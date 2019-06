Grimma

Zum Finale will es der FC Grimma so richtig krachen lassen: Die Sachsenmeisterschaft und den Oberliga-Aufstieg in der Tasche, lädt der Fußballverein am 22. Juni zur Abschlussparty ein. Sie rankt sich um das letzte Saisonspiel, bei dem Schlusslicht Empor Glauchau zu Gast im Stadion der Freundschaft ist. Natürlich will die Grimmaer Herrenmannschaft nach dem Anpfiff um 15 Uhr noch mal einen deutlichen Sieg hinlegen, ehe sie aus den Händen von Hermann Winkler, Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, die Meistertrophäe entgegen nimmt. „Wir wollen die Zuschauer mit einem schönen Spiel verwöhnen“, sagt Vorstandsmitglied Harald Sather. Auch Landrat Henry Graichen ( CDU) hat sich angekündigt.

Party im Stadion der Freundschaft beginnt 13.30 Uhr

Die Party im Stadion beginnt um 13.30 Uhr. Der Verein baut ein etwa 150 Personen fassendes Festzelt auf, hofft aber natürlich auf ideales Wetter. Die Kinder können sich auf zwei Hüpfburgen, Schminken und einen Clown freuen, und die Mütter aus dem Verein organisieren einen Kuchenbasar für den Nachmittag. Vereinsmitglied Stefanie Engler, die für die Abschlussfete die Fäden in der Hand hält, hebt auch die Tombola hervor. Hier seien unter anderem eine Jahreskarte für die neue Saison oder ein Tag an der Seite des Fünftligisten zu gewinnen, blickt sie schon mal in die attraktive Preisliste.

Dankeschön für eine aufreibende Fußballsaison

Das kleine Fest ist offen für jedermann, der Verein möchte damit aber vor allem seine Fußballkinder sowie deren Eltern und Großeltern erreichen. Es soll auch eine Art Dankeschön nach einer Nerven aufreibenden Saison sein, in der das Stadion der Freundschaft durch die Bautätigkeit nur bedingt genutzt werden konnte. Nachwuchsmannschaften, die gut abgeschnitten haben, sollen am Sonnabend ebenfalls geehrt werden.

Im Stadion der Freundschaft wird der FC Grimma am 22. Juni zur Jahresabschluss-Party den Aufstieg feiern. Quelle: Frank Prenzel

Laut Sather sind Sponsoren ebenso eingeladen worden wie ehemalige Spieler und Trainer. Aus der Motor-Mannschaft der 1960er-Jahre etwa werden solche Kämpen wie Hans Thiemann, Roland Fleischer, Dietrich Veldung und Erich Schulze erwartet. Auch Kicker aus der Oberliga-Zeit von 1997 bis 2006 dürften sich ein Stelldichein geben.

„Die Mannschaft mischt sich unters Volk“

Die Gäste der Abschlussparty können so mit früheren und heutigen Fußballern ins Gespräch kommen. „Die Mannschaft mischt sich unters Volk“, freut sich Engler. Neben der Präsentation des frischgebackenen Fünftligisten werden ihren Worten zufolge noch jene Spieler verabschiedet, die den FC Grimma nach der Saison verlassen. Zudem wird das neue Trikot vorgestellt, der Verein geht mit einem neuen Ausrüster in die nächste Spielzeit.

Bei Diskomusik und Tanz geht es am Sonnabend Open-End in die Nacht. Grimma feiert die Meisterschaft und den Aufstieg.

Von Frank Prenzel