Landkreis Leipzig

Wahlen dritter Akt: Nach Kommunal- und Europawahlen steht am 1. September die Abstimmung über den Sächsischen Landtag an. Im Landkreis Leipzig sind vier Direktmandate zu vergeben. In allen vier Wahlkreisen treten Bewerber von CDU, Linken, SPD, AfD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Freien Wählern a...