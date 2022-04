Die Schwierigkeiten beim Sanieren des Grimmaer Hochhauses

Grimma

Bei der Innensanierung des Hochhauses in Grimma-Süd sind die Handwerker auf der Zielgeraden. Im März vor zwei Jahren gab die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB) den Startschuss zum seniorengerechten Umbau der da noch 113 Wohnungen. Ende April soll nun diese wichtige Etappe abgeschlossen sein.

Baustelle in Grimma ist vier Monate in Verzug

Die Baustelle ist wegen der Pandemie-Auswirkungen vier Monate in Verzug. „Wir haben alles durchmachen müssen“, erläutert GWB-Geschäftsführerin Katrin Hentschel. Gleich zweimal stoppte das Virus die Bauarbeiten komplett. Dann wieder fehlte es – etwa für Trockenbau und Sanitärausstattung – an Baumaterial. Bauarbeiter und Bewohner sollten sich zudem so wenig wie möglich über den Weg laufen, wofür ein ausgeklügeltes Hygiene- und Schutzkonzept erarbeitet wurde. Hentschel spricht von einer „Schwarz-Weiß-Trennung“, um das Risiko gering zu halten. Demnach ist seit zwei Jahren der hintere Eingang und einer der beiden Fahrstühle den Handwerkern vorbehalten.

Mitarbeiter Manfred Hettwer von der Maler Aurig GmbH aus Höfgen muss im PH9-Hochhaus in Grimma-Süd Wohnungen neu tapezieren. Quelle: Thomas Kube

Jeder Flur bekommt eigene Farbe und Piktogramm

In diesen Tagen wird am letzten der 14 Steigestränge, an denen jeweils acht Wohnungen hängen, gearbeitet. Parallel dazu begannen die finalen Arbeiten im Treppenhaus und in den Fluren. Jede Etage erhält eine eigene Farbe und ein eigenes Piktogramm mit einem Grimmaer Motiv, damit sich die älteren Bewohner des PH9 genannten Hauses in der Stecknadelallee 13 gut orientieren können. Die Wohnungen im 1981 errichteten Plattenbau wurden so erneuert, dass den betagten Leuten der Alltag in den eigenen vier Wänden erleichtert wird. Die alte Nasszelle machte einem größeren Bad mit einem bodengleichen Duschpaneel Platz.

Ragt heraus: Das Hochhaus in Grimm-Süd. Quelle: Thomas Kube

PH9 steht für Punkthochhaus und neun Etagen. Die Wohnform ist wegen der Betreuungsangebote im Haus und der kleinen Wohnungsgrößen gefragt. Während der Sanierung wurden Hentschel zufolge einige Einraumwohnungen verschmolzen, so dass ein paar neue Zweiraumwohnungen entstanden. Nach der umfassenden Modernisierung steigt die Miete für die Bewohner um moderate 60 Cent je Quadratmeter.

GWB-Chefin: Wir bleiben im Kostenrahmen

Die GWB-Chefin spricht von einer komplexen Sanierung unter schwierigen Bedingungen und ist froh, dass die Baustelle im Kostenrahmen von drei Millionen Euro bleibt. Das sei auch den zehn Handwerkerfirmen zu danken. „Die haben uns ganz taff begleitet.“ Während der Sanierung wurden mithilfe des Bildungs- und Sozialwerkes Muldental (BSW) und auf Kosten der GWB 70 Umzüge im Haus gestemmt, damit die betagten Bewohner wenig gestresst werden und die Bauarbeiter in leeren Wohnungen freie Hand haben.

Mit einem Fest im Mai wird Danke gesagt

Weil die Baukosten nicht überschritten werden, nutzt die städtische Tochterfirma die geplante Reserve von 200 000 Euro zur Erneuerung der Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss und der Terrasse. Das ist dann die letzte Etappe bei der umfassenden Sanierung des einzigen Grimmaer Hochhauses. Das BSW organisiert in den Räumen gesellige Stunden für die Bewohner. Sie treffen sich hier zum Feiern, Basteln, Stricken und Singen – oder einfach zum Kaffeeplausch. Hier finden sich auch sanitäre Anlagen, darunter ein Bad mit einem Wannenlift. GWB-Chefin Hentschel plant die Arbeiten im zweiten Halbjahr und möchte im Spätherbst Vollzug melden.

Zuvor aber – im Mai – soll es ein Fest für Mieter, Handwerker und alle Beteiligten der zweijährigen Umbauphase geben. Hentschel: „Wir wollen Danke sagen.“

Von Frank Prenzel