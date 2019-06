Grimma

Der Kampf hat sich für das Dorf der Jugend vorerst gelohnt: Nach monatelangen Debatten ist der Förderverein für Jugendkultur und Zwischenmenschlichkeit (FJZ) – seit Jahren Träger des Grimmaer Projektes – nun doch als freier Träger der Jugendarbeit anerkannt worden. Der Status gilt als Voraussetzung, um sich weitere Geldquellen zu erschließen und in kommunalen Gremien ein Wörtchen mitreden zu dürfen.

Der Bescheid sei mittlerweile zugestellt, teilt Landkreissprecherin Brigitte Laux auf Nachfrage mit. „Die Anerkennung ist möglich, da die formalen Hürden beseitigt wurden. Zudem bleibt das FJZ als Projektträger im Gespräch mit dem Jugendamt des Landkreises, gerne auch vor Ort mit den Jugendlichen gemeinsam.“

Diese beiden Punkte seien wesentliches Ergebnis eines gut zweistündigen Gespräches, zu dem sich Landrat Henry Graichen ( CDU), die Zweite Beigeordnete Ines Lüpfert, Jugendamtsleiter Jens Ranft, Vereinsvertreter, Jugendliche sowie Mitglieder des Jugendhilfeausschusses kürzlich im Containercafé an der Mulde trafen.

Tobias Burdukat hat sogar die "Goldene Henne" ins Dorf der Jugend geholt, ganz unumstritten ist der Sozialarbeiter indes nicht. Quelle: Frank Schmidt

Heftige Debatten um den Antrag des FJZ Grimma

Zuvor hatte es heftige Debatten um den Antrag des FJZ gegeben. Die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe war dem Verein erst verwehrt worden. Jugendliche, die die ehemalige Industriebrache als Treffpunkt und Freiraum schätzen, hatten daraufhin im Jugendhilfeausschuss ihrem Unmut Luft gemacht.

Zwar betonte der Kreis trotz anfänglicher Ablehnung des Begehrens, dass man die Jugendarbeit auch weiterhin mit einer 30-Stunden-Stelle unterstütze und es nicht um eine inhaltliche Bewertung der Angebote im Dorf der Jugend gehe. Doch genau diesen Eindruck mussten die Akteure zwischenzeitlich gewinnen.

So hatte das Jugendamt moniert, dass sich Sozialarbeiter Tobias Burdukat öffentlich als Anarchist positioniere. Anstoß nahm das Amt auch an einem Auftritt der Band Egotronic im Rahmen des Crossover Festivals 2018 sowie an diversen Sprüchen auf dem Gelände der Spitzenfabrik. Insbesondere das auf einem WC-Container aufgesprühte „Kacken ist wichtiger als Deutschland“ rief den Widerspruch des Jugendamtes auf den Plan.

Die ehemalige Spitzenfabrik ist heute Dorf der Jugend, in der es bunt und durchaus auch kontrovers schrill zugeht. Quelle: Frank Schmidt

Förderverein hat Ablehnung des Antrags widersprochen

Gegen die Ablehnung seines Antrags war der Förderverein im April in Widerspruch gegangen. Seitenweise versuchte der Vorstand, die erhobenen Vorwürfe zu entkräften. So habe sich Burdukat in seinem Blog zwar als Anarchist bezeichnet, die entsprechende Passage enthalte aber ebenso ein Bekenntnis zur repräsentativen Demokratie, schreibt der Vorstand. Der Spruch auf dem WC spreche zudem eher für einen jugendtypischen Hang zur Zuspitzung und bewussten Provokation. Er sei insofern eher als Input für sozialpädagogisches Handeln zu werten, keinesfalls als Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Auch das Landratsamt kommt zu der Erkenntnis, „dass das Dorf der Jugend eine andere Betreuungsform bietet und andere Zielgruppen anspricht“. Auf jeden Fall wolle man weiter in Kontakt bleiben, so die Kreisbehörde, und gegebenenfalls das sogenannte Donnerstagsplenum im Dorf der Jugend für Gespräche nutzen.

Von Simone Prenzel