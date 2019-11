Der Grüne Köckritz will Naunhofer Bürgermeister werden

Naunhof

Eine wachsende Basis finden die Bündnisgrünen in Naunhof. Nachdem sie dieses Jahr in den Stadtrat eingezogen sind, stellen sie jetzt erstmals einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Einstimmig nominierte die Ortsgruppe Jörn Köckritz, dessen Familie in dritter Generation in der Stadt lebt. Er ist verheiratet und hat eine Tochter.

Mit dem Fahrrad kommt der 48-Jährige zum Pressetermin, aber mit dem Drahtesel will er nicht aufs Foto. „Das wäre zu viel Klischee“, meint er. „Ich bin kein typischer Grüner, bediene aber gerne grüne Themen. Dabei muss ich mich aus kommunalpolitischer Sicht jedoch stets fragen, was sich finanziell leisten lässt.“

Internationale Führungserfahrung

Ein Spagat, den er in seinem beruflichen Leben oft hinkriegen musste. In den vergangenen 19 Jahren sammelte der Diplomingenieur für Landschaftsnutzung und Naturschutz Arbeits- und Führungserfahrung in zahlreichen Organisationen auf Kommunal-, Regional- und Ministerialebene. Tätig war er unter anderem bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, der Welthungerhilfe, der Helvetas-Swiss Intercooperation sowie beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Zurzeit ist er Berater der Caritas Schweiz.

Seinen Fokus richtete Köckritz auf Deutschland, Afrika und Zentralasien. So war er zum Beispiel Chef eines Eilenburger Büros, das sich an der Flurbereinigung beteiligte. Er koordinierte den Aufbau eines Botanischen Gartens in Nigeria und leitete Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur von Afghanistan.

Erfahrung in Management und Kommunikation

„Management und sehr viel Kommunikation gehören zum Bürgermeister-Sein“, sagt Köckritz, der seit 2004 Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen ist. „Beides habe ich hinreichend gelernt. Ich trug schon viel Budgetverantwortung und habe keine Angst davor. Und ich kann sehr gut mit Leuten umgehen, verschließe mich ihnen nicht.“

Köckritz für Brückenschlag

In Naunhof sieht er einen enormen Gesprächsbedarf. „ Volker Zocher schaffte es nicht, das Dreigestirn aus Bürgermeister, Verwaltung und Stadtrat zusammenzuführen, um effizienter arbeiten zu können. Es ging im Gegenteil alles noch mehr auseinander“, meint er. Köckritz will den Brückenschlag wagen.

Rückendeckung durch Grüne

Grünen-Stadtrat Martin Schäfer traut ihm diesen zu. „Ich denke, er wird in der Lage sein, die Blockade aufzubrechen und neues Vertrauen zu schaffen“, urteilt er und fährt fort: „Er ist visionär, kann konzeptionell denken und wird eine langfristige Entwicklung von Naunhof gut im Blick haben.“

Innovative Ideen

Im Innovativen sieht auch Köckritz eine seiner Stärken. Ihm schwebt ein digitales Rathaus vor, das ein Haus des Bürgers wird. „ Naunhof braucht zukunftsorientierte Planungssicherheit, muss gemeinsam mit den Bürgern ein sanftes Tourismusentwicklungskonzept entwickeln“, denkt er. Frischer Wind werde in Sachen Gewerbeansiedlung gebraucht.

„Das Handwerkszeug dafür bringe ich mit“, wirbt Jörn Köckritz für sich. „Ich bin sehr gut in der Fördermittel-Akquise, habe ein sehr gutes Verhandlungsgeschick und spreche fließend Englisch.“

Bereits zwei andere Kandidaten

Am 19. Januar soll ein neuer Bürgermeister gewählt werden, Amtsinhaber Zocher tritt nicht mehr an. Ihre Kandidatur haben bereits Anna-Luise Conrad, die von der CDU unterstützt wird, und Frank Stabler, den die FDP aufstellte, bekanntgegeben. Vermutlich wird es mindestens einen weiteren Bewerber geben. Sollte kein Anwärter auf Anhieb die absolute Mehrheit erreichen, wird am 2. Februar noch ein Wahlgang erforderlich.

Von Frank Pfeifer