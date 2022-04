Naunhof/Erdmannshain

Weil in einer Schenkungsurkunde von 1272 erstmals der Begriff Erdmannshain auftauchte, kann der heutige Ortsteil von Naunhof im Mai sein 750-jähriges Bestehen feiern. Die Vorbereitungen hat der ansässige Heimatverein in die Hand genommen. Erst wollte er nur einen Gedenkstein setzen, dann hat er sich aber für eine ganze Festwoche entschieden.

Der Ortschronist Jürgen Rückert war es, der Licht in die dunkle Vergangenheit von Erdmannshain brachte. Er stieß auf eine Urkunde, die eine Schenkung des Landgrafen Dietrich von Landsberg an das Kloster Glaucha besiegelte und vom 18. Februar 1272 stammt. In ihr tauchte der Name von Ottone de Ertmarishain auf, was nach gegenwärtigem Kenntnisstand die Ersterwähnung darstellt. In mehreren nachweisbaren Schritten vollzog sich die Wandlung zur jetzigen Schreibweise des Dorfes. Ein erstes Gedenken, das sich auf das Dokument bezog, wurde 2007 mit einer 735-Jahrfeier begangen, ebenfalls vom Heimatverein organisiert.

Wenig Hilfe aus dem Ort und viel aus der Stadt

„Wir hofften diesmal, dass sich auch der Ortsvorsteher und die Stadtverwaltung einbringen“, sagt der jetzige Vorsitzende, Geralf Just, der bedauert: „Der Ortschaftsrat bot zwar seine Hilfe an, doch das verlief dann im Sande. Wegen Corona kam es zu keinen Treffen mehr.“ Ortsvorsteher Jan-Walter Heikes hält dagegen, dass durch Wolfgang Sokoll (CDU), der zugleich Mitglied im Rat und im Heimatverein ist, ein guter Kontakt zwischen beiden Gremien bestehe. „Wir sind immer auf dem Laufenden, sehen aber keinen Handlungsbedarf, es sei denn auf konkrete Anfrage.“

„Es handelt sich eigentlich um kein Jubiläum unseres Vereins, sondern um das des ganzen Ortes“, erwidert Just. Auch die Resonanz aus der Bevölkerung hält er für mager. Der Verein steckte, wie er sagt, im vergangenen Jahr kurz vor Ostern 200 Karten in Briefkästen, doch nur eine Antwort kam zurück. „Der, der sie verfasste, wurde sogleich Mitglied in unserem Verein“, berichtet er.

Besser lief die Unterstützung seitens der Stadtverwaltung. Anja Gaitzsch von der Kultur WerkStadt bot Holzhütten, Stromkabel und technisches Know-how an. „Sogar einen Kredit bekamen wir zugesichert“, so Justs Frau Babett Lingreen. „Doch den lehnten wir ab. Wir denken, finanziell alles aus eigener Kraft stemmen zu können.“

Gedankstein hergestellt

Ein Stein aus Rochlitzer Porphyr mit der Inschrift „750 Jahre Erdmannshain 1272 – 2022“ wurde bereits über Mitgliederspenden hergestellt. „Wir wollen ihn vor dem Friedhof aufstellen, wo wir schon eine Linde gesetzt haben“, kündigt Geralf Just an. Ursprünglich ging der Gedanke dahin, es damit bewenden zu lassen. „Doch dann hätte unsere Jubiläumsfeier gerade mal eine halbe Stunde gedauert. Deshalb entschieden wir uns für eine reichliche Woche“, so Just.

Hergestellt aus Rochlitzer Porphyr: Der Gedenkstein für das Jubiläum von Erdmannshain. Quelle: Thomas Kube

Seit dem Herbst kam der Verein neben seinen monatlichen Versammlungen alle vier Wochen zusammen, um das Fest vorzubereiten. Das Grobgerüst steht. Vom 13. bis 22. Mai dürfen sich Einwohner und Besucher des Ortes auf einiges gefasst machen – stets mit freiem Eintritt. „Bei einigen Programmpunkten wissen wir aus Erfahrung, dass sie funktionieren“, meint der Vorsitzende.

Auftakt mit Drachenfliegern

Er und seine Drachenflieger ziehen jedes Jahr im Oktober zahlreiche Gäste mit ihrer Veranstaltung „One Sky – One World“ an. In ähnlicher Weise sollen zu Beginn des Dorfjubiläums drei Tage lang farbenfrohe Drachen in den Himmel steigen. „Mitwirkende von Wittenberg bis zum Burgenland und aus dem alten Bundesgebiet haben sich angekündigt. Bei gutem Wetter versuchen wir erstmals ein Nachtfliegen mit angestrahlten und selbst leuchtenden Drachen. Auch Ballonstarts sind vorgesehen“, kündigt Just an.

Sein Vater, der langjähriger Heimatvereinschef und Kirchenführer Wolfram Just, hält an Wochentagen mehrmals Vorträge zur Geschichte des Dorfs. „Ich berichte als Zeitzeuge über den Bombenangriff von 1943 mit vier Toten und über die Nachkriegszeit“, macht er neugierig. Vereinsmitglied Lothar Kolbe aus Machern hängt einen Zeitstrahl aus, der über die Entwicklung der Landschaft von der Ur- bis zur Neuzeit aufklärt und auf Höhepunkte des dörflichen Werdegangs verweist. Barbara Forke trug historische Bilder und Fakten zusammen und interviewte Einwohner. Daraus entstand ein Buch, in dem geblättert werden darf. Der Fotograf Helmut Knüfermann fotografierte die Erdmannshainer Kirche und präsentiert die Aufnahmen. All das zu sehen und zu hören im Vereinsgelände, Eichaer Straße 21.

Kleines Extra: Geralf Just mit Plaketten fürs Dorfjubiläum. Quelle: Thomas Kube

Unterhaltung für Groß und Klein

Auch für Unterhaltung ist gesorgt. Den ersten Samstagabend bestreiten die Red Rocks mit Live-Musik im Festzelt an der Sachsen-Klinik. Im Hof von Jens Stein neben der Kirche kann sich am Freitag darauf jeder mit Deftigem stärken, um danach den mittelalterlichen Lieder- und Tanzabend in der Kulturscheune des Heimatvereins zu besuchen.

Der zweite Sonnabend bietet viel Spaß für Kinder auf dem Spielplatz am Rehwinkel. Gleichzeitig wird der Gedenkstein geweiht. Der offizielle Festakt mit Bürgermeisterin, Pfarrer, Klinikvertretern und befreundeten Vereinen läuft im Vereinsgelände, musikalisch umrahmt ihn Maik Gosdzinski mit seinen Gospel Changes, die ihre Jahresauftaktkonzerte stets in der Erdmannshainer Kirche geben. Mit einem Frühschoppen und einem Posaunengottesdienst findet die Festwoche am zweiten Sonntag ihr Ende.

Von Frank Pfeifer