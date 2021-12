Der Sportverein 1919 Grimma trauert um Gottfried Rostock

Grimma

Der Sportverein 1919 Grimma trauert um seinen langjährigen Präsidenten. Gottfried Rostock war fünf Jahrzehnte lang Herz und Seele des Vereins. Am 8. Dezember ist der Grimmaer im Alter von 80 Jahren verstorben.

„Gottfried wird’s schon richten! Diese Aussage hat er wahrlich immer eingehalten und mit einer Ruhe diesen großen Verein geführt, die seinesgleichen sucht“, würdigt Präsidentin Nadine Gürnth, die seit vier Jahren an der Spitze des größten Grimmaer Vereins steht, das unermüdliche Wirken von Gottfried Rostock. „Nicht nur aus diesem Grund, sondern auch weil er einfach ein Unikat war, haben wir ihn in diesem Jahr zum ersten Ehrenpräsidenten in der 100-jährigen Geschichte des SV 1919 Grimma gewählt“, so Gürnth. „Wir sind wirklich dankbar – und dabei spreche ich auch im Namen aller Abteilungsleiter –, dass Gottfried so viele Jahre die Geschicke des Vereins erfolgreich geleitet hat.“

Leistungszentrum der Schwimmer dank Rostock

Auch Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) würdigt Gottfried Rostocks Wirken für Verein und Stadt. Das Schwimm-Leistungszentrum in Grimma gehe maßgeblich auf sein Engagement zurück. Er habe immer eine angenehme, ruhige und menschliche Art gehabt, erinnert sich der Rathauschef gern an die Zusammenarbeit mit dem Sport-Enthusiasten. „Wenn man weiß, was an so einem großen Verein alles hängt: Hut ab!“

Gottfried Rostock wurde am 23. Juli 1941 geboren. Er wurde nach der Schulzeit Diplomingenieur und schaffte es bis zum Technischen Direktor des Maschinen- und Anlagenbaus Grimma (MAG). Nach dem Mauerfall nahm er als Geschäftsführer der Stahl- und Behälterbau Riesa GmbH eine neue berufliche Herausforderung an.

Er stand 32 Jahre an der Spitze des Sportvereins

Bereits 1971, also vor 50 Jahren, rückte Gottfried Rostock in den Vorstand der damaligen Betriebssportgemeinschaft (BSG) Motor Grimma. 1985 wurde er dann zum Vorsitzenden gewählt und führte seine Sportler nach 1989 in die neue Zeit. Es sollten 32 Jahre werden, die er seinem Verein vorstand. Und er legte immer Wert darauf, dass alle Abteilungen gleichberechtigt agieren konnten. Seit dem Ausscheiden der Fußballer, die sich nach einer internen Krise als FC Grimma formierten, zählt der SV 1919 elf Sparten.

Gottfried Rostocks Herz schlug besonders für den Schwimmsport. Als Mitbegründer der Abteilung im Jahr 1972, Kampfrichter und Übungsleiter führte er die Schwimmer gemeinsam mit Martin Birnbaum in erfolgreiche Zeiten. Die Muldestadt wurde Talentstützpunkt und Leistungszentrum im Bezirk.

Unvergessen: Rostocks Auftreten bei FC Hansa Rostock

Unvergessen ist auch jene Episode, als er sich vor großer Kulisse im Rostocker Stadion ausgerechnet als Herr Rostock vorstellte – an jenem Tag, als er sich an der Küste für die Unterstützung des damaligen Fußball-Bundesligisten bedanken durfte. Der FC Hansa hatte nach der Muldeflut 2002 dem Oberligisten Grimma finanziell unter die Arme gegriffen. Gemeinsam mit den Abteilungen meisterte Rostock die schwierigen Zeiten nach den Flutkatastrophen 2002 und 2013.

Gottfried Rostock mit der Plakette. Quelle: verein

Gottfried Rostock habe viel Zeit für den Verein geopfert, wertschätzt Präsidentin Gürnth. Auch seiner Familie gebühre Dank, die diese Leidenschaft all die Jahre mittrug und unterstützten. Rostock, der weitere ehrenamtliche Tätigkeiten bekleidete und mehrere Ehrungen erhielt, blieb bis ins hohe Alter aktiv. Noch bis zu diesem Sommer stand er für die Kinder der Waldschule Grimma als Trainer am Beckenrand.

Eine seiner letzten Amtshandlungen war, die Sportplakette zum 100-jährigen Bestehen des Vereins auszupacken. Die lange Existenz des SV sei auch seiner aufopferungsvollen Hingabe zu verdanken, so Präsidentin Gürnth. Die Trauerfeier findet am 29. Dezember um 11 Uhr auf dem Grimmaer Friedhof statt.

Von Frank Prenzel