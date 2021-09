Der Tausendsassa und sein 600-jähriges Neichen

Neichen

Bernd Fichtner stammt aus Kuh-Köthen. Kühe hat er auch in seiner neuen Heimat – im nunmehr 600-jährigen Neichen. Hier sorgen sie für die besondere Duftmarke und gehören zum Ort wie der Senf auf die Bratwurst. Fichtner weiß: 1607 kam Martin Kupfer ins Dorf. Er war nicht nur Pfarrer, sondern gründete 1634 zudem einen Bauernhof.

Der Neichener Bernd Fichtner freut sich auf die Jubiläumsfeier, zu der am Samstagnachmittag in den Trebsener Ortsteil eingeladen wird. Quelle: Thomas Kube

Sein Erbe führen heute die Brüder Uwe und Olaf Kupfer fort. Sie ackern und rackern nicht nur – ihre Biogasanlage versorgt schon jetzt halb Neichen mit vergleichsweise günstiger Wärme. Das achteckige Taubenhaus auf dem Hof der Familie gilt als eines der ganz wenigen seiner Art in Deutschland.

Wetten frei nach Thomas Gottschalk

Wenn Tausendsassa Fichtner von den weltberühmten Neichener Kinderfesten schwärmt, die jedes Jahr veranstaltet werden, kommt er an Klaus Kupfer, dem Vater von Olaf und Uwe, nicht vorbei. „Sie müssen nämlich wissen, dass es auf jedem unserer Feste eine Wette frei nach Thomas Gottschalk gibt“, sagt der 74-Jährige.

Das denkmalgeschützte achteckige Taubenhaus im Gehöft der Kupfers zählt zu den markanten Gebäuden des Ortes. Quelle: Thomas Kube

„Wetten, dass wir es nicht schaffen, die Lieblingskuh von Bauer Klaus Kupfer auf die Festwiese zu bewegen, sie zu melken und die warme Milch sofort den Feuerwehrkameraden einzuflößen, die dazu singen: 7000 Rinder - Kinder, Kinder, Kinder?!“ Die Neichener schafften es. Der Coup mit der Kuh – nicht die einzige verrückte Wette.

Blinder Passagier mit Geldräubermaske

Bernd Fichtner berichtet, dass er sich lange vor Corona eine Maske, die sonst nur Bankräuber tragen, über den Kopf gezogen hatte, als blinder Passagier am Steuer seines Autos saß und durch Neichen fuhr. „Wir hatten gewettet, dass ich es nicht schaffe, allein durch das Hupen von Armin Locker, der mit dem Motorrad vor mir fuhr, Kurs zu halten.“ Er schaffte es.

Chronist Bernd Fichtner sammelt alle Veröffentlichungen über seinen Heimatort Neichen. Quelle: Thomas Kube

Fichtner liebt sein Neichen. 1969 zog er der Liebe wegen in das Dorf zwischen Grimma und Wurzen. Seine Gisela, waschechte Neichenerin, lernte der Elektriker beim Tanz kennen – damals in den Ferien in Mecklenburg. Wie der Zufall es wollte, stammte sein Urgroßvater ganz aus der Nähe von Neichen, aus Körlitz.

Fußgängerbrücke schrieb Geschichte

Jahrelang arbeitete Fichtner in der Trebsener Papierfabrik, die sich auf der anderen Muldenseite befindet. Einst verband eine stählerne Fußgängerbrücke beide Orte. 1945 schrieb sie Weltgeschichte. Denn die erste Begegnung zwischen Amerikanern und Sowjets gab es nicht etwa erst am Nachmittag des 25. April 1945 in Torgau.

Über die schmale Brücke zwischen Trebsen und Neichen wechselten amerikanische Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs die Uferseite. So kam es zu der historisch legendären Begegnung mit den Russen an der Elbe bei Strehla. Quelle: Repro: Thomas Kube

Sondern bereits um 11.30 Uhr nahe Strehla. US-Leutnant Albert Kotzebue, davon sind die Muldentaler überzeugt, traf dort auf den Kavalleristen Aitkalia Alibekow. Was kaum einer weiß: Kotzebue gelangte zuvor auf der Fußgängerbrücke der Papierfabrik über die Mulde. Ja, ja, die Mulde. Bei der Flut 2002 und 2o13 setzte sie Neichen arg zu.

Über 50 Jahre bei der Feuerwehr

Auch Fichtner, seit über 50 Jahren Feuerwehrmann, war betroffen. Der Senior wälzt Aktenordner und fischt ein Schreiben des Weimarer Hauptstaatsarchivs heraus. Das Papier bestätigt die erste urkundliche Erwähnung Neichens vor 600 Jahren. „Neichen bestand vor 100 Jahren noch aus zwei Orten – aus Zöhda und Neichen. Beide hatten eigene Bürgermeister.“

Zweimal von der Flut betroffen: Bernd Fichtner in der Friedrich-Engels-Straße. Quelle: Thomas Kube

1925 wurde der Ortsteil Neichen mit 253 Einwohnern vom Ortsgewaltigen Reinhold Kurth angeführt. „Der war zugleich Ortsrichter und Standesbeamter.“ Als Bürgermeister von Zöhda mit 227 Seelen fungierte damals Hugo Liebau. 1935 fusionierten beide Orte. Um 1975 hatte Neichen circa 700 Einwohner. Heute, sagt Bernd Fichtner, leben im Ort 326 Menschen.

Autohaus mitten im Ort

1994 wurde Neichen eingemeindet. Der Bürgermeister sitzt in Trebsen. Post, Konsum, Gaststätte – all das gibt es nicht mehr. „Dafür haben wir ein Autohaus!“ Fichtner dokumentiert die Geschichte Neichens wie kaum ein anderer: 1969 setzte er das filmische Werk von Familie Thiele fort und hält seitdem alles mit Kamera fest.

Neichen und Zöhda waren bis Mitte der 1930er-Jahre noch zwei voneinander getrennte Ortsteile. Quelle: Thomas Kube

Die Acht-Millimeter-Streifen sind noch immer der Höhepunkt jedes geselligen Beisammenseins. Fichtner, dem nachgesagt wird, dass er einst sogar Staats- und Parteichef Walter Ulbricht vor die Linse bekam, erinnert an Zeiten, als Neichen noch einen gut frequentierten Bahnhof hatte. Legendär war Bahnhofswirt Moritz Kauerhof.

Biberbrühe und Flüstertüte

„Alle nannten seine leckere Fleischsuppe immer nur Biberbrühe. Gegenüber hatte er sich Biber gehalten. Besonders netten Reisenden winkte Moritz aus seinem Fenster sogar hinterher.“ Heutzutage verkehren auf dem Muldentalbahnradweg zahllose Ausflügler. In Neichen finden sie die schönste Raststätte vor, ist sich Fichtner sicher.

Bernd Fichtner vor dem früheren Neichener Bahnhofsgebäude. Einst ging er hier noch selbst auf Reisen. Quelle: Thomas Kube

Auch die fast 1000 Teilnehmer des traditionellen Städtelaufs von Wurzen nach Grimma kommen hier durch. Während die Neichener den Läufern das Wasser reichen, feuert sie Moderator Fichtner mit der Flüstertüte an. Als ehemaliger 100-Meter-Läufer hat der Nimmermüde nach wie vor ein Herz für den Sport – trotz dreier Bypässe.

Bluter-Duo ist Kult in Neichen

Mit seinem Freund Michael Ptak empfing er viele Jahre die Besatzungen der Muldenregatta, die am Neichener Wehr ihre Boote tragen mussten. Als „Bluter-Duo“ versüßten sie ihnen die Plackerei mit Akkordeon und Gitarre. Aber warum Bluter-Duo? „Ganz einfach, weil wir beide Blutverdünner nehmen“, lacht Fichtner.

Beim Städtelauf von Wurzen nach Grimma versorgen die Neichener auf dem Muldentalbahnradweg die Sportler mit Getränken. Quelle: Frank Schmidt

Konzerte in Altersheimen haben den Hobby-Musikanten bekannt gemacht. Sogar als Zauberer tritt Fichtner immer wieder in Erscheinung. Auf Schulanfangsfeiern lässt er Milchgläser verschwinden, Zebras mit grünen Streifen auftauchen und Jungfrauen zersägen. Künstler haben eben Tradition in Neichen.

Neichens größter Sohn

In Neichen erblickte vor über 175 Jahren der Komponist und spätere Dresdener Kreuzkantor Oskar Wermann das Licht der Welt. Lange war seine Existenz im Ort völlig unbekannt, bis der damals noch jugendliche Retter des Neichener Gotteshauses und heutige Restaurator Stefan Reuter in den Achtzigern einen Kirchenführer verfasste.

Die Neichener ehren Oskar Wermann und benennen eine Straße nach ihm. Quelle: Frank Schmidt

Neuerdings trägt sogar eine Straße in Neichen den Namen des größten Sohnes. Die Neichener gelten als fischelante Zeitgenossen. Kraft ihrer Bibersuppe benannten sie nach der immer noch agilen Rentnerin Karin Gärtner von der Ortsgruppe der Volkssolidarität inoffiziell einen Platz. Wer weiß, wann Bernd Fichtner, dem Mann aus Kuh-Köthen, eine ähnliche Ehre zuteil wird.

Von Haig Latchinian