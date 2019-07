Grimma/Pegau

Es muss nicht immer eine Fernreise sein. Auch der Landkreis Leipzig und ganz Sachsen bieten beste Möglichkeiten für die Gestaltung der Ferienzeit. Wie auch ein Blick in den Pegauer Kulturladen zeigt.

Wenn Theodor sein Märchen erzählt, kann er den Trubel um sich herum völlig vergessen. Der Neunjährige sitzt im Pegauer Kulturladen, wo die Buchkinder geräuschvoll wirken. Sie schreiben Geschichten, malen, ritzen ihre Bilder ins Linoleum, drucken auf der alten Presse, bedienen die große Schneidemaschine – und sie können bei alldem laut und viel erzählen. Nach und nach entsteht auf diese Weise ein selbst gemachtes Buch. Derzeit arbeiten sie am neuen Sammelband „Total digital“, auch Theodors Märchen soll dort hinein.

Der Junge erzählt seine Geschichte vom Ritter Kunobald mit Begeisterung: Kunobald mag seinen König Arthus II nicht, weil der vom Volk so viele Steuern verlangt und geizig ist. Der Ritter beschließt etwas zu tun: Er will gegen den bösen Drachen kämpfen und auf diese Weise den Menschen zu helfen.

Vampir und Monster helfen beim Kampf gegen Drachen

Auf dem Weg zum Drachen trifft er auf einen Vampir und ein Monster mit zehn Beinen und vier Armen. Beide Wesen sehen zwar gruselig aus, sind aber lieb, betont Theodor. „Aber Kunobald bemerkt das nicht, er hat Angst und läuft weg.“ Schließlich steht er an einer Ruine dem Drachen gegenüber. Allerdings kann er allein gegen ihn nicht gewinnen.

Monster und Vampir kommen ihm zu Hilfe. Die drei besiegen den Drachen, werden Freunde, bauen die Ruine wieder zu einer Stadt auf und leben dort gemeinsam – ohne König Arthus II. „Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie dort noch heute“, sagt Theodor und lacht. Ja, er findet es schön, sich eine Geschichte auszudenken, dazu Bilder zu malen und zu drucken.

Stadt mietet für Buchkinder leer stehendes Geschäft an

Damit ist er beim Freundeskreis Buchkinder genau richtig. Der Leipziger Verein ist auch im Umland mit einer mobilen Druckwerkstatt aktiv, zum Beispiel in Grimma. In Pegau hat er seit einem reichlichen Jahr ein festes Quartier im Kulturladen – mit großer Unterstützung der Stadtverwaltung, die ein leer stehendes Geschäft für die Buchkinder anmietete, wie Christiane Neuhofer vom Verein betont.

Cosima gestaltet ein Titelblatt. Dabei muss die aufpassen, dass sie ins Linoleum die Buchstaben in Spiegelschrift ritzt. Quelle: Claudia Carell

Sie betreut in der Breitstraße 13 derzeit rund 50 Kinder und Jugendliche, die pro Woche ein- bis zweimal zu festen Kursen kommen oder an Projekten teilnehmen. Kindergartensteppkes, Gymnasiasten, Grund- und Oberschüler aus Pegau und den umliegenden Orten – das Angebot der Buchkinder werde gut angenommen. Auch Filme und Hörspiele entstanden schon. Die Schüler luden zu Lesungen ein und waren mit eigenem Stand auf der Buchmesse. Gefördert wird die Arbeit vom Deutschen Bibliotheksverband und dem Dresdner Ministerium.

Mehr mobile Druckwerkstatt – Preis für Kleinbus

Der Verein möchte sein Angebot erweitern. Zu Hilfe kam ihm dabei ein Ideenwettbewerb, bei dem er 15.000 Euro für einen Kleinbus gewann, der die Arbeit im ländlichen Raum erleichtern soll.

Mit viel Zeit und Geduld leitet Christiane Neuhofer die Kinder an, wenn es darum geht, eine Geschichte zu erzählen und dazu Bilder zu entwerfen oder auch einen Film zu drehen. Phantasie wird groß geschrieben. Die Mädchen und Jungen dürfen hier ihre eigene Welt erschaffen und lernen dann, wie sie Schritt für Schritt zu Buch oder Film kommen.

Auf dem Weg zum eigenen Buch - ein Zwischenstand. Quelle: Claudia Carell

Ein Traum ist jetzt in Erfüllung gegangen: Im Kulturladen können nun auch Bücher selbst gebunden werden. Altehrwürdige Maschinen stehen bereit. Fachwissen kommt von der gelernten Buchbinderin Antje Ahrendt. Ob mit Hilfe von Leim oder per Fadenheftung: „Die Kinder sollen dabei mithelfen“, betont sie. Wenn man selbst an einem Buch arbeitet und es herstellt, habe man eine ganz andere Beziehung dazu, als wenn es einfach so gekauft wird. Diese Erfahrung den Kindern zu vermitteln, finde sie reizvoll.

Eigene Buchbinderei im Kulturladen

Doch die Buchbindewerkstatt soll auch anderen Interessenten zur Verfügung stehen. Im Herbst sei dazu ein Projekttag geplant. Egal ob ein Buch repariert oder ob lose Blätter neu gebunden werden sollen – jedermann ist dazu eingeladen.

Ferientipp: Der Kulturladen in der Breitstraße 13 in Pegau lädt in den Sommerferien jeden Montag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr Kinder und Jugendliche zum Malen, Schreiben und Drucken ein. An diesen Nachmittagen sollen selbst gestaltete Postkarten entstehen. Interessenten können einfach vorbei kommen.

Orient, Piraten und Fußball Eigene Geschichten erfinden und gestalten – darum geht es bei den Buchkindern. Hier drei Beispiele: John schreibt an einem Piraten-Märchen. Zehn Piraten träumen von einer einsamen Insel. Als sie die endlich gefunden haben, tauchen Krake und Monster vor ihrem Schiff auf und lassen es kentern. Nur der kleine Pirat Crec kann sich retten, findet in einem Papagei einen Freund und die beiden leben fröhlich gemeinsam auf ihrer Insel. Henriette nennt ihr Märchen „Die Türme des Orients“: Maya ist genervt von ihrer Oma, weil diese sie immerzu an Hausaufgaben erinnert. Deshalb will sie mit dem Flugzeug um die Welt reisen. Doch die Flügel des Flugzeugs brechen ab. Nach dem Sturz kühlt sie ihre Füße im Wasser und findet eine Flaschenpost, die von einem geheimnisvollen Stein eines Magiers in einer Höhle erzählt. Maya will diesen Stein finden. Nach Abenteuern mit einer kleinen Schachtel, die zu einer magischen Bibliothek anwächst, dunklen Gängen und vielen Tieren in der japanischen Wüste findet sie den Stein und begegnet auch dem Magier. Sie hat einen Wunsch frei. Maya wünscht sich ein neues Flugzeug, mit dem sie nun endlich die Welt bereisen kann. Auch teleportiert sie gern mit ihrer Lieblingskatze. Adrian schreibt ein Fußball-Märchen. Dabei geht es um RB Leipzig und Bayern München. Es wird zunächst mächtig gefoult, ein Teufel tritt auf und verzaubert Timo Werner zu einem Hamster. Doch glücklicherweise gelingt es, den Teufel zu überlisten und einzusperren, erzählt der neunjährige RB-Fan.

Von Claudia Carell