Grimma

In Grimma haben Diebe in der Nacht zu Montag gewaltsam eine Eingangstür zu einer Einkaufspassage geöffnet und gelangten so in den Einkaufsmarkt. Aus dem Kassenbereich stahlen sie eine unbestimmte Menge Tabakwaren. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl.

Von LVZ/gap