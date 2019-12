Die versteckten Winkel des Grimmaer Rathauses

Grimma

Diese Chance nutzen am zweiten Weihnachtsfeiertag rund 40 interessierte Besucher: Gästeführer Bernd Voigtländer (69) öffnete so manche Tür im historischen Grimmaer Rathaus, die sonst verschlossen bleibt. Wer weiß schon, dass bei der Sanierung des Rathauses 1994/95 gleich eine komplette, bisher verborgene Treppe zum Vorschein kam?

Gerippe in der Gefängniszelle

Ein nicht ganz ernst gemeintes Gerippe erinnert an die Nutzung als Gefängnis. Quelle: Bert Endruszeit

Die Treppe führt direkt vom Bürgermeisterzimmer hinunter in das einstige Gefängnis. „Warum der Bürgermeister damals einen direkten Zugang zu den dort einsitzenden Gefangenen hatte, wissen wir leider bis heute nicht“, so Voitgländer. Klar sei hingegen, dass sich da unten auch Folterinstrumente befanden. „Doch die wurden den Gefangenen nur gezeigt, sozusagen als Mahnung, was sie nach der nächsten Straftat zu erwarten hätten.“ Die Gefängniszelle blieb viele Jahrhunderte lang unverändert erhalten. Lediglich vor dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Treppe eingebaut, um das Gewölbe als Luftschutzraum nutzen zu können. Heute erinnert ein nicht ganz ernst gemeintes Gerippe an die einstige Nutzung als Gefängnis. Zu DDR-Zeiten sei der Grimmaer Knastraum zugemauert und voller Schlamm gewesen.

Nur vier Öfen sorgten für Wärme

Auf gleich zwei frühere sehr ernste Probleme wies Bernd Voigtländer im Bürgermeisterzimmer hin. „Hier hat es über die Jahrhunderte nur Trockentoiletten gegeben, mit der entsprechenden Geruchsbelästigung.“ Erst 1893 fand ein moderner Toilettenanbau Platz. „Ein weiteres Problem war die Wärme. Es gab im gesamten Rathaus nur vier Öfen. Wer in der Nähe eines Ofens saß, der konnte sich glücklich schätzen.“

Rathaus als Warenhaus

Was Besuchern am Grimmaer Rathaus sofort auffällt, ist das sehr hohe Dach. „Das Rathaus war schon kurz nach seiner Fertigstellung ein Warenhaus. Die Tuchmacher-Innung nutzte es als Lager. Die Tuche wurden auf den Boden geschafft und konnten im Saal begutachtet und gleich gekauft werden. Wer wollte, konnte auch gleich mit dem Fuhrwerk vorfahren.“

Ein technisches Wunderwerk

Imposant: die Dachkonstruktion. Quelle: Bert Endruszeit

Stichwort Dach: Mächtig Eindruck auf die Besucher machte die imposante Dachkonstruktion, die bis zu 13 Meter lange Balken enthält, etliche davon stammen noch aus der Zeit der Renaissance. „Wer sich den heute wesentlich kleineren Ratssaal anschaut, wird sofort das Fehlen jeglicher Stützbalken bemerken. Die gesamte Decke wird von oben getragen.“ Einen entscheidenden Nachteil habe diese Konstruktion jedoch. „Die Klimaanlage funktioniert nicht so richtig.“ Ein technisches Wunderwerk sei das Grimmaer Rathaus dadurch aber auf jeden Fall. „Es war zur Fertigstellung im Jahre 1515 das modernste Rathaus in ganz Sachsen.“

Von Bert Endruszeit