Drei Verletzte nach Zusammenstoß bei Dürrweitzschen

Dürrweitzschen

Am Montagmorgen sind zwei PKW bei Grimma zusammengestoßen. Der 68-jährige Fahrer eines VW Polo war von Dürrweitzschen auf der Obstland-Straße in Richtung S36 unterwegs. Dort bog er nach links ab, missachtete dabei die Vorfahrt eines 78-jährigen VW-Golf-Fahrers, der von Ragewitz nach Zschoppach fuhr und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin (81) im VW Golf wurden leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Gegen den Polo-Fahrer laufen die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von kr