Der Optiker aus Colditz lebt jetzt im Paradies

Da, wo andere vielleicht einmal in ihrem Leben Urlaub machen, hat Sven Mehlhorn seine Heimat gefunden. Der ehemalige Colditzer, dessen Eltern noch in seiner Heimatstadt wohnen, ist vor mehr als 20 Jahren ausgewandert. Auf den Seychellen östlich des afrikanischen Kontinents arbeitet der 46-Jährige als Optiker. Diesen Beruf hatte er noch in Colditz gelernt.

„Kurz bevor ich 1991 die Polytechnische Oberschule „Ernst Schneller“ verlassen habe, hat Optikermeister Bernd Strempel in der Schule angefragt, ob jemand eine Ausbildung zum Augenoptiker machen möchte“, erinnert sich Sven Mehlhorn. „Da die Zeit sehr ungewiss war und viele Leute damals arbeitslos wurden, habe ich mir gedacht, dass ein Handwerksberuf eine gute Grundlage ist.“ Bis 1991 lernte er kurz in der Töpfergasse und nach einem Umzug des Geschäfts in der Badergasse weiter. Nach dem Zivildienst bei der Gemeinde Zschadraß und einer kurzen Arbeitszeit als Geselle bewarb er sich an der Meisterschule in Jena. „Dort hatte ich von 1997 bis 1999 eine wunderbare Zeit. Bis heute habe ich Kontakt zu einigen Mitstudenten.“

Bewerbung für Namibia

Schon während seiner Ausbildung hatte Mehlhorn in der Deutschen Optikerzeitung eine Annonce für einen Job in Swakopmund in Namibia entdeckt. Seine Bewerbung blieb damals ohne Erfolg, doch die Abenteuerlust packte ihn – und das nächste Angebot kam: „Ein Kommilitone erzählte mir, dass ein Optiker in Island jemanden sucht. Da habe ich mich auf diese offene Stelle beworben und noch ein Jahr bei Eißner Optik in Nerchau als Elternzeitvertretung gearbeitet.“ Der isländische Optiker fand allerdings einen Einheimischen für diese Stelle. Sven Mehlhorn schaute sich weiter um, stieß wieder auf eine Stelle in Namibia und diesmal klappte es.

Ausflüge zur Spitzkoppe

Das Rückflugticket hatte er im Jahr 2000 zwar dabei, aber er musste es nicht nutzen. Der damals 26-Jährige kam in einer Anliegerwohnung bei einem netten Ehepaar unter. „Dieter und Renate Zein, die in den 70er-Jahren aus Deutschland ausgewandert sind, wurden sehr schnell zu einer Art Ersatzfamilie. Sie zeigten mir so viele tolle Plätze in Namibia und ich werde ihnen für immer dankbar sein dafür.“ Seine besten Erinnerungen hat er an die Ausflüge zur Spitzkoppe und das Schlafen unter freiem Himmel dort. „Auch die Neujahrsparty in der Sicheldüne bei Swakopmund wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben.“ Das Geschäft, in dem er gearbeitet hat, sei sehr modern gewesen und habe deutschen Standards entsprochen, so Mehlhorn. „Viele der Optiker in Namibia sind entweder Deutschstämmige oder eingewanderte Deutsche. Das hängt mit der Kolonialgeschichte Namibias zusammen und viele der privaten Geschäfte sind bis heute in der Hand der weißen Minderheit.“

Ziel seiner Träume

Nach einer Fernsehdokumentation, die er noch in Deutschland sah, war das Ziel seiner Träume allerdings die Seychellen. Der Zufall „spülte“ ihn 2003 dahin. „Als ich dann von meinem jetzigen Chef, der von Namibia auf die Seychellen gezogen war, erfuhr, dass er nach Unterstützung sucht, habe ich meine Chance gesehen. Nach zwei Wochen „Schnuppern“ zog er endgültig auf das Archipel im Indischen Ozean.

Schönsten Strände der Welt

„Die Postkartenmotive sind nicht übertrieben“, sagt Sven Mehlhorn. „Die Seychellen sind das absolute Gegenteil von Namibia. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit, sehr grün und natürlich die schönsten Strände der Welt.“ Als er 2003 dort ankam, war das Land in einer Devisenkrise. „Das erinnerte schon etwas an die DDR. Zum Beispiel gab es mal einen Monat lang keine Kartoffeln, Zucker oder Zwiebeln.“ Generell sei das Land auf Importe angewiesen, dadurch sind die Lebenshaltungskosten höher als in Europa. Seit der Ankunft des Colditzers hat sich das Land von einer Diktatur zu einem demokratischen Staat entwickelt. „Das war sehr spannend zu beobachten. Im Oktober 2020 hat die Oppositionspartei in einer freien und fairen Wahl die Regierung übernommen und ich hoffe, dass endlich etwas gegen die Korruption unternommen wird, die die weitere Entwicklung der Seychellen verlangsamt.“

Es gibt nur wenige Augenärzte

Sven Mehlhorn lebt in Anse Royale auf der Hauptinsel Mahe. Er arbeitet immer noch als Augenoptiker. „Allerdings hat sich mein tägliches Berufsbild ziemlich erweitert. Wir haben hier mehr medizinische Verantwortung und zählen als erste Anlaufstelle für die Bevölkerung, da es wenige Augenärzte hier gibt.“ Der Sachse musste daher viel dazulernen und hat mittlerweile viel praktische Erfahrung bei der Erkennung von Augenkrankheiten. „Als ich bei Vision Care Seychellen – so heißt das Unternehmen – angefangen habe, waren wir fünf Mitarbeiter.“ Inzwischen hat das Unternehmen fünf Geschäfte und 30 Angestellte, sein Chef stammt aus Hamburg. „Ich bin für die täglichen Abläufe in den Geschäften verantwortlich und muss sagen, dass es alles andere als ein entspanntes Inselleben ist“, so Mehlhorn. Viele Kunden aus Deutschland würden staunen, wie modern es im Unternehmen ist. Mit der englischen Sprache kommt man auf den Inseln gut über die Runden, „allerdings ist es unabdinglich, Kreol zu lernen“, sagt Mehlhorn. Das ist eine verwandte Form des Französischen und die Sprache der Einheimischen.

Frau auf Seychellen kennengelernt

Seine Frau Venessa hat er auf den Seychellen kennengelernt. Seit 2014 sind beide verheiratet. „Sie hat in Australien Umweltwissenschaften studiert. Dann hat sie für die Regierung hier gearbeitet und ist jetzt selbstständige Beraterin.“

Sven Mehlhorn mit seiner Frau Venessa auf La Digue, der kleinsten der drei bewohnten Hauptinseln. Quelle: privat

Der Alltag gestaltet sich für Sven Mehlhorn ähnlich wie in Deutschland. „Klar, die Ausblicke sind schöner hier, aber es gibt auch Stau.“ Als er auf den Inseln ankam, gab es rund 6500 Autos, jetzt sind es fünfmal so viele. Die Straßen sind aufgrund der Landschaft – die Seychellen haben durchaus hohe Berge zu bieten – eng und kurvig, und es herrscht Linksverkehr. „Was ich manchmal vermisse, sind die Tage, an denen es lange hell ist“, sagt Sven Mehlhorn. Durch die Nähe zum Äquator geht die Sonne meist schon nach 18 Uhr unter. Wenn er bis 17 Uhr arbeiten muss, bleibt nicht mehr viel von der Sonne. Jahreszeiten gibt es auf den Seychellen nicht. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei rund 27 Grad, ebenso die Wassertemperatur des Indischen Ozeans dort. Von Zyklonen sind die Inseln aber nicht betroffen. „Durch die Lage nah am Äquator bleiben wir davon verschont. Wir haben nur ab und zu mal heftige Regenfälle mit überschwemmten Straßen und Erdrutschen.“ Beim Tsunami an Weihnachten 2004 waren die Seychellen zwar betroffen, „aber nicht so stark wie andere Länder in Asien“.

Mehrere Familien unter einem Dach

Üppig ist das Durchschnittsgehalt – umgerechnet 550 Euro im Monat – für einen normalen Angestellten nicht. „Oft leben Familien in mehreren Generationen unter einem Dach, da sich viele nicht leisten können, ein eigenes Haus zu mieten. Das liegt vor allem and dem hohen Anteil von ausländischen Arbeitskräften.“ Mehlhorn selbst verdient mittlerweile schon um einiges mehr. „Unsere Optometristen fangen so mit 1800 Euro an, und je länger sie hierbleiben und je nach Verantwortung bekommen sie dann wie ich mehr.“ Allerdings habe er dort nicht die üblichen Abzüge, die man aus Deutschland kennt.

Sven Mehlhorn mit der ältesten Riesenschildkröte der Welt, Esmeralda. Diese lebt auf Bird Island, der nördlichsten Insel der Seychellen. Quelle: privat

Die Freizeitgestaltung ist auf den Inseln abwechslungsreich. „Natürlich gehe ich Schwimmen und Schnorcheln, aber auch Wandern in den hohen Bergen. Da wird man mit tollen Ausblicken belohnt.“ Der 46-Jährige hat auch bereits kleine Videos gedreht und ins Internet gestellt. Ab und an schaut er auch bei Esmeralda vorbei – der mit mehr als 150 Jahren ältesten Riesenschildkröte der Welt. „Wir hatten eine Schildkröte, die ist 40 Jahre. Die haben wir vor kurzem an den bekannten Maler Michael Adams umgesiedelt.“ Man kennt sich eben auf den Inseln.

Große Distanz bis nach Hause

Ein Nachteil ist für ihn die große Distanz bis nach Hause. „Natürlich vermisse ich Familie und Freunde – und auch den Modellbau. Diesem Hobby kann ich hier nicht so gut nachgehen.“ Natürlich haben ihn seine Eltern sowie seine Schwester aus Rochlitz mit ihrer Familie bereits mehrfach besucht. Außerdem hält die Familie Kontakt über die Internet-Telefonie. „Ich versuche, auch einmal im Jahr nach Colditz zu kommen“, sagt er. Speziell vor den Trips in die Heimat tätigt er dann Bestellungen und nimmt die Ware aus Deutschland mit. „Sonst ist manchmal der Versand teurer als der Inhalt. Zudem ist die Post auf den Inseln etwas unzuverlässig. Manchmal warten wir zwischen zwei Wochen und drei Monaten auf manche Dinge.“ Wenn zum Beispiel eines der Geräte auf Arbeit kaputtgeht, ist Handarbeit bei der Reparatur gefragt, da es keine Techniker gibt. „Aber solche Dinge machen mir Spaß.“ Immerhin nutzt er unter anderem eine Drohne für bewegte Bilder von der Insel, die er zum Teil auch ins Internet stellt.

Sven Mehlhorn in einem der Optikergeschäfte. Quelle: privat

Und weil es noch gar nicht zur Sprache kam: Ja, auch auf den Seychellen gibt es Corona-Infektionen. Im April 2020 gab es einen harten Lockdown, inzwischen befindet sich das Inselparadies mitten im zweiten. „Seit Neujahr haben wir wieder einen Lockdown, da sich vor Weihnachten die ersten Einheimischen angesteckt hatten.“ Seine erste Impfung hat Sven Mehlhorn bereits bekommen, da er zum Gesundheitssystem zählt. „Wir sind beim Impfen das zweitschnellste Land in der Welt nach Israel. Die Populationsgröße ist da von Vorteil und auch, dass die Königsfamilie von Abu Dhabi hier gern herkommt.“ Aus Abu Dhabi erhielten die Seychellen 50.000 Dosen Sinopharm-Impfstopf.

Von Robin Seidler