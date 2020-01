Die tapferen Fremdiswalder: Laienspieler begeistern mit Märchentheater

Fremdiswalde

Wenn in Fremdiswalde Theater gespielt wird, ist buchstäblich das ganze Dorf auf den Beinen. In dieser Saison stand das Märchen vom tapferen Schneiderlein auf dem Programm, insgesamt fünfmal wurde es aufgeführt, zuletzt am Sonnabend.

So manchem Besucher dürfte das bekannt vorgekommen sein: Denn dieses Märchen kam schon 1954, 1969 und zuletzt 1984 auf die Bühne. „Eine komplette Chronik mit den Texten von allen jemals aufgeführten Stücken haben wir nicht, aber wir kennen viele Details“, erklärte Andrea Pfeifer, die wieder für die Regie verantwortlich war. Dabei reicht die Tradition erstaunlich lange zurück, das erste Stück ist bereits für das Jahr 1878 verzeichnet.

Bei der Aufführung von 1984 zeigte die damalige – recht dünn besetzte - vierte Klasse ihr Können. Damals stand der Vater des heutigen „Generals“ als Riese auf der Bühne. „Er hatte eine große Keule dabei, die hat er sogar noch gefunden“, berichtete sein elfjähriger Sohn Nick Hoßfeld.

Zehn Kinder und 13 Erwachsene als Laienspieler

Für die aktuelle Aufführung bildete der Text von 1984 gewissermaßen die Blaupause. „Für die Kinder von heute haben wir das Stück zurechtgeschrieben und mit den Rollen von Tratschweibern ergänzt“, so Andrea Pfeifer.

Insgesamt zehn Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse sowie 13 Erwachsene wirkten an der Aufführung mit, die meisten der „Großen“ waren für Technik, Requisiten und Licht verantwortlich. Gemeinsam geprobt wurde seit Start des neuen Schuljahres im Dorfgemeinschaftshaus, der einstigen Schule.

General , Minister, König und Schneiderlein debattieren. Den König spielt die 75-jährige Karin Veik. Quelle: Bert Endruszeit

Für Karin Veik ist die Bühne längst ein vertrautes Terrain. Die 75-Jährige spielt schon seit 14 Jahren mit, in diesem Jahr verkörperte sie den König. „Ich hatte damals mit dem Beginn der Rente damit angefangen, früher stand ich hier auch beim Fasching auf der Bühne“, erzählte sie.

Lampenfieber ist immer ein Thema

Lampenfieber ist dabei immer ein Thema: „Auch nach den vielen Jahren hat man noch Angst, etwas falsch zu machen. Da bin ich schon aufgeregt.“ Ganz entspannt ging die sechsjährige Isabell ihre Bühnenpremiere an. Sie trat gemeinsam mit zwei anderen Kindern in einer Doppelrolle auf, als Dorfkind und als Fliege. „Ich bin gar nicht aufgeregt“, verriet sie.

Viele Applaus bekam Finn Lichtenberger für seine anspruchsvolle Hauptrolle als tapferes Schneiderlein. Der 13-Jährige war zum dritten Mal dabei, diesmal hatte er eine beachtliche Textmenge zu lernen. „Ich bekomme Gedichte eigentlich immer gut in meinen Kopf hinein“, sagte er. „Aufgeregt bin ich aber schon.“

Realistische Rauferei beim Kampf der Riesen. Quelle: Bert Endruszeit

Das Publikum war bei den Aufführungen komplett hingerissen. Und auch Andrea Pfeifer geizte nicht mit Lob: „Ich habe hier noch nie so eine realistische Rauferei gesehen. Die beiden Riesen haben das wirklich toll gemacht.“ Die gesamte Truppe habe wieder etwas sehr Eindrucksvolles geleistet.

Für die Regisseurin hat die mühevolle Theaterarbeit auch noch eine ganz praktische Nebenwirkung: „Das bringt einiges für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Schon einige sagten mir später, dass es ihnen nun leichter fällt, einen Vortrag zu halten.“

Von Bert Endruszeit