Die Hilfe kommt an: 5000 Euro aus Grimma gehen an kleinen Pferdehof an der Ahr

Grimma

Die Familie von Bernd Flücken schaut dankbar nach Grimma. Gerade hat ihr der Kinderreitfest-Verein 5000 Euro überwiesen. Es ist der erste Beitrag einer gezielten Hilfsaktion, die der Grimmaer Verein unmittelbar nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen startete. Familie Flücken betreibt einen kleinen Pferdehof an der Ahr, der im Juli vom entfesselten Fluss mitgerissen wurde. Wie durch ein Wunder hatten wenigstens die zwölf Pferde überlebt.

2500 Euro für den Pferdehof von „Vater Staat“

„Ich habe mich tausend Mal bedankt“, sagt Bernd Flücken. Das Geld steckt er in den Wiederaufbau der Stallungen, die schon wieder ihren Dienst tun können. Seine Sportpferde hat der 54-Jährige deshalb aus diversen Pferdepensionen zurück holen können.

Von „Vater Staat“ habe er gerade Mal 2500 Euro erhalten, erzählt Flücken mit enttäuschter Stimme. Zwar könne er noch einmal 13.500 Euro beantragen, müsse dafür aber allein 45 Din-A-4-Seiten ausfüllen. Sein Steuerberater habe empfohlen, die Hände davon zu lassen. Umso wichtiger ist unbürokratische private Hilfe für den kleinen Pferdehof in Heimersheim, einem Ortsteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Das Geld der Spender helfe, wieder auf die Beine zu kommen, sagt der Reitlehrer, dessen Sohn Gerrit (22) als Pferdewirt arbeitet.

Reiterhof Flücken im hochwassergeschädigten Ahrtal: Der komplette Pferdestall war überflutet worden. Die Vierbeiner standen in einer Brühe aus Abwasser, Heizöl und Schlamm. Quelle: privat

In Heimersheim war die Katastrophe in der Nacht auf den 15. Juli über die Menschen hereingebrochen. „Unser Stall stand 3,70 Meter unter Wasser“, hatte Flücken in den Tagen danach fassungslos berichtet. Dabei liegt sein Reiterhof 350 Meter von der Ahr entfernt. Jetzt sehe es im Dorf schon wieder ganz gut aus, erzählt der 54-Jährige. Jeder habe jedem geholfen. Der Müll sei beräumt, seit zwei Wochen liege – im Gegensatz zu anderen Ortschaften an der Ahr – wieder Gas an.

Wiederaufbau schreitet voran

Dank Geld- und Sachspenden und der Helfer aus dem Bekannten- und Freundeskreis schreitet auch der Wiederaufbau des Reiterhofes voran, so dass Flücken bereits wieder Reitstunden geben und Geld verdienen kann. „Wir machen alles selber“, sagt der 54-Jährige. Handwerker seien zu teuer und ohnehin kaum zu finden. Es zähle jeder Cent, sagt Flücken auch mit Blick auf neue Maschinen, die er sich anschaffen muss.

Weitere Hilfe aus Grimma geplant

Der weiteren Hilfe aus Grimma kann sich der kleine Familienbetrieb gewiss sein. „Wir nehmen weiter Geld- und Sachspenden entgegen“, sagt der Vorsitzende des Kinderreitfest-Vereins, Mario Rost und hofft auf eine erneut erkleckliche Summe. Bislang halfen vor allem drei große Spenden weiter – einmal vom Görlitzer Pferdehof Stiefelmeyer (1000 Euro), vom Pomßener Unternehmen Taxi-Rolle (500 Euro) und vom Heimatverein Bahren (250 Euro), der mit dem Kinderreitfest-Verein bei der Aktion an einem Strang zieht. Etwas enttäuschend sei das Sammelergebnis beim Kinderreitfest im September gewesen, merkt Rost an. Unterm Strich brachte es rund 450 Euro. Bei 380 Starterinnen und Starter hatte sich der 50-jährige Bahrener mehr erhofft.

Auch Futterspenden liegen bereit

Auch Futterspenden liegen bereit, darunter 20 Heuballen beim Thammenhainer Landwirt Donald Kasper. Im März nächsten Jahres will Mario Rost mit einigen Mitstreitern das Heu und Stroh nach Heimersheim bringen – und dann Bernd, Petra und Gerrit Flücken endlich auch persönlich gegenüber stehen. Und er wünscht sich, dass die Pferdefreunde aus dem Muldental fest zusammen stehen und auch bei dieser Hilfsaktion an einem Strang ziehen. Für ein gutes Ergebnis.

Spendenkonto: Kinderreitfest Grimma e.V. / Bankverbindung: Sparkasse Grimma IBAN DE44 8605 0200 1041 0381 23 / BIG SOLADES1GRM / Kennwort: Fluthilfe Reiterhof Flücken / Für die Ausstellung der Spendenbescheinigungen wird die komplette Adresse des Spenders/der Firma benötigt.

Von Frank Prenzel