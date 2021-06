Dorfwettbewerb: Großbardau will es der Jury zeigen

Grimma/Großbardau

Etwa 40 farbige Punkte zierten am Ende die Landkarte von Großbardau. Allesamt markieren sie Vorzeigbares im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Zur zweiten Dorfwerkstatt unter professioneller Begleitung der Oschatzer Agentur Maikirschen & Marketing fanden sich am Montag acht Vertreter aus Großbardau zusammen und schlugen die nächsten Pflöcke der Bewerbung ein. In erster Linie ging es dieses Mal darum, auf welchem Weg die Kreis-Jury im Frühjahr 2022 durch das 1000 Einwohner zählende Großbardau geführt werden und was den neugierigen wie kritischen Augen der Mitglieder auf jeden Fall gezeigt werden soll.

Am Ende wohl nur zehn Stationen für Jury-Rundgang

Am Ende werden es wohl lediglich zehn Stationen auf dem zweistündigen Jury-Rundgang sein können, glaubt Sebastian Bachran, der als Öffentlichkeitsmitarbeiter der Stadt die Bewerbung der Grimmaer Dörfer Großbardau und Leipnitz im 11. Kreiswettbewerb begleitet, aber auch als Vorsitzender des Großbardauer Heimatvereins seinem Ort zum Sieg verhelfen möchte.

Um die 40 Punkte wurden zur zweiten Dorfwerkstatt geklebt und damit die Besonderheiten von Großbardau heraus gearbeitet. Quelle: Frank Prenzel

Zur Dorfwerkstatt, an der neben Agentur-Chefin Anja Helbig auch Matthias Wagner, Leader-Regionalmanager im Leipziger Muldenland, teilnahm, wurde zunächst Vorzeigbares in den Kategorien Wirtschaft, soziales und kulturelles Dorfleben, Bau und Siedlungsentwicklung sowie Grüngestaltung auf der Karte abgesteckt. „Wir haben viel im Angebot und müssen sehen, was wir in die Waagschale werfen“, so Bachran.

„Weintraube“ Großbardau soll Start und Ziel sein

Die Großbardauer wollen das Dorfgemeinschaftshaus „Weintraube“ als Start- und Zielpunkt des Jury-Rundgangs nehmen. Schon dort soll eine Ausstellung kulturelle und sportliche Pfunde sichtbar machen – etwa das originelle Floß-Tauziehen auf der angestauten Parthe oder den sächsischen Talentestützpunkt der Leichtathleten unterm Dach des Sportvereins. „Von dort wollen wir dann zunächst das alte Dorf erschließen“, erläutert Bachran. Die Kirche wird vom Ursprung Großbardaus erzählen, die malerischen Gassen vom Wandel großer Bauernhöfe, die Alte Feuerwehr vom künftigen Zentrum für Vereine und Jugend. KfZ-Werkstatt, Heizung-Lüftung-Sanitär-Firma und Biohof sollen die wirtschaftliche Kraft des Dorfes symbolisieren.

Pfunde sind Sportplatz und Schulzentrum

Im sogenannten Oberdorf liegt der Sportplatz, wo die SV-Mitglieder jüngst die Sanitäranlagen sanierten und demnächst auf der ehemaligen Tartanbahn Kunstrasen verlegen. Auch das Evangelische Schulzentrum Muldental und nur Schritte entfernt die neue Kita „Parthenzwerge“ liegen auf dem Weg. „Von der Krippe bis zum Abitur“, nennt Bachran diesbezüglich einen weiteren Vorzug Großbardaus, über den die Jury mehr erfahren sollte.

Im Spätsommer wollen die Großbardauer Strippenzieher den Weg ablaufen und festlegen, wer an welche Station was vorbringen sollte. Bis zum nächsten Frühjahr sollen zudem einige Makel an der Strecke beseitigt werden. „Wir haben uns ein paar Hausaufgaben gegeben“, so Bachran.

In Leipnitz findet Dorfwerkstatt am 8. Juni statt

In Leipnitz findet die zweite Dorfwerkstatt am 8. Juni statt. Ebenfalls unter kostenfreier Begleitung der Oschatzer Agentur. Denn der Freistaat stellt den Bewerbern erstmals professionelle Hilfe zur Seite. Sowohl Großbardau als auch Leipnitz wollen natürlich im Kreiswettbewerb ganz vorn landen und so den Sprung ins Landesfinale schaffen.

Von Frank Prenzel