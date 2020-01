Deutschlands beste Nachwuchs-Streicher proben in Colditz

Colditz

Er stammt aus dem Osten und wurde nach der Wiedervereinigung auch im Westen bekannt, der Grüne Pfeil an der Ampel. Aber Vorsicht: Sein anfänglicher Siegeszug erlebt einen Rollback – vielerorts wird er bereits wieder abgeschraubt. Dabei gibt es mindestens eine Erfindung der DDR, die nach dem Mauerfall nicht nur bundesweit durchstartete, sondern sich auch weiter hartnäckig hält. Die Rede ist von der Deutschen Streicherphilharmonie (DSP), einer Familie mit Brüdern und Schwestern im Geiste und fast ohne jeden Missklang. Auch heute wird sie noch gefeiert, hüben wie drüben.

Der aus dem 1973 gegründeten Jugendorchester der Musikschulen der DDR hervorgegangene Klangkörper gilt als jüngstes Spitzenensemble Deutschlands. Jüngstes deshalb, weil die Mitglieder elf bis 20 Jahre alt sind, Spitzenensemble deshalb, weil die Mädchen und Jungen durchweg hochbegabt sind, Deutschlands deshalb, weil sie aus den über 930 öffentlichen Musik- und Spezialschulen der Republik kommen. Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages: „Aus einem ostdeutschen ist ein gesamtdeutscher Erfolg geworden.“ Das sei eine Botschaft, die optimistisch stimme – und der er aufmerksames Gehör wünsche.

Chefdirigent Wolfgang Hentrich genießt jede Minute

Dazu wird im 30. Jahr der Deutschen Einheit ausreichend Gelegenheit sein, sagt Schirmherr Schäuble. Bei 27 Konzerten sind die ersten und zweiten Geigen, die Bratschen, die Violoncelli und Kontrabässe in allen 16 Bundesländern zu erleben. Und mit ihnen die Kinder! Zum Teil werden sie überragt von ihren wuchtigen Instrumenten, an denen sie im wahrsten Sinne des Wortes noch wachsen müssen. Für Eltern und Großeltern immer noch ein Zukunftsprojekt ist die Deutsche Einheit für die Teenys längst Wirklichkeit. Wer wüsste das besser als Chefdirigent Wolfgang Hentrich, echter Sachse und einstiger Konzertmeister in Karl-Marx-Stadt. Er genießt jede Minute, in der er mit den Paulas, Claras und Leos arbeiten darf.

Zur Generalprobe kam auch so mancher Colditzer. Quelle: Frank Schmidt

Welch Ehre für Lena Thalheim und ihre Mannschaft von der Sächsischen Landesmusikakademie. Die 65 besten jungen Streicher probten jetzt ausgerechnet in Colditz für die bevorstehende Konzert-Tournee. Einmal mehr waren es fast durchweg Dozenten des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, die die fünf Stimmgruppen anleiteten: Mitchiko Feuerlein, Karin Kynast, Lothar und Volkmar Weiche sowie Axel Buschmann. Erst übte man in kleineren Gruppen, später im großen Saal gemeinsam – tutti, wie die Musiker sagen. Die öffentliche Generalprobe ließ sich auch mancher Colditzer nicht entgehen. Günther Spiegels Urteil: „Einzigartig!“

Mitglieder müssen sehr gut in der Schule sein

Mitten drin statt nur dabei: Jeremias Preisler aus Berlin. Der 18-Jährige ist Konzertmeister. Damit spielt er die erste Geige unter den 14 ersten Geigen. Nein, der kleine bläulich-violette Fleck am Hals rühre nicht vom Knutschen her: „Das ist der Geigerfleck“, stellt er klar, der Punkt, an dem er die Geige ansetze. Die meisten Geiger hätten ihn, mal mehr, mal weniger. Er mache in diesem Jahr sein Abitur, sagt er und fügt hinzu: „Trotzdem will ich möglichst die ganze Tournee dabei sein. Ich werde meinen Direktor schon überreden. Ein Freund schreibt für mich mit. So kann ich den Unterrichtsstoff nachholen. Schule fällt mir zum Glück leicht.“

Nur die wenigsten der Kinder und Jugendlichen würden wirklich die komplette Tournee bestreiten, erklärt Brigitte Baldes. Sie ist die organisatorische Gesamtleiterin: „Es sind schließlich sieben Wochen, die die Kinder freigestellt werden müssten.“ Nicht umsonst stünden insgesamt 100 junge Musiker zur Verfügung, wodurch rotiert werden könne und jeder Einsätze bekomme. Ob Gustav Mahlers Adagietto oder Joseph Haydns Violinkonzert C-Dur – diszipliniert, enthusiastisch und sehr erwachsen bestreiten die Wunderkinder die Proben. Traumhaft der Part von Solist Stephen Waarts.

Jeder kommt mal dran: Mehrere Wochen sind die jungen Talente unterwegs. Dabei wechselt auch die Besetzung des Orchesters. Quelle: Frank Schmidt

Jungen Leuten steht große Zukunft bevor

Dem Nachwuchs winkt eine große Zukunft. Nicht wenige ehemalige Mitglieder spielen inzwischen bei namhaften Orchestern wie den Wiener oder Münchner Philharmonikern, im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, in der Staatskapelle Dresden oder im Metropolitan Opera Orchestra New York. Volkhard Steude, Ex-DSP-ler und Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, war am Neujahrstag einmal mehr live im Fernsehen zu erleben. „Es ist für alle eine große Freude, im Rahmen unserer Tournee in eben diesem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins spielen zu dürfen“, zeigt sich Organisatorin Baldes überglücklich.

Sie lobt die Bedingungen in Colditz. Auch Magdalena Brouwer (13) schwärmt von den Probetagen: „An einem der Abende waren wir zur Mulde gelaufen. Das beleuchtete Schloss ist imposant. Toll auch, dass wir im selben Haus arbeiten, essen, übernachten und Tischtennis spielen können“, sagt die Geigerin, die auch Hornistin ist. Wie die anderen zählt sie immer schon die Tage, bis sie ihre Kollegen von der Streicherphilharmonie wiedersehen kann. Zum Abschied kullere manche Träne. Man spiele nicht nur zusammen, man höre auch aufeinander und lerne voneinander. Gelebte Einheit – ohne dass die Kids auch nur einmal von Ost und West reden.

Das Orchester Der Verband Deutscher Musikschulen ist der Träger des Orchesters. Die Deutsche Streicherphilharmonie wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das nächste Aufnahme-Vorspiel findet am 19. Januar in Berlin statt. Dann bekommen etwa 25 Kinder und Jugendliche die Chance, ihr Können zu zeigen und einen der begehrten Plätze im Orchester zu ergattern. Mal schafft es nur einer der Bewerber, mal sind es aber auch 20 Kandidaten, die die Jury überzeugen. Feste Quoten gibt es nicht.

Die Stationen 10. Januar Dresden, 11. Januar Erfurt, 12. Januar Bad Driburg ( Nordrhein-Westfalen/ NRW), 27. März Gevelsberg ( NRW), 28. März Wiesbaden, 29. März Aschaffenburg, 15. April Rheinsberg, 17. April Blankensee ( Brandenburg), 18. April Blankenburg ( Sachsen-Anhalt), 19. April Greiz, 23. Mai Stuttgart, 24. Mai Zülpich ( NRW), 8. Juli Weikersheim ( Baden-Württemberg), 10. Juli Wien, Bremen, Hamburg, Saarland (noch nicht exakt terminiert), 12. Juli Rostock, 16. Juli Jever ( Niedersachsen), 19. Juli Brandenburg, 30. September Berlin, 1. Oktober Kiel, 3. Oktober Bamberg, 13. November Magdeburg, 15. November Rüsselsheim ( Hessen), 16. November Mainz ( Rheinland-Pfalz), 2. Dezember Köln.

