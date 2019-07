Colditz

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in Colditz. Den Angaben zufolge hatte eine Mitarbeiterin der Kindereinrichtung Am Ring am Dienstag früh festgestellt, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatten. Nachdem sie den Haupteingang betreten hatte, fiel ihr sogleich die zerstörte Scheibe der Tür zum Kindergarten auf. Sie verständigte daraufhin sowohl die Polizei als auch die Leiterin der Einrichtung.

Täter reißt Wand ein und schlüpft durch Loch

Polizeibeamte fanden im Gebäude eine stark beschädigte Trockenwand vor, die der unbekannte Täter mit einem Werkzeug aufgebrochen hatte. Er konnte danach durch ein Loch das Büro betreten, öffnete gewaltsam einen Tresor und stahl daraus eine niedrige dreistellige Summe Bargeld. Zudem brach er noch weitere Türen auf, durchwühlte das Mobiliar in mehreren Räumen und verschwand dann.

Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro

Auch ohne nennenswerte Beute hinterließ der Einbrecher einen hohen Schaden. Ersten Schätzungen zufolge sollen sich die Kosten für die Reparatur auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei geht von einem fünfstelligen Betrag aus.

Kripobeamte haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Der Einbruch muss sich im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch kurz vor sechs Uhr ereignet haben.

Zeugen von Polizei gesucht

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma oder telefonisch unter 03437/708925100 zu melden.

Von Birgit Schöppenthau