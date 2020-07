Grimma/Kleinbothen

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in den Imbiss des Muldentalbades in Kleinbothen ein. Wie die Polizeidirektion ( PD) Leipzig mitteilte, öffneten die Täter mehrere Geldkassetten und entwendeten ein Softeismaschine. Die Höhe des Stehl- sowie des Sachschadens bezifferten die Beamten mit über 30 000 Euro. Laut PD-Sprecher Olaf Hoppe ermittelt die Kriminalaußenstelle Grimma in diesem Fall.

Von lvz