlin, Bayern und Stuttgart schließlich an die Mulde. Merke: Welcher Dialekt ist noch schräger als Schwäbisch? Genau: Sächsisch.

Wo er auch war – überall wollte er zu 100 Prozent heimisch werden. Und doch fühlte er sich letztlich immer wie auf der Durchreise. Was also lag näher, gleich an die Schienen zu ziehen: 2011 kaufte Grigo den damals völlig verwahrlosten Tanndorfer Bahnhof. Zwei Jahre später zog er mit seiner Angela (43) ein, die er kurz zuvor, am 12.12.12 im Leisniger Rathaus heiratete. Seine Frau arbeitet in Leisnig als Tierarzthelferin.

Kellertreppe als Tonleiter

Er selbst sei Daseinsforscher. Der Mann, der einst nach Westberlin ging, um weder Armee- noch Ersatzdienst leisten zu müssen, lebt nach der Devise: Geht nicht, gibt’s nicht. Wenn Handwerker die Arme heben, komme er zum Zuge. „Einmal baute ich eine Kellertreppe als Tonleiter. Die oberste Stufe ergibt den hellsten, die unterste den tiefsten Ton.“ Nun also bringt der Vater dreier erwachsener Kinder den Tanndorfer Bahnhof zum Klingen.

Kling-Klang machte es dort lange Zeit nur, wenn ein Pflasterstein in die Fenster flog. „Es sah aus wie nach dem Bürgerkrieg“, sagt der 63-Jährige. Für 20.000 Euro erstand er das Bahnhofsgebäude und machte einen der friedlichsten Orte daraus. Im oberen Stockwerk wohnen er und seine Frau, das Erdgeschoss ist halb-öffentlich: Wer will, kann sich am Bücherschrank bedienen oder an bestimmten Tagen zum gemeinschaftlichen Essen kommen.

Willkommen auf dem Bücherbahnhof

So wie Paul Winkel (24) und seine Verlobte Hanna Rose Bergmann (21): „Wir treffen uns öfter hier. Jeder bringt etwas zu essen mit.“ Luz Becker (69) aus Erlln ist Tischler und Musiker. Beim Stöbern auf dem Bücherbahnhof entdeckte er ein Textbuch von Bob Dylan: „Da war die Freude natürlich groß.“ Gerhard Schmidt (69), bis zur Rente bei der Bahn, bezeichnet die Grigos als Glücksfall für Tanndorf: „Es ist doch toll, dass Empfangshalle und Diensträume von einst wieder genutzt werden.“

Vieles ist noch original erhalten: Gepäckaufgabe, Fahrkartenschalter, Stellwerk, selbst das Lenin-Zitat an der Wand. Die Tür zum Gleis ist 150 Jahre alt, ähnlich antik wie der Bahnhof an sich. Der ist noch immer in Betrieb, Züge verkehren in Richtung Leipzig und Döbeln. Es kommt vor, dass Grigo hier gestrandete englische Touristen höchst selbst zum Colditzer Schloss chauffiert. Auch Patienten, die ins nahe Zschadraß möchten, konnten bereits seine Zubringerdienste in Anspruch nehmen.

Wiedergeburt im Flutjahr 2013

Am Wochenende, zum kleinen Sommerfest, schaute auch Christoph Laier (36) vorbei. Er ist ein Freund der Familie und bewohnte den Bahnhof, als dieser noch Baustelle war: „Das muss im Flutjahr 2013 gewesen sein. Ich hatte mein Referendariat in Leipzig gemacht und pendelte täglich. Wasser gab es hier noch nicht, das brachten mir Michael und Angela immer in Flaschen“, erinnert sich der Jurist. Inzwischen sorgten die Hauseigentümer für eine entsprechende Leitung.

Einer Frau, die zum Heilpraktiker wollte, lieh Michael Grigo das Fahrrad: „Sie schien verblüfft, dass ich ihr das Rad einfach so überlassen hatte – ganz ohne Sicherheiten.“ Es ist diese etwas andere Lebensart, die das Ehepaar im Bahnhof vorlebt und auf Vertrauen setzt. Zur Freude von Karla Herdling. Die 81-Jährige war Lehrerin in Tanndorf und Colditz. Überrascht stellt sie fest, was sich in der Zwischenzeit im Bahnhof entwickelt hat.

Tanndorfer Bahnhof als Endstation?

Es wird Tischtennis gespielt, geklönt und gelacht. Der selbst erklärte Daseinsforscher weiß, dass das Leben kein Ponyhof ist, schließlich betrieb er im Bayerischen Wald zwölf Jahre selbst einen Reiterhof. Ob für ihn als Durchreisenden der Tanndorfer Bahnhof die Endstation werde? „Jetzt bin ich erstmal da. 100 Prozent. Wir werden sehen. Am Meer habe ich auch noch nie gelebt... Andererseits wäre das viel zu teuer – einfach nicht unsere Liga.“

