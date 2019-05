Grimma

Die Papierfabrik Golzern ist ein Zankapfel mit kaputtem Dach – und der Kampf darum geht in eine neue Runde. Während sich die Bürgerinitiave um Dorothea von Below schon dem Ziel nahe wähnt, ist Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) eisern überzeugt davon, dass die leer stehende Fabrik dem nahenden Abriss geweiht ist.

Eigentlich hätte sie schon längst zu Gunsten des Hochwasserschutzes verschwinden sollen, nachdem der Betrieb aufgrund von Hochwasserschäden die Anlage verlassen musste.

Lichtstreifen am Grimmaer Horizont

Die Bürgerinitiative um Schlossherrin Dorothea von Below appellierte jedoch an die Stadt Grimma, das Gebäude zu erhalten, während Oberbürgermeister Berger das alte Werk als „Ruine“ bezeichnet.

Die Bürgerinitiative um Schlossherrin Dorothea von Below setzt sich für den Erhalt der Papierfabrik Golzern ein. Quelle: Thomas Kube

Nun sieht von Below einen Lichtstreifen am Horizont – und zwar in Form des sächsischen Innenministeriums. Nachdem sie sich hilfesuchend an Eva-Maria Stange ( SPD), Ministerin für Wissenschaft und Kunst, gewandt hatte, erhielt sie nach LVZ-Informationen einen Anruf ihrer persönlichen Referentin. Sie „erklärte, dass nun das Innenministerium die Reparatur des Daches der Papierfabrik über eine Notsicherungsförderung nach Paragraf 8 des Denkmalschutzgesetzes übernehmen werde“.

Die sächsische Wissenschaftsministerin. Eva-Maria Stange will das Dach der Papierfabrik mit eigenen Geldern reparieren. Quelle: André Kempner

Andreas Friedrich, Sprecher des Kultusministeriums, bestätigte, dass sich Stange an Innenminister Roland Wöller ( CDU) gewandt hat, mit der Bitte „ein Auge auf die Sache zu haben.“ Die Staatsministerin sehe das Gebäude als mögliches Domizil für Kunst- und Kulturwirtschaft. Die Abrissgenehmigung sei abgelaufen und nun müsse man eine neue Nutzung dafür finden.

Verhinderter Abriss nicht bestätigt

Das Innenministeriums hingegen reagierte irritiert auf die Vorhaltung der Aussage von Belows: Das Innenministerium habe auf dem Dienstweg die Landesdirektion Sachsen aufgefordert, die Denkmalschutzbehörde dazu zu bringen, dass sie „gegenüber der Eigentümerin – der Stadt Grimma – die geeigneten Maßnahmen ergreift, um den sich zeigenden baulichen Missständen zu begegnen“.

Des Weiteren sei die Stadt Grimma für Erhalt und Sicherung des Denkmals zuständig, solange sich der Abriss nicht abzeichne. Dies gelte auch nach Sturmschäden, wie sie im Jahr 2018 entstanden. Den verhinderten Abriss bestätigte das sächsische Ministerium des Innern nicht.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) plädiert für den Abriss der Papierfabrik. Quelle: Thomas Kube

Fabrik stört Hochwasserschutz in Grimma

Doch auf genau diesen plädiert Oberbürgermeister Berger, da die Fabrik „mitten im Fluss“ der Hochwasserschutzanlage steht. Die Anlage wird demnächst fertig gestellt. „Es ist unverantwortlich, Steuergelder, vielleicht sogar in Form von Fördermitteln, in dieser Ruine zu versenken. Wenn Fördermittel geflossen sind, können wir nicht abreißen“, erklärt Berger.

Dorothea von Below lässt sich ihren Optimismus nicht nehmen und rechnet bei allem mit einer Rettung des Gebäudes. Im Anschluss daran hofft sie auf ein Gespräch mit der Stadt Grimma, um über die Nutzung zu diskutieren. „Es wäre schön, wenn wir von der Kampfebene nun auf die Sachebene wechseln könnten. Wir sind sogar schon im Gespräch mit einem möglichen Investor“, sagt sie.

Von Katharina Stork