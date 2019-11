Grimma

Unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in der Nacht von Sonntag auf Montag zum Lager einer Fleischerei in Grimma. Von dort aus gelangten sie weiter in den Verkaufsraum und brachen insgesamt drei Kassen auf. Aus diesen stahlen sie einen Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von LVZ/gap