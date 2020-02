Demnächst gilt Tempo 30 in Steinbach

Bad Lausick/Steinbach

Eine Tempo-30-Zone soll im Frühjahr in Steinbach eingerichtet werden. Das betrifft die in Richtung Stockheim führende Straße des Aufbaus sowie die Straße des Friedens. „Wir haben im Ortschaftsrat bereits Ende 2019 den ersten Beschluss dazu gefasst“, sagt Ortsvorsteher Falk Noack. Kürzlich hätten bei einem Vor-Ort-Termin Ordnungsamt, Polizei und Ortsvorsteher für das Vorhaben grünes Licht erteilt.

Verkehr nimmt auch in Steinbach zu

„Der Verkehr nimmt auch auf den Ortsverbindungsstraßen spürbar zu. Der gerade Straßenverlauf bergab in Richtung Ortsmitte lädt zum schnellen Fahren ein. Die Zone 30 ist daher sinnvoll und nötig“, so Noack. In den ersten Wochen nach der Neuausweisung werde ein zusätzliches Verkehrszeichen auf die Vorfahrtsänderung hinweisen.

Von es