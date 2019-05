Grimma

Neben der Wahl zum Stadtrat (Wahlbeteiligung 57,6 Prozent) war in Grimma am Sonntag auch über die neue Zusammensetzung der 13 Ortschaftsräte zu bestimmen.

In Nerchau, mit zwölf Sitzen das größte Ortsparlament, ging die Wählvereinigung mit neun Sitzen als Sieger hervor. Die SPD kann drei Räte ins Gremium schicken, während der einzige bündnisgrüne Kandidat nicht genügend Stimmen erhielt. In Großbardau schaffte der einzige AfD-Kandidat mit 12,7 Prozent der Stimmen den Sprung ins Dorfparlament, in dem die Wählervereinigung sieben Sitze einnimmt. Die Linke bekam ihre Kandidaten weder in Großbardau noch in Dürrweitzschen durch. In Großbothen und Höfgen sind ebenfalls jeweils zwei Listen im Ortschaftsrat vertreten.

Das sind die Ortschaftsräte von Grimma Beiersdorf Wählervereinigung Beiersdorf (5 Sitze): Gerd Buchheim, Holger Merres, Wolfgang Börngen, Rico Fröhlich, Platz 5 noch nicht besetzt. Böhlen Wählervereinigung Böhlen (5 Sitze): Jana Wnuck, Andreas Keller, Thomas Noack, Guntram Kebsch, Sabine Mohaupt. Döben Wählervereinigung Döben (5 Sitze): Michael Gessel, René Wohllebe, Mandy Schöne, Jörg Siegert, Uwe Gaitzsch. Dürrweitzschen Freie Wähler Dürrweitzschen (4 Sitze): Jörg Lochmann, Kerstin Vogel, Helmut Hering, Silke Grune oder Martin Eckert (stimmgleich, muss noch ausgelost werden). Großbardau Großbardauer Wählervereinigung (7 Sitze): Christian Donner, Andreas Wittig, Kathleen Schlichter, Siegmund Jahn, Lutz Weigelt, Matthias Franz, Werner Schilde. AfD (1 Sitz): Uwe Krah. Großbothen Perspektive für Großbothen (5 Sitze): Manfred Herms, Peggy Zehrfeld, Hans-Matthias Döbold, Matthias Deutschbein, Andreas Krempin. Bürgerliste (1 Sitz): Susanne Fiebig. Höfgen Wählervereinigung „Mühlendreieck“ (4 Sitze): Steffen Andrä, Katrin Kahle, Thomas Nickau, Nils Barthel. Heimatfreunde Höfgen (1 Sitz): Peter Bretschneider. Kössern Wählervereinigung Kössern/Förstgen (4 Sitze): Andreas Weishaupt, Andreas Baronius, Peter Kötz, Christian Hübler. Leipnitz Freie Wählervereinigung Leipnitz (4 Sitze): Jürgen Wick, Bernd Ziegner, Steffen Schneider, Dagmar Schneider. Mutzschen Wählervereinigung Mutzschen (10 Sitze): Hannelore Blasko, Ralf Brade, Gerald Berger, Jörg Müller, Silvio Lohrmann, Kai Müller, Enrico Pfütze, Ulf Born, Simone König, Philipp Kulow. Nerchau Wählervereinigung Nerchau (9 Sitze): Ute Kniesche, Uwe Cieslack, Steffen Richter, Sandra Dommel, Patrick Hirsch, Rosmarie Radon, Oliver Seliga, Mario Knoof, Rudolf Naundorf. SPD (3 Sitze): Thomas Glaser, Stefan Lötzsch, Elke Weniger. Ragewitz Bürger für Bürger (4 Sitze): Hans-Conrad Weis, Uwe Seydel, Gunter Friedrich, Gabriel Fischer. Zschoppach Wählervereinigung Thümmlitzwalde-Zschoppach (4 Sitze): Marcus Hempel, Danny Braun, Martin Barth, Martin König.

Von Frank Prenzel