Brandis/Beucha

Nein, heute gehe sie nicht ins Wasser, sagt eine Leipzigerin entschieden. Zu viele Wasserpflanzen. Sie ist zusammen mit anderen Sommerfrischlern Stammgast am Autobahnsee Beucha. „Aber die Wasserqualität ist gut“, lobt sie.

Je weniger Fische desto mehr Grünzeug

Doch gerade das klare Wasser des Sees – wie viele Gewässer um Leipzig eine geflutete Kiesgrube – mit seinen ausgeprägten Flachwasserbereichen fördert das Pflanzenwachstum, weiß Jan Dörschel. Der Mitarbeiter der Teichwirtschaft Zschorna in der Nähe von Dresden ist gerade am südlichen Ende des Sees, an der Naunhofer Straße, mit dem Mähboot dabei, Unmengen von Wasserpflanzen aus dem Wasser zu holen. „Je weniger Fische es gibt, die das Wasser eintrüben, um so mehr wächst das Grünzeug.“ Heute früh habe er drei Stunden lang geschnitten, erzählt er.

Wobei das Schneidwerk seines Mähbootes bis in eine Tiefe von maximal zwei Metern reiche. Er hat den Aufsatz gegen einen Rechen getauscht, mit dem er die Pflanzen rausholt. Dörschel hofft dabei auf seinen unsichtbaren Mitarbeiter – den Wind. „Wenn der mitspielt, treibt er die abgemähten Pflanzen in Ufernähe zusammen.“ Manchmal muss Dörschel so nur drei Meter fahren, bis die Gabel voll ist, mehr als 20 werden es selten. Am Ufer hat er seit Montag schon etliche Haufen aufgetürmt, die der Bauhof später zum Erdenwerk im Gewerbegebiet Beucha karren wird. Dörschel, der den Autobahnsee nun schon seit mindestens sechs Jahren einmal jährlich mäht, holt im Durchschnitt aus dem 24 Hektar großen Gewässer 30 Tonnen Pflanzen raus. „Diesmal wird es wohl ähnlich viel werden“, schätzt er.

Drei Sterne für die Wasserqualität

Es ist vor allem Tausendblatt, das er aus dem Autobahnsee fischt. Die krautige Süßwasserpflanze kommt in stehenden Gewässern vor und schlängelt sich aus Rhizomen in 0,5 bis zwei Meter Tiefe bis an die Wasseroberfläche. Darunter können die Pflanzen wegen des geringen Lichtangebotes nicht mehr wachsen. Nur in besonders klaren, sauberen Seen machen sie eine Ausnahme. So wie in Beucha. Informationsschilder der Stadt Brandis als Betreiber des Sees und des Gesundheitsamtes weisen für den Autobahnsee die EU-Einstufung „Ausgezeichnete Badewasserqualität“ aus – drei Sterne. Die ist unter anderem auf ab 2004 durchgeführte Maßnahmen wie das Fällen der Bäume in Ufernähe sowie das Fütterverbot von Enten und Fischen zurückzuführen.

Apropos Enten: Normalerweise, so Dörschel, werden Teiche ab Oktober bis Ende Februar gemäht, also außerhalb der Brutzeit der Wasservögel. „Das ist bei Kälte kein Spaß, da ist man schon nach einer Stunde steif gefroren“, sagt er. In Beucha gibt es eine Ausnahme. Ende August/Anfang September findet hier der Beuchaer Triathlon des ESV Lok Beucha statt, in diesem Jahr am 31. August zum 21. Mal. Da möchte keiner der Sportler auf der 200 beziehungsweise 400 Meter langen Schwimmstrecke von glitschig-grünen Tentakeln ausgebremst werden. Deshalb rückt Dörschel regelmäßig kurz zuvor mit seinem in Schweden gebauten Truxor an. Das Aluminium-leichte Amphibienfahrzeug hält sich dank zweier Pontons über Wasser. Da es auf Ketten läuft, könnt Dörschel theoretisch anschließend dem Bauhof, der parallel die Wiesen um den See mäht, ein paar Streifen abnehmen. Doch wenn Dörschel am Freitag die letzten Blätter des Tausendblatts aus dem Wasser geholt hat, wartet schon der nächste Kunde. Die Dienste der Zschornaer sind deutschlandweit gefragt. Zuvor, erzählt Dörschel, war er in Demmin, Richtung Ostsee.

Von Ines Alekowa