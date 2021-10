Trebsen

Ihre überarbeiteten Pläne für eine Betriebserweiterung stellte die Papierfabrik „Julius Schulte“ am Montagabend ausführlich der Öffentlichkeit vor. Nach ihrem Dafürhalten kommt sie mit den Entwürfen den Anwohnern entgegen. Inwieweit diese mit den Änderungen zufrieden sind, wird sich in Kürze zeigen.

Technischer und Verwaltungsausschuss sowie zahlreiche Einwohner saßen in der Sport- und Kulturstätte, um zu hören, was ihnen Werkleiter Maik Nürnberger mitzuteilen hatte. Dieser sprach von einer „verständlichen Kritik“ am ersten 3D-Modell mit seiner „erdrückenden Wirkung“. Nachdem in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 120 Stellungnahmen aus der Bevölkerung eingegangen und abgewogen worden sind, sei der Vorentwurf aber nun Geschichte.

Nürnberger zu den wichtigsten Eckpunkten der neuen Planung:

Lärm soll sich nicht erhöhen

Verkehrslärm und Schall. „Dieses Problem lässt sich in den Griff kriegen.“ Zum Teil begrünte Schutzwände unter anderem entlang der Industriegebietsstraße und auf dem Werksgelände entlang der Pauschwitzer Straße sollen dafür sorgen, dass im Wohngebiet die Grenzwerte für Lärm eingehalten werden. Auch die zielgerichtete Ausrichtung einiger Gebäude diene diesem Zweck. Insgesamt dürfe es nicht lauter als jetzt werden.

Verschattung soll nicht mehr drohen

Abstandsflächen. „Die Pufferzone zum Ort tritt nun deutlicher hervor.“ Der Abstand zur Straße sei größer und grüner, zum Beispiel würden Bäume an der Pauschwitzer Straße gepflanzt. Gebäude, die der Wohnbebauung am nächsten stehen, würden niedriger ausfallen oder wären im Falle des Parkhauses ganz gestrichen worden. Eine Halle sei extra um 180 Grad gedreht worden. Anliegern drohe keine Verschattung.

Verkehr soll gesteuert werden

Verkehrsprobleme. „Es wird mehr Verkehr geben, wir werden ihn besser managen.“ Dabei helfe der Puffer-Parkplatz, der an der Bundesstraße 107 für zirka 120 Lastwagen angelegt, aber im Normalfall nur bis zu 40 Prozent gefüllt werden soll. Gesteuert werde, dass von dort aus immer nur die Brummis ins Werk fahren, die abgerufen werden. Tagsüber seien das bis zu 400, nachts werde weder be- noch entladen. Wartezeiten mit laufenden Motoren und Rückstaus würde es dann nicht mehr geben. Da auf die zweite Zufahrt verzichtet wird, wären auch keine Lastwagen mehr in der Pauschwitzer und Bahnhofstraße unterwegs, deren Fahrer sich auf dem Weg zur Papierfabrik verirren.

Ampel soll für Sicherheit sorgen

Schulweg. „Eine Fußgängerampel kann an der Kreuzung der Pauschwitzer Straße mit der Industriegebietsstraße errichtet werden.“ Damit werde den Kindern aus Wednig ein sicherer Schulweg ermöglicht. Ansonsten sei der Knoten schon jetzt so ausgelegt, dass er das erhöhte Verkehrsaufkommen verkraftet.

Wasser soll zurückgeführt werden

Wasserverbrauch. „Wir greifen nicht auf Grundwasser zu.“ Wasser werde der Mulde entnommen, in mehreren Kreisläufen genutzt und in den Fluss gereinigt zurückgeleitet. Regenwasser könne teilweise versickern oder werde aufgefangen, um es je nach Reinheitsgrad in die Mulde oder in die betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage abzuführen.

Co2-Ausstoß soll minimiert werden

CO2-Emissionen. „Unser Kernprozess ist nahezu frei von CO2-Emissionen.“ Mit dem Ziel weiterer Reduzierung würden unter anderem die Staplerflotte umgestellt und Photovoltaikanlagen aufgestellt. Im Übrigen werde in Trebsen frische Wellpappe aus Altpapier produziert, das sei ökologisch sinnvoll.

Neuer Vorschlag für Puffer-Parkplatz

In der Diskussion mit den Ausschussmitgliedern spielte das Thema Verkehr eine große Rolle. Bernd Bubnick (Gemeinsame Zukunft) regte an, sich mit der Stadt Grimma kurzzuschließen, die gegenwärtig das Gewerbegebiet am Hengstberg entwickelt. „Mit ihr könnte vielleicht gemeinsam eine Verkehrsentlastungsfläche entwickelt werden. Dann schaffen wir eventuell auf sieben Hektar dasselbe wie jetzt auf zweimal fünf Hektar“, schlug er mit Blick auf den geplanten Puffer-Parkplatz an der B 107 vor. Nürnberger schmeckte die Idee nach all den Vorplanungen nicht so richtig, abblocken mochte er aber nicht. Bürgermeister Stefan Müller (CDU) will bei seinem Grimmaer Amtskollegen nachfragen.

Abgeordnete wünschen Bahnverladung

Mehrere Abgeordnete wären dafür, die Bahnverladung zu reaktivieren, um den Lastwagenverkehr zu minimieren. „Das schaffte die Papierfabrik vor 100 Jahren und heute nicht. Es fehlt mir was, das zu verstehen“, sagte Regina Lyko (Sichere Zukunft). Bubnick fügte an, es würde die Pläne zur Wiederbelebung der Strecke Beucha-Brandis-Trebsen beflügeln, wenn ein weiterer Betrieb diese nutzt.

Schulte setzt weiter auf Lastwagen

Die Papierfabrik hat die Option laut Nürnberger geprüft, aber verworfen. Viele ihrer Kunden verfügten über keinen Gleisanschluss. Außerdem würden sie so kleine Posten ordern, dass kein ganzer Zug beladen werden könne. Und obendrein sei eine Just-in-time-Lieferung gefragt, die per Schiene nicht hinzukriegen wäre.

Neue Idee für Ausgleichsmaßnahmen

Den Sinn, Flächenversiegelungen durch Pflanzungen auf Ausgleichsflächen an der Industriegebietsstraße und Altenhainer Straße zu kompensieren, zog Volker Killisch (Wählervereinigung Altenhain) in Zweifel. Er schlug vor, stattdessen die beiden Klärteiche südlich von Wednig zu sanieren. Sie gehören aber momentan weder der Stadt noch der Papierfabrik. Bürgermeister Müller will prüfen, was sich diesbezüglich machen lässt.

Aktionsbündnis lädt zu Info-Veranstaltung

Das Publikum verfolgte die Sitzung relativ geräuschlos. Eine Woche hat das Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“ nun Zeit, sich mit dem neuen Konzept zu befassen. Für den 19. Oktober hat es eine öffentliche Informationsveranstaltung in der Sport- und Kulturstätte angesetzt. Ab 19 Uhr wird dann zu erfahren sein, wie es Stellung nimmt.

Bürger wollen Ausschussmitglieder werden

Rechtsanwalt Patrick Blum regte an, speziell zum Thema Papierfabrik berufene Bürger in den Technischen Ausschuss aufzunehmen. Er und Andreas Heinze vom Aktionsbündnis brachten sich dafür selber ins Spiel. Darüber, so Stefan Müller, könne nur der Stadtrat beraten und beschließen. „Auf die Schnelle ist das nicht machbar“, sagte er.

