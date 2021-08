Dramatische Rettung in Grimma: Hund bei Hitze Auto befreit

Grimma

Dramatische Rettung auf dem Leipziger Platz: Eine junge Frau aus dem Vogtland fuhr am Freitagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein und großer Hitze am Bioladen vor. Vermutlich aus Unachtsamkeit verriegelte sie das Auto, obwohl sich der Wagenschlüssel auf dem Beifahrersitz befand. Und nicht nur der: Auch ihr Hund, mutmaßlich ein Mastiff, war nun eingesperrt.

Nervös lief die Halterin von Auto und Hund um den Wagen, der sich nicht öffnen ließ. In größter Sorge um ihren vierbeinigen Liebling, der inzwischen bei geschätzt 50 Grad Celsius, vor sich hin wimmerte und flehend dreinschaute, schaltete sie den Geschäftsführer des Bioladens ein. Ronny Kaufmann eilte herbei und bemühte sich um Hilfe.

Hoffnung schwand minütlich

Die Zeit saß allen Beteiligten im Nacken. Mittlerweile japste der immer panischer werdende Hund wie in einer Art Backofen. Abschleppdienst? Werkstatt? Umstehende wählten immer mehr Nummern. Aber die Hoffnung, den Hund doch noch lebend befreien zu können, schwand minütlich.

Feuerwehrmann Thomas Knoblich (vorn) und Ronny Kaufmann vom Bioladen versuchen mit vereinten Kräften, die Fahrertür aufzustemmen. Quelle: Haig Latchinian

Eine Frau brachte aus ihrem Auto eine Frostschutzplane. So konnte der Hund zumindest vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Da hatte ein Imbissbesucher in letzter Sekunde die Idee, Thomas Knoblich von der Feuerwehr zu alarmieren. Er kenne ihn persönlich, sagte der Gast, vielleicht könne er ja kurzfristig helfen.

Retter in höchster Not

Und tatsächlich: Zwei Minuten später stand der Retter in höchster Not auf der Matte. Mit pneumatischen Kissen, Holzkeilen und wuchtiger Hilfe des Bioladen-Betreibers konnte er die Fahrertür aufstemmen und mit einem Fädeldraht den Schlüssel heraus angeln. „Unser Glück war der Ring am Schlüssel.“ Die Halterin war nun der glücklichste Mensch.

Ihr Hund konnte gerettet und sofort mit Wasser erfrischt werden. Auch das Auto blieb so gut wie unbeschadet. Zuvor hatten die Männer mit Hämmern vergeblich versucht, die Scheibe einzuschlagen. Am Ende konnte auch Thomas Knoblich wieder lachen. Zur Hundebesitzerin sagte er: „Das nächste Mal parken Sie vor einer Fleischerei. Da kommt der Hund von ganz alleine mit.“

Von Haig Latchinian