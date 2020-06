Diese Gärten öffnen im Muldental zum Tag der offenen Gartenpforte

Grimma/Muldental

In Zeiten einer Veranstaltungsabsage nach der anderen ist diese Botschaft wohltuend: Der diesjährige Tag der offenen Gartenpforte im Muldental findet statt. Am 13. Juni laden 16 private und öffentliche Gärten ein, mitten im Frühling ihre Schönheiten zu erkunden. Sie sind kostenfrei von 10 bis 17 Uhr zugänglich.

In diesem Jahr keine Bewirtung der Gäste

Allerdings sind die Besucher angehalten, auf die üblichen Corona-Regelungen zu achten: Abstand halten und möglichst nichts berühren. Auch auf die sonst in einigen Gärten gern genutzte Bewirtung – etwa mit Kaffee und Kuchen – müssen die Naturliebhaber in diesem Jahr verzichten. Die Hygieneregeln sind im Flyer zum Gartenpforten-Tag aufgelistet, der seit Montag an verschiedenen Stellen im Muldental ausliegt.

Positiv überrascht über hohe Teilnahme

Angesichts der sich ständig ändernden Lage haben „wir lange gewartet und überlegt, ob wir den Tag durchführen können“, erzählt die Hohnstädterin Annett Antonia Gräske, die vor zehn Jahren im Muldental den Tag der offenen Gartenpforte ins Leben rief und seitdem die Cheforganisatorin ist. Um so mehr ist sie positiv überrascht, wie viele Gärten am Sonnabend mit von der Partie sind und sich auf Gäste freuen.

Dieser Garten in Ossa nimmt am Tag der offenen Gartenpforte am 13. Juni 2020 teil. Quelle: B. Sämisch

Im Mai 2011 ließen sich im Muldental erstmals sonst eher versteckte Gärten auf die Blumen und Gehölze schauen. Neun Teilnehmer fanden sich zum Auftakt zusammen, der bisherige Rekord liegt bei 19 Gärten. „Wir wollen auf die kleinen Paradiese aufmerksam machen“, bekräftigt Gräske. „Wir wollen die kreative Vielfalt auch der kleinen privaten Gärten vor Augen führen.“ Es sei eine Initiative rund um die Natur, die anregen soll, eigene Biotope anzulegen. Und sie soll auch Besucher von außerhalb anlocken. Mit der Homepage, die es von Anfang an gibt und umfassend informiert, wird Weite erreicht.

Im Verbund mit Delitzsch und dem Partheland

Der Urgedanke ist denn auch, eine touristische Attraktion im Leipziger Umland zu schaffen. Die Muldentaler Initiatoren haben sich deshalb mit dem Delitzscher Raum und dem Leipziger Partheland in einem Verbund zusammen geschlossen. In diesem Jahr werden die Gärten jedoch nicht zeitgleich geöffnet. Im Partheland luden sie am letzten Wochenende ein, Delitzsch will erst im September folgen. Auch kleine Programmpunkte, die sonst im Vorfeld des Tages angeboten werden, entfallen in diesem Jahr Corona-bedingt.

Der Garten unterhalb der Grimmaer Gattersburg nimmt am Tag der offenen Gartenpforte im Muldental am 13. Juni 2020 teil. Quelle: W. Gräske

Einblick gewähren am Sonnabend zum Beispiel der poetische Garten im Grimmaer Ortsteil Leipnitz (Am Schulberg) und der Hausgarten mit Ausblick in der Brandiser Hainbuchenallee .Zehn der 16 teilnehmenden Gärten liegen in Grimma und seinen Ortsteilen, mit Ossa und Geringswalde sind auch zwei Schmuckstücke außerhalb des Muldentals im Boot.

Einige Besucher wählen sich Routen aus

Es gebe ein Bedürfnis, sich auf der grünen Ebene auszutauschen, kleine Oasen zu erkunden und was für die Sinne zu tun, weiß Gräske. Einige Besucher etwa würden sich eine wohldurchdachte Route wählen, weiß sie aus Erfahrung vergangener Jahre. Manche Garten-Besitzer würden an dem Tag etwa 20, andere bis zu 120 Interessenten empfangen. Während der Öffnung stehen die Inhaber der Grünidyllen als Ansprechpartner zur Verfügung, auf terminierte Führungen wird laut Gräske bewusst verzichtet.

Das Angebot, die Gärten in Augenschein zu nehmen, ist gratis. Um die anfallenden Kosten zu decken, können die Organisatoren auf die Stadt Grimma und Sponsoren bauen.

