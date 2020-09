Demokratie-Projekt wird in Mutzschen fortgeführt

Grimma/Mutzschen

Wollen Sie ihrem Gegenüber die eigene Meinung aufdrücken oder sind sie auf der Suche nach einem Kompromiss? Die am Donnerstagabend auf dem Mutzschener Töpfermarkt eingeweihte Plastik, die zwei intensiv diskutierende Männer darstellt, lässt Spielraum für Interpretationen. Der Name des von Ute Hartwig-Schulz aus Steingut geschaffenen Kunstwerkes „Revolution & Demokratie“ gibt eine Deutungs-Richtung vor. „Das Denkmal steht für eine gewaltfreie und sachliche Kommunikation sowie ganz allgemein für die Haltung zur Demokratie und zu einem friedlichen Europa“, so die Leiterin des Künstlergutes Prösitz, die mit der Einweihung der Stele das Demokratie-Projekt in Mutzschen vorsetzt.

Ursprung zur Nacht der Dorfkirche in Mutzschen

Inschrift auf der Plastik „Revolution & Demokratie“ Quelle: Roger Dietze

Seinen Anfang genommen hatte dieses im Juli im Rahmen der Nacht der offenen Dorfkirche im Landkreis mit einer Lichtshow „30 Jahre Deutsche Einheit“ an der Mutzschener Stadtkirche. „Mein Dank geht in diesem Zusammenhang an die Kirchgemeinde und den Ortschaftsrat für die Unterstützung dieses Projektes“, so Hartwig-Schulz, der Ortschaftsrat Markus Grewe bei der Plastik-Montage handwerklich unter die Arme gegriffen hat. „Ich finde es toll, dass sich der Ortschaftsrat in dieser Form offen für Kunst im öffentlichen Raum zeigt, und ich persönlich empfinde sie als Bereicherung für unseren Ort“, so Grewe.

Aufwind nach Eingemeindung spürbar

Ein Ort, der für Hartwig-Schulz mit der Eingemeindung nach Grimma und dem damit verbundenen Entzug des Stadtrechtes auch ein wenig der Stolz abhanden gekommen zu sein scheint. „Mit dem Nutzungskonzept für das Schloss und den Schlosspark sowie der Sanierung einiger Häuser spürt man aber so etwas wie einen Aufwind“, so die Prösitzer Künstlerin, die betont, dass dieserart Initiativen privates Engagement zugrunde liegt. „Dies wiederum ist für mich gelebte Demokratie“, so Hartwig-Schulz, die mit den Mitteln der Kunst ihren Teil dazu beitragen möchte, dass dieser Aufwind nicht abebbt. „Wichtig ist mir dabei, dass den Menschen die Kunst nicht mit aller Macht aufgedrückt wird, und ich spüre, dass die Mutzschener dies zu würdigen wissen“, so die Künstlerin, deren Projekt durch Steuermittel „auf der Grundlage des von Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes“ mitfinanziert wird.

Von Roger Dietze