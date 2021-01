Drei Verletzte bei Doppel-Unfall auf der A14 nahe Grimma

Grimma/Leipzig

Drei Menschen sind bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der A14 nahe Grimma verletzt worden, einer davon schwer. Wie es aus dem Lagezentrum der Polizei hieß, kam es in Fahrtrichtung Magdeburg gegen 16 Uhr zunächst zu einem ersten Unfall, als ein Auto gegen die Mittelleitplanke fuhr. Im sich daraufhin bildenden Stau kam es zu einem weiteren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Stau und Bergungsarbeiten dauerten am Abend noch an.

Von CN