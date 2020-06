Dorf der Jugend: Grimmaer Soziokultur fühlt sich im Stich gelassen

Grimma

Die kommunale Skateranlage an der alten Grimmaer Spitzenfabrik, dem Domizil des Projektes „Dorf der Jugend“, ist nicht unbedingt schön und ganz sicher auch nicht die allermodernste, gleichwohl lockt sie auch Jugendliche aus Regionen jenseits der Grimmaer Stadtgrenzen an. „Es kommen sogar Leute aus Leipzig, die früher in Grimma oder der Umgebung gelebt haben“, berichtet der 16-jährige Carl Neo.

Anlage braucht Reparaturen und neue Elemente

Der Schüler des Evangelischen Schulzentrums in Großbardau gehört zu den 30 bis 40 regelmäßigen Nutzern der Anlage hinter jener Industriebrache, die der Nachwuchs der Muldestadt unter Federführung des Fördervereins für Jugendkultur und Zwischenmenschlichkeit (FJZ) gepachtet hat. Allerdings kommt das Projekt nur in sehr kleinen Schritten voran, was auch am Zustand der Skateranlage ablesbar ist, die dem Verein gehört. „Der Belag der Halfpipe müsste dringend erneuert werden, und einige neue Elemente wie etwa eine Mini-Ramp wären auch wünschenswert“, ergänzt St.-Augustin-Gymnasiast Luis (16).

Anwohner legen Beschwerden ein – Stadt verhängt Verbot

Es gibt aber noch andere Probleme. Anwohner beschweren sich über die Geräuschkulisse, die von der Anlage ausgeht, obgleich zwischen dieser und ihren Grundstücken eine auf den ersten Blick ausreichend große Distanz zu bestehen scheint. „Die Klagen waren nichtsdestotrotz erfolgreich in der Form, dass die Stadt ein Nutzungsverbot an Sonn- und Feiertagen verhängt hat, gegen das wir uns nur schwer wehren konnten“, berichtet Sozialarbeiterin Carolyn Reg'n, die die Betreuung des Projektes von Tobias Burdukat übernommen hat.

In den zurückliegenden rund zwölf Monaten hat die studierte Sozialpädagogin nach eigener Aussage die Fachkraftkonzeption ihres Vorgängers angepasst und um ihre pädagogischen Vorstellungen ergänzt. „Darüber hinaus galt es für mich, die im Projekt involvierten Kinder und Jugendlichen kennen zu lernen sowie die Abläufe und Strukturen sowohl vor Ort als auch im Landkreis zu festigen“, so die 30-Jährige, die sich vergeblich um eine zweite Stelle bemüht hat. „Es existieren so viele unterschiedliche Bedürfnisse, dass man als Solo-Sozialarbeiterin schnell seine Grenzen erreicht“, so Reg'n. Die insofern entlastet wird, als das bauliche Hauptprojekt in der Industriebrache, der Ausbau eines Veranstaltungsraumes, schwerpunktmäßig in den Händen des FJZ sowie der eigens gegründeten Firma namens Between the Lines GmbH liegt.

Zieht sich die Realisierung dieser Räumlichkeit von Beginn an durch das Projekt, so hat sich die Struktur der in diesem engagierten Kinder und Jugendlichen über die Jahre verändert. „Entsprechend gehört es auch zu meinen Aufgaben, bedarfsgerechte Modelle anzupassen“, berichtet Reg'n. Was sich kaum geändert hat, seitdem sich der Grimmaer Nachwuchs vor rund sieben Jahren darangemacht hat, die Industriebrache am östlichen Muldeufer zu erobern, ist das Gefühl, von den politischen Entscheidungsträgern nicht ernst genommen zu werden.

Mehr Unterstützung von der Stadt vermisst

„Überregional erhalten wir zwar sehr positive Feedbacks, aber vor Ort würden wir uns mehr Unterstützung auch und vor allem seitens der Stadt wünschen“, erklärt Johanna, die zur Dorfjugend der ersten Stunde gehört. „Viele Ideen scheitern leider an der Bürokratie und am Geldmangel“, so die Studentin. „Und selbst beim Grimmaer Oberbürgermeister weiß man nicht so recht, ob er für oder gegen uns ist, wohingegen wir viel Zustimmung seitens privater Unterstützer erfahren“, so die 20-Jährige, die zu jenen Jugendlichen gehört, die sich in dem mittlerweile in die neue Saison gestarteten Container-Café engagiert. Umso mehr bedauert sie es, dass das traditionelle Crossover-Festival in diesem Jahr nicht stattfinden wird. „Es stand schon vor Corona finanziell auf wackeligen Beinen, das Virus hat es dann ganz zu Fall gebracht“, berichtet Carolyn Reg'n.

Deren Sozialarbeitertätigkeit steht ebenso auf wackeligen Füßen. „Mein Vertrag wurde zunächst bis Jahresende verlängert.“ Von Unsicherheit geprägt ist nicht zuletzt die Finanzausstattung des Jugend-Projektes, das sich hauptsächlich über das Container-Café trägt. Eine weitere Einnahmequelle stellen die Beiträge der Mitglieder des Fördervereins dar, weshalb Carolyn Reg'n in dieser Hinsicht nachdrücklich die Werbetrommel rührt.

Von Roger Dietze