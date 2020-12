Dort hängen die neuen Naunhofer Tempoanzeiger

Naunhof

Punkte in Flensburg werden zwar nicht verteilt. Aber wer möchte schon in ein grimmiges Gesicht schauen, wenn er zu schnell unterwegs ist?! Mit vier neuen Geschwindigkeitsanzeigern will die Stadt Naunhof allen Rasern ein schlechtes Gewissen einjagen. Eins wurde im Zentrum installiert, die anderen drei hängen an Laternen in den Ortsteilen.

„Die Nordstraße betrachten manche als Highway“, schildert Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). Zwar sind dort nur 30 Kilometer pro Stunde erlaubt, aber die Versuchung ist groß, auf dieser Strecke die beiden Bahnschranken zu umgehen und dabei das Limit zu missachten. Deshalb zeigt jetzt dort ein Smileygerät zwischen Einmündung Großsteinberger Straße und Hotel Rosengarten ein lächelndes oder trauriges Gesicht je nach Tempo, und im Wechsel dazu die tatsächlich gemessene Geschwindigkeit.

Geräte in Fuchshain, Eicha und Lindhardt

Fuchshain allein hätte am liebsten mehrere solcher Apparate gehabt. Einer muss reichen, er befindet sich in der Seifertshainer Straße. Für Eicha wurde ein Standort am Sportplatz gewählt. Und wer von Naunhof nach Lindhardt unterwegs ist, wird am Ortseingang in der Nähe des Spielplatzes von dem elektronischen Gesicht begrüßt. Mindestens ein halbes Jahr lang sollen die Geräte laut Conrad montiert bleiben, um eine Verkehrserziehung zu erreichen. Dann werden sie an andere Stellen umgehängt.

Daten werden aufgezeichnet

Rund 9000 Euro hat sich die Stadt die neue Technik kosten lassen. Diese mahnt nicht nur, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, sondern speichert auch Verkehrsdaten. „Wir können nach der Auswertung sagen, wie oft die Geschwindigkeit überschritten wurde und ob dies nur minimal geschah oder ob viel zu schnell gefahren wurde“, erläutert der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel. Nebenbei lässt sich auslesen, wie hoch das Verkehrsaufkommen war. Eine Unterscheidung in Autos, Lastwagen oder Motorräder ist hingegen nicht möglich.

Wunsch von Abgeordneten geht in Erfüllung

Schon seit langem hatten Stadt- und Ortschaftsräte wiederholt darum gebeten, derartige Tempoanzeiger anzuschaffen, weil nach ihrem Dafürhalten häufig zu schnell gefahren wird. Nunmehr ist die Kommune diesem Wunsch also nachgekommen.

Von Frank Pfeifer