Die Glocken von Mutzschen – ein flüchtiges Kunstwerk

Grimma/Mutzschen

Ein außergewöhnliches Hör-Kunstwerk ist am Abend des 4. Dezember in Mutzschen zu erleben. Ein flüchtiges Erlebnis ist es obendrein, denn vermutlich wird die aufwendige Konzert-Performance nur ein einziges Mal aufgeführt. Ihr Titel: „Die Glocken von Mutzschen“.

Schöpferin des Kunstwerks ist Anna Schimkat, die im Juli auf dem Künstlergut in Prösitz in den Genuss eines einmonatigen Stipendiums kam. Die heute 45-Jährige wurde in Darmstadt geboren und studierte an der Weimarer Bauhaus-Universität Kunst. Über den Umweg Wien verschlug es die freischaffende Künstlerin vor 14 Jahren nach Leipzig, wo sie heimisch wurde. Ein Meisterschüler-Studium in Bildhauerei an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste vervollständigt die Biografie der zweifachen Mutter.

„Klang ist Material wie Stein und Stahl “

„Im weitesten Sinne mache sie Bildhauerei, sagt Schimkat. Klang sei für sie aber genauso Material wie Stein und Stahl. „Klang ist das Material, mit dem wir unseren Raum verorten“, begründet sie ihre Leidenschaft für Töne. „Über das Hören findet viel mehr statt als übers Sehen.“ Darum schaffe sie Klangräume und bezeichne das als Bildhauerei.

Diese Intension griff Schimkat auch mit ihrem Mutzschener Kunstprojekt auf. Zu Beginn des Aufenthaltes in Prösitz schwebte ihr zunächst eine Installation mit Fahnenmasten und Glocken vor, um deren Signalwirkung künstlerisch zu hinterfragen. Als sie dabei auf die interessante Geschichte der Mutzschener Kirchenglocken stieß, hatte sie ihr Thema gefunden. „Sie stehen stellvertretend für das Schicksal vieler Glocken“, sagt die Künstlerin und will auch ins Bewusstsein rücken, dass die Mutzschner Glocken einst anders klangen.

Mutzschener Glocken dem Krieg geopfert

Schon im Ersten Weltkrieg wurden die drei bronzenen Glocken vom Mutzschener Kirchturm geholt und sollten für Kanonen und Munition eingeschmolzen werden. Wie durch ein Wunder blieben sie verschont und kamen zurück. Im Zweiten Weltkrieg wurde ihr Schicksal doch noch besiegelt. 1941 wurden sie gegen den Willen des Kirchenvorstehers der Rüstungsindustrie zugeführt. Erst 15 Jahre später hatte die Kirchgemeinde wieder so viel Geld beisammen, dass sie in Apolda drei neue Glocken gießen lassen konnte – allerdings nur aus Stahl. „Stahlglocken sind dicker als Bronzeglocken, auch der Klang und die Tonhöhe verändern sich“, weiß Schimkat. Statt wie früher in Es-Dur schlagen die Glocken seit 1956 einen Ton höher an – in Fis-Dur.

Wie die Glocken früher klangen und heute klingen

Die öffentliche Konzert-Performance beginnt am 4. Dezember – bei freiem Eintritt – um 18.30 Uhr in der Kirche zu Mutzschen. Kantorin Katharina Nicolaus und Anna Schimkat haben für den Kirchenchor eine Variation über das Es- und Fis-Dur geschrieben, die ihre Uraufführung erfährt. Auf diese Weise sollen die Zuhörer den Klangunterschied spüren. In den gesungenen mischt sich ein geschichtlicher Part, wenn Glöckner Gero Weigelt und die Künstlerin historische Details zu den Mutzschener Gotteshaus-Glocken nahe bringen. Dazu trägt die Junge Gemeinde Friedensgedichte vor. Schließlich werden Tobias Nicolaus an der Orgel und Anna Schimkat am Computer erneut das Es- und Fis-Dur variieren. Teil der Performance ist eine Aufnahme der Kirchenglocken von Großschirma, die zu Gehör gebracht wird. Das dortige Bronzegeläut klingt wie das im Krieg zerstörte Mutzschener.

Installation auf dem Markt mit Signalflaggen

Schimkat stieg nicht nur einmal auf den Mutzschener Kirchturm hinauf. „Ich war mit den Glocken mehrmals auf du und du“, erzählt die Leipzigerin. Abgerundet hat sie ihr Kunstprojekt mit einer Installation, die vom 4. bis 10. Dezember auf dem Mutzschener Markt zu sehen ist. Dort werden Signalflaggen an fünf Masten das Wort PAX bilden – lateinisch für Frieden.

Schimkat hat für ihr ungewöhnliches Kunstwerk bereits erste Meriten gesammelt. Innerhalb des Programms der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden „180 Ideen für Sachsen“ gab es einen Kunstwettbewerb, der die Einbeziehung der Menschen vor Ort zum Fokus hatte. „Die Glocken von Mutzschen“ schaffte es dabei unter die drei prämierten Projekte. Mit den 7000 Euro vom Freistaat und der Kulturstiftung des Bundes konnte Schimkat ihre Performance auf eine andere Ebene heben und mehr Zeit investieren. „Sonst wäre mein Projekt wesentlich kleiner geworden“, sagt sie.

Von Frank Prenzel