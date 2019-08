Am Gymnasium St. Augustin zu Grimma war das Interesse an dem 30. Jubiläum des Paneuropäischen Picknicks groß. Bereits 2014 hatten hier einige Schülerinnen ein Buch dazu veröffentlicht – daran knüpfte nun die Ausstellung der aktuellen Zwölftklässlerinnen an, die sie in Sopron präsentierten.