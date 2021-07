Es war ihm ein Herzensbedürfnis, in den Flutgebieten im Westen zu helfen. Aber auch daheim musste sich Medizinstudent Christoph Vogel (24), zurzeit im praktischen Jahr an der Klinik Borna, schon beweisen. Als am Moritzsee in Naunhof eine Frau fast ertrank, verlor er keine Sekunde.