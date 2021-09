Der Nachwuchs macht weiter: Junior-Georanger bilden sich in Trebsen weiter

Trebsen

Mit viel Mühe bilden der Geopark Porphyrland und die Volkshochschule seit elf Jahren Junior-Ranger aus. Allerdings verlor sich hinterher meistens der Kontakt zu den Mädchen und Jungen. Um das zu verhindern, waren sie jetzt im Rittergut Trebsen eingeladen, ihre Kenntnisse aufzufrischen und neue hinzu zu gewinnen.

„Ich finde das aufregend und spannend“, sagt Erik Berger aus Wurzen. Der 14-Jährige möchte einmal Tierpfleger im Zoo Leipzig werden und ist gerade dabei, Gesteine nach verschiedenen Merkmalen zu sortieren. „Wenn ich mal ein Gehege anlegen muss, hilft mir vielleicht dieses Wissen“, meint er. Am Tag zuvor war er dabei, als seine Gruppe im Seelingstädter Stabsteich einen Wasserskorpion sowie Larven von Eintagsfliegen und Libellen entdeckte. „Auch das kann mir von Nutzen sein“, sagt der Jugendliche.

Grundlagen für Beruf schaffen

25 ausgebildete Junior-Ranger durchlaufen die anspruchsvollen Kurse, die meisten sind zwischen zehn und 14 Jahren alt. „Hier können wir eventuell die Grundlagen für einen späteren Beruf oder eine ehrenamtliche Arbeit bei uns oder in anderen Bereichen des Naturschutzes legen“, erklärt Lutz Simmler, Geschäftsführer des Geoparks. Der einjährige Basiskurs beim Kooperationspartner Volkshochschule Muldental reiche nicht aus, um dauerhaft eine Verbindung zu schaffen.

Wegen Corona verschoben

Mit diesem Problem schlagen sich Vereine im ganzen Freistaat herum, weshalb die Landesstiftung Natur und Umwelt Projekte finanziert, die Abhilfe versprechen. Der Geopark bewarb sich und erhielt Geld für die Weiterbildung von Junior-Rangern. Beginnen sollte sie schon im vergangenen Jahr, und zwar monatlich an einem Tag. Doch die Corona-Beschränkungen vereitelten diesen Plan. „So haben wir das Ganze auf zwei Wochenlehrgänge in diesen Sommerferien komprimiert“, erläutert Simmler.

Sammeln von Gesteinen

An der Vorbereitung war Klaus Arweiler von der Geo-Erlebniswerkstatt des Ritterguts beteiligt. Die Ausbildung übernahmen jeweils zwei Geo-Ranger. Sie vermittelten den Mädchen und Jungen unter anderem erdgeschichtliches und geologisches Basiswissen, sammelten mit ihnen im stillgelegten Blauen Bruch in Altenhain Gesteine und in der Mulde Kiesel.

Urkunden für alle

Die Gruppen untersuchten den Lebensraum des Fließgewässers, schauten sich eine Streuobstwiese an und einem Imker über die Schulter, orientierten sich mit Kompass und GPS-Gerät. „Wir legten einen Earth-Catch an, gaben ihnen die Koordinaten für bestimmte Punkte, an denen geologische Besonderheiten zu sehen sind“, berichtet Georangerin Grit Lettner. Am Ende erhielt jeder eine Urkunde.

Wunsch nach Fortsetzung

Für Erik Berger, der sich für ein Praktikum im Zoo Leipzig bewerben will, soll mit dem Wochenkurs nicht Schluss sein. „Ich würde gerne weitermachen“, platzt es aus ihm heraus. Solche Bitten hört Lutz Simmler auch von anderen Junior-Rangern und deren Eltern. „Wir wollen ihnen natürlich nachkommen, müssen dafür aber noch das Geld auftreiben“, erklärt er in der Hoffnung, aus dem Einen oder der Anderen später einen Geo-Ranger machen zu können, weil einige der jetzigen demnächst in Rente gehen.

Nachwuchs gewinnen

„Wir brauchen neue Botschafter unseres Geoparks. Es wäre gut, wenn die nächste Generation Arbeit übernimmt“, sagt der Geschäftsführer. Die heutigen Geo-Ranger führen noch auf klassische Weise durch die Natur. Ihre Nachfolger könnten ganz andere Formate erfinden und neue Medien einbinden. „Wir wären interessiert an innovativen Ideen“, wirbt Geopark-Sprecherin Annett Steinert.

Kinder könnten Kinder führen

Vielleicht müsste das gar nicht so lange dauern, bis die Mädchen und Jungen volljährig sind. Denkbar wären auch Veranstaltungen nach dem Motto „Kinder führen Kinder“. Steinert: „Sie können Gleichaltrige ganz anders ansprechen als Erwachsene.“

