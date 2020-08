Diebe stehlen in Grimma diverse Baugeräte aus Firma

Grimma

Am Freitagmorgen stellte der 44 Jahre alte Eigentümer einer Firma in der Leipziger Straße in Grimma fest, dass im Laufe der Woche in sein Lager eingebrochen wurde. Unbekannte verschafften sich durch Aufbrechen der Haupteingangstür Zutritt zur Halle und entwendeten diverse Baugeräte und mehrere Schubkarren mit Kupferabschnitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Stehlschaden werde auf etwa 20.000 Euro und der Sachschaden auf 500 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Die unbekannten Täter waren zwischen dem 17. August, 5 Uhr, und dem 21. August, 7 Uhr, am Werk.

Von LVZ