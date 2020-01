Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Colditz

Colditz

In Colditz hat es am Freitagmorgen in einem Wohnhaus nahe des Albertplatzes gebrannt. Flammen schlugen aus den Fenstern einer Wohnung im ersten Stock. Auch auf den Dachstuhl hatte der Brand übergegriffen. Der Polizei zufolge wurden bislang drei Menschen durch das Feuer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Nach Angaben eines Behördensprechers sei vor dem Brandausbruch ein Knall zu hören gewesen, ähnlich dem bei einer Explosion.

Wohnhaus steht in Colditz in Flammen. Feuerwehr löscht von der Straße aus. Quelle: Steffen Schmidt / Feuerwehr Colditz

Die Kameraden der Feuerwehr Bad Lausick rückten mit der Drehleiter an. Diese kam aber nicht zum Einsatz. Von der Straße aus können die Einsatzkräfte mit Schläuchen das Feuer löschen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Der Einsatz läuft zur Zeit noch.

Von Frank Schmidt