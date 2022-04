Die Vereinsmeile in Großbothen ist fertig – was sie alles bietet

Grimma/Großbothen

Mit einem Dankeschön an die Unterstützer, Helfer und beteiligten Firmen hat der FSV Grün-Weiß Großbothen die Vereinsmeile am Sportplatz jetzt offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Dabei wurden auch die neu gebaute Rolli-Rampe und die behindertengerechte Toilette eingeweiht. An der schicken Auffahrt, die zur Terrasse und zum Hauseingang führt, fehlt nur noch das Geländer.

Einstiger Gastwirt im Sportcasino setzte sich zur Ruhe

Rückblende: Das einstige Sportcasino lag jahrelang in den Händen von Gastwirt Christian Hübler. Als der sich 2018 zur Ruhe setzte, fand sich indes kein neuer Pächter. Er habe selber herumtelefoniert und Gastronomen angefragt, erinnerte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). „Es scheiterte aber immer am fehlenden Personal.“ Schließlich entschied sich der Fußballverein, mit der Stadt einen Mietvertrag einzugehen und das Haus in eigene Regie zu nehmen.

Waltraud Thiele – die rührige Seele der Vereinsmeile

Mit Waltraud Thiele, die mittlerweile auch Mitglied im Verein ist, stellte sich eine tatkräftige Frau an die Spitze des Projektes. Und die 70-Jährige bleibt die rührige Seele der Vereinsmeile, die gleich einem Dorfgemeinschaftshaus von Vereinen, Firmen, Familien, Senioren oder Sportlern genutzt werden kann. Bis zu 70 Personen passen in den mit Küche, Gläsern und Geschirr, Tresen, Mobiliar und Fußbodenheizung ausgestatteten Veranstaltungsraum.

Beim Dankeschön an die Unterstützer der Vereinsmeile in Großbothen gab es anregende Gespräche. Quelle: Frank Prenzel

FSV-Präsident Matthias Geißler dankte allen, die dem Verein zur Seite standen. Vieles hätten die Mitglieder auch in Eigenleistung gestemmt. „Ich versichere allen, dass das uns zur Verfügung gestellte Geld gut angelegt ist“, sagte der 47-Jährige und ließ durchblicken, dass weitere Förderungen willkommen sind. „Ideen, was wir noch machen können, gibt es einige.“

Mehrere Fördertöpfe für Inventar und Barrierefreiheit

Von Stadt und Landkreis hatte der Verein zu Projektbeginn insgesamt 6000 Euro erhalten und dafür Geschirr und Ausrüstung gekauft und auch noch eine Spielecke für Kinder eingerichtet. Dank 1500 Euro aus dem PS-Lotteriesparen der Sparkasse konnten Möbel für die großzügige Terrasse mit Blick über den Fußballplatz erworben werden. Mit Fördermitteln des Freistaates in Höhe von 25 000 Euro wurde der barrierefreie Zugang geschaffen. Aus der Leaderförderung finanzierte der FSV den 15 000 Euro teuren Umbau der Toilette.

An der neu geschaffenen Rolli-Rampe zur Vereinsmeile in Großbothen fehlt nur noch das Geländer. Quelle: Frank Prenzel

Genau genommen ist das Haus bereits seit November 2020 nutzbar, doch die Corona-Pandemie brachte das Vereinsleben oder die Familienfeiern über Monate hinweg zum Erliegen. Im vorigen Jahr konnte der Verein den Raum lediglich fünf Mal vermieten. Umso besser sieht es jetzt aus. Für 2022 liegen Waltraud Thiele schon fast 20 Anmeldungen vor. Der Mai zum Beispiel sei ausgebucht. Gern nimmt sie aber weitere Wünsche entgegen. Die Vorweihnachtszeit biete sich auch für Feiern der örtlichen Vereine im Haus an, richtet sie den Blick weit nach vorn.

Grimmas Oberbürgermeister: Dach und Fach bei der Stadt

Oberbürgermeister Berger würdigte das Engagement des Vereins. Dach und Fach lägen bei der Stadt als Eigentümer des Objektes, für die laufenden Kosten müsse der Verein aufkommen. Das sei generell der Ansatz in Grimma. Der Fußballverein hatte das Haus Mitte der 1990er-Jahre auf kommunalen Grund und Boden errichtet.

Übrigens gewann der FSV Grün-Weiß Großbothen in der letzten Zeit entgegen dem Trend in anderen Vereinen hinzu und zählt jetzt Geißler zufolge exakt 100 Mitglieder. Eine Zahl, die den Verein bald noch mehr beschäftigen dürfte. Er wird in vier Jahren 100. Zuvor aber steht in zwei Jahren das 50-jährige Bestehen des Sportplatzes ins Haus.

Buchungen für den Veranstaltungsraum nimmt Waltraud Thiele entgegen über Telefon 0163 / 8843826 oder per Mail an fsv-grossbothen@gmx.de.

Von Frank Prenzel