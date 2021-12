Die Schiffsmühle Höfgen als Pfefferkuchenhaus – so viele Zutaten waren dafür nötig

Grimma/Höfgen

In der Lobby des Höfgener Erlebnishotels „Zur Schiffsmühle“ zieht in diesen Tagen ein ganz besonderes Pfefferkuchenhaus die Blicke auf sich. Das 1,30 Meter lange, 90 Zentimeter breite und bis zu 60 Zentimeter hohe Backwerk stellt nämlich nichts geringeres dar als – die Schiffsmühle selbst. Das aufwendige Produkt aus schmackhaften Pfefferkuchen weicht nur in einem Punkt vom großen Original ab. In ihm tuckert auf einer TT-Spur eine kleine Dampflok mit zwei Anhängern. Sie rattert los, sobald ein Gast die Lobby betritt und den Bewegungsmelder auslöst.

Die ganze Kubatur der Schiffsmühle als Kuchen

Der Pavillon, die Front mit den großen Eingangstüren und hell erleuchteten Fenstern, das Fachwerk, die ineinander geschachtelten Gebäudeteile. Schon beim ersten Blick erkennt der neugierige Betrachter: Ja, ich stehe nicht nur in, sondern auch vor der Schiffsmühle. Inhaber Thomas Sörnitz erzählt, das zur Weihnachtszeit schon seit zehn Jahren die Besucher von Hotel und Restaurant mit einem originellen Pfefferkuchenhaus überrascht werden. Vor zwei Jahren wurde dann die Idee, das eigene Haus aus Lebkuchen zu erschaffen, in die Tat umgesetzt.

Restaurant und Hotel Schiffsmühle im Sommer. Jetzt gibt es auch eine süße Nachbildung aus Pfefferkuchen. Quelle: René Beuckert

Im vorigen Jahr blieb das imposante Backwerk wohlverwahrt in seinem Lager, weil der Lockdown zur Schließung des Gasthauses zwang. Dieses Jahr aber kommt die süße Nachbildung nun voll zur Geltung, nachdem ein paar Schönheitsreparaturen vorgenommen wurden. Sörnitz zufolge waren einige kleine Ecken abgebrochen, hier und da war der Zuckerguss zu erneuern, und mit frischen Puder fand auch das winterliche Kolorit wieder zur alten Pracht.

Die Herstellung der Pfefferkuchen-Schiffsmühle war harte wie ausgefeilte Arbeit. Mit Hilfe einer Luftaufnahme wurde die Mühle als Kleinformat „in fast allen Kubaturen“ nachgebaut, erklärt Hotelier Sörnitz. Ein richtiger Ingenieur habe maßstabsgerechte Zeichnungen gefertigt. „Das geht ja nicht frei Schnauze. Das muss wie bei einem Lego zusammen passen.“ Die damalige Konditorin des Hauses, Kathrin Wolf, fertigte dann mit ihrem Mann Björn das essbare Kunstwerk an.

50 Pfefferkuchenplatten und zig Zutaten

Zunächst mussten in der Restaurant-Küche rund 50 Pfefferkuchenplatten hergestellt werden und in den Ofen. Sörnitz zufolge dauerte das zwei Tage lang. Auch das Zusammenfügen und Gestalten nahm zwei Tage in Anspruch. „Da steckt viel Arbeit drin“, weiß Thomas Sörnitz. Und viele Zutaten. Die Konditorin brauchte für die Pfefferkuchen etwa 30 Kilo Mehl, elf Kilo Zuckerrübensirup, zehn Kilo Butter und genauso viel Zucker. 80 Eier, 40 Zitronen, jeweils 200 Gramm Nelken, Kardamom, Zimt und Muskat wurden hinzugegeben, ebenso 500 Gramm Kakaopulver – und schließlich fünf Kilo Puderzucker. Da sind die drei Liter Wasser für das Unikat fast zu vernachlässigen.

Die Gäste danken den Aufwand. Nicht nur die Kinder stehen mit leuchtenden Augen vor dem Pfefferkuchenhaus, auch Erwachsene erfreuen sich über die beleuchtete Nachbildung aus Weihnachtsgebäck. Übers Jahr wird das Backwerk luftdicht gelagert. Deshalb ist auch der unverwechselbare Duft nicht verloren gegangen, erläutert der Hotelier. Der Geschmack ebenso wenig. Dennoch ist Knabbern verboten – denn die unverwechselbare Nachbildung der Schiffsmühle soll auch noch in den kommenden Jahren die weihnachtliche Lobby schmücken.

Restaurant in Höfgen derzeit 6 bis 20 Uhr offen

Unter Einhaltung der 2G-Regel öffnet das Restaurant übrigens täglich von 6 bis 20 Uhr, reicht Frühstück ebenso wie Speisen zum Mittag und Abend. Für beide Weihnachtsfeiertagen kann Sörnitz sogar noch frei Plätze anbieten. Durch die Corona-Einschränkungen hätte einige Gäste abgesagt, gibt er zu verstehen. Das wichtige Weihnachtsgeschäft ging auch in diesem Jahr zu großen Teilen verloren. Der Hotelier ist es aber gewohnt, nach vorn zu schauen. Im April kommenden Jahres will er dann auch das Restaurant der nahe gelegenen Wassermühle neu eröffnen.

Von Frank Prenzel