Der Pep in Grimma wird 25 – und will sich neu erfinden

Grimma

Handel im Wandel: Wie in Innenstädten ziehen auch in Einkaufszentren Geschäfte ein und aus. Beim Prima Einkaufspark in Grimma (Pep) ist das nicht anders. Nur sechs der 35 Erstmieter verkaufen hier auch heute noch ihre Waren – Leder-Weber/Quick-Schuh, Spielwaren Bemmann, Gaber Moden, das Blumengeschäft Mühe, Jeans Fritz und die Drogerie Rossmann. Wenn der Pep nun am 4. und 5. Oktober mit den Kunden sein 25-jähriges Bestehen feiert, ist das auch für sie ein besonderer Anlass. Sie haben durchgehalten.

Insgesamt 12.500 Quadratmeter Verkaufsfläche

Derzeit zählt der Pep, in dem eine Verkaufsfläche von insgesamt 12.500 Quadratmeter zur Verfügung steht, 28 Mieter. Größtes Geschäft ist das Kaufland, das sich im Haus erweitern möchte. Senior Center Managerin Elke Ullrich, die seit 2015 den Laden schmeißt, weiß in Grimma gerade mal drei Mitarbeiter um sich: Verwaltungsassistentin Iris Röhling sowie die Hausmeister Frank Schneider und Jens Döring – allesamt angestellt bei der Jones Lang La Salle Retail Asset Management GmbH (JLL). Reinigung, Sicherheitsdienst oder Technik-Wartung erledigen externe Dienstleister aus der Region.

ITG Düsseldorf war vor 25 Jahren der Investor

Es war die Immobilien-Treuhand-Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (ITG), die vor einem Vierteljahrhundert ihre Hand nach Grimma ausstreckte. In insgesamt sechs kleineren Städten Ostdeutschlands errichtete sie Prima Einkaufsparks und schrieb sich auf die Fahne, auch regionale Händler unters Dach zu locken. „Die ITG plante, baute, vermietete und verwaltete ihre Center“, erläutert Ullrich. Wie in Grimma entstanden unter ihren Fittichen auch in Delitzsch, Torgau, Eisenach, Bernburg und Brehna auf der grünen Wiese am Stadtrand die kleinen Einkaufstempel. In der Muldestadt wurde die Pep-Eröffnung am 17. und 18. August 1994 zwei Tage lang groß gefeiert.

Der Pep in Grimma wird 25. Quelle: Frank Prenzel

Im Jahr 2007 trennte sich die ITG von diesen Einkaufszentren. Neuer Eigentümer für Grimma wurde DC-Cheyne Deutsche Fond XII. Genau genommen verbergen sich dahinter mehrere Anteilseigner, die in den USA beheimatet sind. DC-Cheyne band zunächst die in Frankfurt sitzende Garigal Asset Management GmbH als Verwalter, seit dem Jahr 2015 ist die weltweit agierende JLL für das Management zuständig.

KOMM war mit seinem SB- und Baumarkt der erste Großmieter im Grimmaer Pep. „Der Supermarkt wurde aber zeitnah von Kaufland abgelöst“, weiß die 63-jährige Center Chefin zu berichten. Als KOMM 1998 Insolvenz beantragte und ein Baumarkt-Nachfolger wenig zog, gab es mit dem Umbau im Jahr 2001 die erste größere Zäsur im Pep.

Derzeit etwa 1000 Quadratmeter nicht vermietet

Jetzt steht wieder ein Umbau vor der Tür, mit dem auch dem Leerstand in der oberen Etage begegnet werden soll. Derzeit sind etwa 1000 Quadratmeter Ladenfläche nicht vermietet. Voraussichtlich im nächsten Jahr rücken die Handwerker an. Dann wird sich das Kaufland in der unteren Ebene ausbreiten und modern aufstellen. Die Gestaltung der Mall, neue Beleuchtung und Farbgestaltung sowie der Umzug von Mietern sind laut Ullrich ebenfalls Bestandteil der geplanten Maßnahmen: „Alles soll zeitgemäß werden.“ Freies WLAN gibt es im Haus übrigens seit drei Jahren.

Der Pep in Grimma wird 25. Im Einkaufszentrum hat man sich für die zwei Aktionstage zum Jubiläum heraus geputzt. Quelle: Frank Prenzel

In seinen besten Zeiten von 2012 bis 2014 besuchten am Tag etwa 8000 Kunden den Prima Einkaufspark im Westen der Stadt. Derzeit registrieren die Zähler an den Eingangstüren im Durchschnitt 7200 Personen pro Tag. Um die Frequenz zu steigern, brauche es Kundenbringer und attraktive Läden, weiß Ullrich. Das Center setzt aber auch auf Veranstaltungen, um Leute ins Haus zu locken. Bereits vor 22 Jahren wurde die Muldentaler Produktschau ins Leben gerufen, die seit geraumer Zeit im Herbst stattfindet, während im Frühjahr eine Handwerkerschau über die Bühne geht. Frühlings- und Herbstfest, Modenschauen, Gesundheitstage und Künstler-Autogrammstunden sind ebenfalls Angebote, mit denen der Pep punkten möchte. Zum 25. Geburtstag sind ein Aktions- und ein Partytag angesagt. Die Grimmaer können sich überraschen lassen und sind zur Stadtwette aufgefordert.

Das Programm zum Pep-Jubiläum Vor einem Vierteljahrhundert öffnete der Pep in Grimma. Zum Jubiläum gibt es am 4. Oktober zunächst einen Mieter-Aktionstag. „In jedem Bereich finden Kunden besondere Angebote“, verrät Center Managerin Elke Ullrich. Außerdem unterhält ein Rahmenprogramm. Kinder finden Kurzweil beim Schminken und Basteln, Daniel Volk mischt sich als Mister Piano mit seinem Klavier unters Volk, Scherenschnitte können angefertigt werden, und gegen 19.30 Uhr ist – je nach Wetterlage – ein Feuerwerk oder eine Lichtshow geplant. Der 5. Oktober gilt als Partytag. „Da wollen wir es richtig krachen lassen“, so Ullrich. Zunächst soll um 10 Uhr die Geburtstagstorte angeschnitten sowie Kuchen und Kaffee gereicht werden. 14 Uhr folgt eine Modenschau mit dem Leipziger Model Nico Schwanz, für die Familie Gaber den Hut auf hat. Ein Höhepunkt ist um 15 Uhr zweifellos die Stadtwette. Die Pep-Werbegemeinschaft wettet, dass es die Stadt Grimma nicht schafft, 25 Familien mit Mitgliedern aus drei Generationen vor die Bühne zu bekommen. Der Wetteinsatz liegt bei 500 Euro. Das Geld erhält das Mehrgenerationenhaus in Grimma, sofern wenigstens 25 Familien mit Kind und Kegel anrücken. 16 Uhr stürmen am Sonnabend namhafte Sänger die Bühne. Zu hören und zu sehen sind Nina Lizell und Benjamin Boyce, die nach ihrem Auftritt für Autogramme zur Verfügung stehen. Und bereits um 11 Uhr wird sich Schauspieler Jörn Schlönvoigt (Gute Zeiten, schlechte Zeiten) ein Stelldichein geben. Er setzt sich eine halbe Stunde an die Pfennigpfeiffer-Kasse, ein Teil des Geldes kommt einer Kita zu Gute. Und auch am Sonnabend gibt es Kinderunterhaltung.

Von Frank Prenzel